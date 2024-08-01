Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных - РИА Новости Крым, 01.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240801/v-sevastopole-chinovnik-nezakonno-nazhivalsya-na-prodazhe-okhranyaemykh-dannykh-1139288661.html
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных - РИА Новости Крым, 01.08.2024
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому... РИА Новости Крым, 01.08.2024
2024-08-01T14:48
2024-08-01T14:57
уфсб россии по республике крым и городу севастополю
гсу ск россии по крыму и севастополю
севастополь
происшествия
земля
новости крыма
общество
уголовный кодекс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139289168_0:10:585:339_1920x0_80_0_0_073842c50bd4bf6108929a3163342711.png
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому охраняемой информации о невостребованных земельных участках. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.За денежное вознаграждение чиновник передавал схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан, но не востребованных ими. Таким образом, знакомый фигуранта, имея эту информацию, в дальнейшем мог выступить в качестве третьего лица для переуступки участков.Преступную схему выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации лицом, с использование своего служебного положения". Проводятся следственные действия. Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым:Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемыеНеприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупцииВ Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/01/1139289168_0:0:585:440_1920x0_80_0_0_399df25ad032724f07f46b435115ee66.png
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
уфсб россии по республике крым и городу севастополю, гсу ск россии по крыму и севастополю, севастополь, происшествия, земля, новости крыма, общество, уголовный кодекс, видео
В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных

В Севастополе задержан чиновник за торговлю данными о земельных участках для льготников

14:48 01.08.2024 (обновлено: 14:57 01.08.2024)
 
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 авг – РИА Новости Крым. Администратор информационной безопасности департамента имущественных и земельных отношений Севастополя задержан за незаконную продажу своему знакомому охраняемой информации о невостребованных земельных участках. Об этом сообщает главное следственное управление СК РФ по Крыму и Севастополю.
"Специалист департамента, имеющий доступ к Государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, копировал для своего знакомого охраняемую законом компьютерную информацию", - говорится в сообщении.
За денежное вознаграждение чиновник передавал схемы свободных земельных участков, предназначенных для льготной категории граждан, но не востребованных ими. Таким образом, знакомый фигуранта, имея эту информацию, в дальнейшем мог выступить в качестве третьего лица для переуступки участков.
Преступную схему выявили и пресекли оперативные сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.
"В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства должностного лица изъяты денежные средства в сумме более миллиона рублей, полученные им за осуществление незаконных действий, а также доверенности на представление интересов льготных категорий граждан", - сказано в сообщении УФСБ России по Крыму и Севастополю.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 272 УК РФ "Неправомерный доступ к компьютерной информации лицом, с использование своего служебного положения". Проводятся следственные действия. Фигуранту грозит наказание до пяти лет лишения свободы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые
Неприкасаемых нет: за полгода в Крыму возбуждено 276 дел о коррупции
В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города
 
УФСБ России по Республике Крым и городу СевастополюГСУ СК России по Крыму и СевастополюСевастопольПроисшествияЗемляНовости КрымаОбществоУголовный кодекс
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:15Летом бригады скорой помощи из других регионов перебрасывают в Ялту
15:42Когда заработает новый детский реабилитационный центр в Евпатории
15:27На пляжах Алушты выявлены нарушения
15:19В Керчи простились с героем СВО Игорем Коробенковым
15:08При обрушении пятиэтажки в Нижнем Тагиле пострадали 12 человек
14:55Колоссальные потери: ВСУ за сутки лишились почти 2000 боевиков
14:48В Севастополе чиновник незаконно наживался на продаже охраняемых данных
14:47Турпоток в Крым превысил 3,2 миллиона человек – Аксенов
14:13Ракета ATACMS и 14 снарядов HIMARS уничтожены за сутки силами ПВО
14:05Киев просит у бизнеса 500 миллиардов "на нужды обороны"
14:01Еще один человек спасен из-под завалов пятиэтажки в Нижнем Тагиле
13:52Армия России разбила три пусковые установки ЗРК Patriot и ж/д эшелон
13:45В Севастополе оштрафовали виновных в нападении бездомных собак на детей
13:31Из-под завалов рухнувшей пятиэтажки в Нижнем Тагиле спасли ребенка
13:18На Крымском мосту в пробках стоят более тысячи машин
13:10Жители Крыма сэкономили 10 млн рублей на оплате ЖКХ после отмены комиссии
13:09Запас воды в водохранилищах Крыма сократился на 16 млн кубов за месяц
12:56Автобус с 28 пассажирами попал в ДТП в Крыму
12:49Около полусотни раненых в Учкуевке при атаке ВСУ получили выплаты
12:41Крымчанин задержан за повторную дискредитацию бойцов ВС России
Лента новостейМолния