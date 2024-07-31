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Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 31.07.2024
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Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые
Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые
Подозреваемые в присвоении мошенническим путем десятков квартир, принадлежащих одному из публичных акционерных обществ, задержаны в Крыму. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T16:09
2024-07-31T16:13
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Подозреваемые в присвоении мошенническим путем десятков квартир, принадлежащих одному из публичных акционерных обществ, задержаны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По информации следствия, одна из подозреваемых – 37 летняя женщина, которая являлась начальником жилищно-коммунального отдела публичного акционерного общества. Она имела доступ к информации об объектах недвижимого имущества, которые находились на балансе предприятия. Ее подозревают в том, что с 2013 по 2015 годы она заключала фиктивные договоры социального найма на квартиры, расположенных в городах Симферополь и Саки.Кроме того, по данным следствия, подозреваемые оформляли соответствующие нотариальные доверенности, после чего пытались зарегистрировать и получить правоустанавливающие документы на свое имя."Трое подозреваемых фактически проживали в квартирах, принадлежащих и состоящих на балансе предприятия, на основании фиктивных договоров найма жилого помещения", - поясняют в прокуратуре.Также полицией установлено, что расходы на коммунальные услуги по содержанию квартир оплачивались из бюджета этого же предприятия.Во время проведения оперативно розыскных мероприятий по месту проживания одного из фигурантов были обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы на 45 объектов недвижимого имущества, в том числе принадлежащего публичному акционерному обществу.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В случае признания вины подозреваемых судом им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.На данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.В конце июня стало известно, что в Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел.Читайте также на РИА Новости Крым:Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковВ Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жильяЛишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество
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прокуратура республики крым, происшествия, крым, новости крыма, недвижимость, новости, саки, симферополь, мвд по республике крым
Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые

Подозреваемые в присвоении десятков квартир задержаны в Крыму

16:09 31.07.2024 (обновлено: 16:13 31.07.2024)
 
© Фото: pixabay.comКлючи
Ключи
© Фото: pixabay.com
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Подозреваемые в присвоении мошенническим путем десятков квартир, принадлежащих одному из публичных акционерных обществ, задержаны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
"Оперативными сотрудниками МВД по Республике Крым задержаны подозреваемые за попытки незаконного завладения квартирами. В преступной деятельности принимали участие 6 граждан возрастом от 37 до 56 лет", - говорится в сообщении.
По информации следствия, одна из подозреваемых – 37 летняя женщина, которая являлась начальником жилищно-коммунального отдела публичного акционерного общества. Она имела доступ к информации об объектах недвижимого имущества, которые находились на балансе предприятия. Ее подозревают в том, что с 2013 по 2015 годы она заключала фиктивные договоры социального найма на квартиры, расположенных в городах Симферополь и Саки.
"Группа лиц совершала подделку договоров купли-продажи от имени умершего руководителя предприятия для управления и полного распоряжения недвижимым имуществом по своему усмотрению", - уточняют в прокуратуре.
Кроме того, по данным следствия, подозреваемые оформляли соответствующие нотариальные доверенности, после чего пытались зарегистрировать и получить правоустанавливающие документы на свое имя.
"Трое подозреваемых фактически проживали в квартирах, принадлежащих и состоящих на балансе предприятия, на основании фиктивных договоров найма жилого помещения", - поясняют в прокуратуре.
Также полицией установлено, что расходы на коммунальные услуги по содержанию квартир оплачивались из бюджета этого же предприятия.
Во время проведения оперативно розыскных мероприятий по месту проживания одного из фигурантов были обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы на 45 объектов недвижимого имущества, в том числе принадлежащего публичному акционерному обществу.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В случае признания вины подозреваемых судом им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
На данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.
В конце июня стало известно, что в Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел.
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