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В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T14:48
2024-08-01T14:48
2024-08-01T14:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому охраняемой информации о невостребованных земельных участках. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.За денежное вознаграждение чиновник передавал схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан, но не востребованных ими. Таким образом, знакомый фигуранта, имея эту информацию, в дальнейшем мог выступить в качестве третьего лица для переуступки участков.Преступную схему выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации лицом, с использование своего служебного положения". Проводятся следственные действия. Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемыеНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииВ Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города
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В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
В Севастополе задержан чиновник за торговлю данными о земельных участках для льготников
14:48 01.08.2024 (обновлено: 14:57 01.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому охраняемой информации о невостребованных земельных участках. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Специалист департамента, имеющий доступ к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, копировал для своего знакомого охраняемую законом компьютерную информацию", - говорится в сообщении.
За денежное вознаграждение чиновник передавал схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан, но не востребованных ими. Таким образом, знакомый фигуранта, имея эту информацию, в дальнейшем мог выступить в качестве третьего лица для переуступки участков.
Преступную схему выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства должностного лица изъяты денежные средства в сумме более миллиона рублей, полученные им за осуществление незаконных действий, а также доверенности на представление интересов льготных категорий граждан", - сказано в сообщении УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации лицом, с использование своего служебного положения". Проводятся следственные действия. Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
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