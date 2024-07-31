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Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые

Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Присвоили десятки квартир: в Крыму задержаны подозреваемые

Подозреваемые в присвоении мошенническим путем десятков квартир, принадлежащих одному из публичных акционерных обществ, задержаны в Крыму. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T16:09

2024-07-31T16:09

2024-07-31T16:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл — РИА Новости Крым. Подозреваемые в присвоении мошенническим путем десятков квартир, принадлежащих одному из публичных акционерных обществ, задержаны в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.По информации следствия, одна из подозреваемых – 37 летняя женщина, которая являлась начальником жилищно-коммунального отдела публичного акционерного общества. Она имела доступ к информации об объектах недвижимого имущества, которые находились на балансе предприятия. Ее подозревают в том, что с 2013 по 2015 годы она заключала фиктивные договоры социального найма на квартиры, расположенных в городах Симферополь и Саки.Кроме того, по данным следствия, подозреваемые оформляли соответствующие нотариальные доверенности, после чего пытались зарегистрировать и получить правоустанавливающие документы на свое имя."Трое подозреваемых фактически проживали в квартирах, принадлежащих и состоящих на балансе предприятия, на основании фиктивных договоров найма жилого помещения", - поясняют в прокуратуре.Также полицией установлено, что расходы на коммунальные услуги по содержанию квартир оплачивались из бюджета этого же предприятия.Во время проведения оперативно розыскных мероприятий по месту проживания одного из фигурантов были обнаружены и изъяты правоустанавливающие документы на 45 объектов недвижимого имущества, в том числе принадлежащего публичному акционерному обществу.Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (мошенничество). В случае признания вины подозреваемых судом им может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.На данный момент подозреваемым избрана мера пресечения в виде запрета на определенные действия.В конце июня стало известно, что в Ялте 51-летний экс-чиновник придумал и наладил мошенническую схему с недвижимостью, а также организовал группу "единомышленников", которые помогали реализовать преступный замысел.Читайте также на РИА Новости Крым:Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенниковВ Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жильяЛишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество

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