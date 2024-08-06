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Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2024
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Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2024
Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены
В Киеве и области, а также в Харькове ночью раздалась серия взрывов. По информации украинских властей, поврежден ряд объектов. РИА Новости Крым, 06.08.2024
2024-08-06T11:07
2024-08-06T11:07
киев
киевская область
взрыв
новости
виталий кличко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и области, а также в Харькове ночью раздалась серия взрывов. По информации украинских властей, поврежден ряд объектов.Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что ночью в регионе работали силы ПВО, оперативные группы на данный момент ликвидируют последствия "прилетов". Повреждены нежилые помещения, два здания АЗС и многоэтажное здание с офисными помещениями. Что было размещено в этих объектах, глава военной администрации области не сообщает.О повреждениях в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Утром мощный взрыв раздался в центре Харькова, сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.По данным Telegram-канала Воздушных сил Украины, тревога ночью была объявлена во всех регионах страны. Взрывы, согласно сообщениям местных СМИ, прозвучали в Киеве и Киевской области, в Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Одесской областях.28 июля в Слобожанском районе Харькова взрывами были уничтожены объекты на территории транспортного предприятия, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.Вооруженные силы России за неделю с 25 июня по 2 августа нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пунктаАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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киев, киевская область, взрыв, новости, виталий кличко, украина, новости сво
Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены

Взрывами на Украине повреждены АЗС и объекты инфраструктуры

11:07 06.08.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийУкраинский пожарный
Украинский пожарный
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и области, а также в Харькове ночью раздалась серия взрывов. По информации украинских властей, поврежден ряд объектов.
Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что ночью в регионе работали силы ПВО, оперативные группы на данный момент ликвидируют последствия "прилетов". Повреждены нежилые помещения, два здания АЗС и многоэтажное здание с офисными помещениями. Что было размещено в этих объектах, глава военной администрации области не сообщает.
О повреждениях в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"Повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
Утром мощный взрыв раздался в центре Харькова, сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Экстренные службы выехали на место попадания. Вследствие прилета поврежден объект инфраструктуры", - сообщил он.
По данным Telegram-канала Воздушных сил Украины, тревога ночью была объявлена во всех регионах страны. Взрывы, согласно сообщениям местных СМИ, прозвучали в Киеве и Киевской области, в Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Одесской областях.
28 июля в Слобожанском районе Харькова взрывами были уничтожены объекты на территории транспортного предприятия, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
Вооруженные силы России за неделю с 25 июня по 2 августа нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.
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КиевКиевская областьВзрывНовостиВиталий КличкоУкраинаНовости СВО
 
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