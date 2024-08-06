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Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены

Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены - РИА Новости Крым, 06.08.2024

Серия ночных взрывов в Киеве и области – какие объекты поражены

В Киеве и области, а также в Харькове ночью раздалась серия взрывов. По информации украинских властей, поврежден ряд объектов. РИА Новости Крым, 06.08.2024

2024-08-06T11:07

2024-08-06T11:07

2024-08-06T11:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 авг - РИА Новости Крым. В Киеве и области, а также в Харькове ночью раздалась серия взрывов. По информации украинских властей, поврежден ряд объектов.Глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко сообщил, что ночью в регионе работали силы ПВО, оперативные группы на данный момент ликвидируют последствия "прилетов". Повреждены нежилые помещения, два здания АЗС и многоэтажное здание с офисными помещениями. Что было размещено в этих объектах, глава военной администрации области не сообщает.О повреждениях в Киеве сообщил мэр Киева Виталий Кличко."Повреждена стоянка для автомобилей в Деснянском районе столицы. Возгорания в результате падения не было. Пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Утром мощный взрыв раздался в центре Харькова, сообщает в Telegram-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.По данным Telegram-канала Воздушных сил Украины, тревога ночью была объявлена во всех регионах страны. Взрывы, согласно сообщениям местных СМИ, прозвучали в Киеве и Киевской области, в Полтавской, Хмельницкой, Сумской, Харьковской и Одесской областях.28 июля в Слобожанском районе Харькова взрывами были уничтожены объекты на территории транспортного предприятия, заявил представитель Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.Вооруженные силы России за неделю с 25 июня по 2 августа нанесли 11 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, цехам сборки и хранения беспилотников и ракетным складам на Украине, сообщили в Минобороны РФ.Читайте также на РИА Новости Крым:Взрывы в Харькове – поражено транспортное предприятиеВзрывы на Украине: обесточены 483 населенных пунктаАрмия России сожгла склады ВСУ с топливом и авиасредствами поражения

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

киев, киевская область, взрыв, новости, виталий кличко, украина, новости сво