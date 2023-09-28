https://crimea.ria.ru/20230928/lishil-deneg-i-zhilya-krymchanin-otpravitsya-v-koloniyu-za-moshennichestvo-1131722221.html

Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество

Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.09.2023

Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество

Житель Крыма признан виновным в мошенничестве особо крупного размера. В результате реализованной им преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась жилья... РИА Новости Крым, 28.09.2023

2023-09-28T20:08

2023-09-28T20:08

2023-09-28T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в мошенничестве особо крупного размера. В результате реализованной им преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась жилья и денег. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.Уточняется, что Верховный Суд Крым оставил без изменения приговор, который ранее был вынесен Центральным районным суда Симферополя.В результате реализованной преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась денег и крыши над головой.Как оказалось, данное жилье на ЮБК в течение 2021 года продавалось трижды. Как раз в это время законный владелец квартиры, которому жилплощадь принадлежала с 1996 года, познакомился с подсудимым. Он распивал с ним спиртное и подписывал какие-то документы. Но однажды он вернулся домой после длительного отсутствия и понял, что кто-то поменял в квартире замки.Подсудимый в суде первой инстанции вину признал и в содеянном раскаялся. Его действия были квалифицированы как "хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере".Окончательное наказание, которое было вынесено мужчине, по совокупности приговоров составило три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали "черных риелторов" за аферы с квартирами в Симферополе и землей на ЮБК.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в СевастополеВ Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионераГлава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, верховный суд крыма, мошенничество, недвижимость, деньги, суд, приговор