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Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления

Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Экс-глава поселка под Севастополем пойдет под суд за злоупотребления

Бывший глава севастопольского поселка Кача обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T11:44

2024-09-17T11:44

2024-09-17T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Бывший глава севастопольского поселка Кача обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном участии в предпринимательской деятельности. Об этом сообщили в прокуратуре Севастополя.Как установило следствие, бывший чиновник в нарушение требований законодательства о противодействии коррупции "лично и через четырех доверенных лиц участвовал в управлении организацией, осуществляющей предпринимательскую деятельность". Так продолжалось более девяти лет – с ноября 2014-го по июнь 2023-го."В 2014 году он учредил эту организацию, которую в том же году передал матери, а она уже – посторонним людям. При этом он продолжал ею опосредованно руководить", – уточнили РИА Новости Крым в пресс-службе прокуратуры.Пользуясь полномочиями главы Качи, он делал все возможное, чтобы муниципальные контракты заключались именно с его фирмой, а не с другими предпринимателями, подчеркнули в ведомстве.Так, в 2022 – 2023 годах качинский голова забирал себе контракты по содержанию зеленых насаждений, вывозу твердых коммунальных отходов, ликвидации свалок и содержанию кладбищ, уточнили в прокуратуре.В крымском главке СК РФ называют еще большую сумму "доходов" – около 2,5 миллионов рублей, которые экс-чиновник получил от контрактов с ноября 2022 года по июль 2023-го."В ходе следствия в администрации, подконтрольной фирме и доме главы были проведены все необходимые мероприятия по сбору доказательств. Дана правовая оценка кругу доверенных лиц фигуранта", – рассказали в Следкоме.Противозаконную деятельность пресекли сотрудники республиканского УФСБ в июне текущего года. Полномочия главы Качинского муниципального округа были досрочно прекращены "в связи с утратой доверия".По материалам УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю в отношении бывшего чиновника возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 285, ст. 289 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, совершенными главой органа местного самоуправления, а также в незаконное участие в предпринимательской деятельности). Санкции статей предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. В настоящее время прокурор Севастополя Андрей Шевцов уже утвердил обвинительное заключение по уголовному делу. Материалы дела направлены в Нахимовский районный Севастополя для рассмотрения по существу.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободыВ Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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