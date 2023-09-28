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Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество
Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество - РИА Новости Крым, 28.09.2023
Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество
Житель Крыма признан виновным в мошенничестве особо крупного размера. В результате реализованной им преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась жилья... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T20:08
2023-09-28T20:08
2023-09-28T20:08
новости крыма
верховный суд крыма
мошенничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в мошенничестве особо крупного размера. В результате реализованной им преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась жилья и денег. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.Уточняется, что Верховный Суд Крым оставил без изменения приговор, который ранее был вынесен Центральным районным суда Симферополя.В результате реализованной преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась денег и крыши над головой.Как оказалось, данное жилье на ЮБК в течение 2021 года продавалось трижды. Как раз в это время законный владелец квартиры, которому жилплощадь принадлежала с 1996 года, познакомился с подсудимым. Он распивал с ним спиртное и подписывал какие-то документы. Но однажды он вернулся домой после длительного отсутствия и понял, что кто-то поменял в квартире замки.Подсудимый в суде первой инстанции вину признал и в содеянном раскаялся. Его действия были квалифицированы как "хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере".Окончательное наказание, которое было вынесено мужчине, по совокупности приговоров составило три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.Ранее сообщалось, что в Крыму задержали "черных риелторов" за аферы с квартирами в Симферополе и землей на ЮБК.Читайте также на РИА Новости Крым:Член ОПГ получил срок за хищение жилья пенсионеров в СевастополеВ Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионераГлава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
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новости крыма, верховный суд крыма, мошенничество, недвижимость, деньги, суд, приговор
Лишил денег и жилья: крымчанин отправится в колонию за мошенничество
Верховный Суд: за мошенничество с недвижимостью житель Крыма получит три года колонии
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Житель Крыма признан виновным в мошенничестве особо крупного размера. В результате реализованной им преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась жилья и денег. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда республики.
Уточняется, что Верховный Суд Крым оставил без изменения приговор, который ранее был вынесен Центральным районным суда Симферополя.
"Согласно приговору суда первой инстанции, жительница Симферополя была уверена, что в декабре 2021 года приобрела однокомнатную квартиру в Алуште за 2 100 000 рублей. Для покупки новой недвижимости женщина спешно продала свою квартиру в Симферополе и передала деньги знакомому, якобы владельцу квартиры, при этом никакого письменного договора или расписки не потребовала. В роли продавца выступил подсудимый – житель города Алушта 1993 г.р., которому указанная квартира не принадлежала, и каких-либо прав на распоряжение ею у него не было", – говорится в сообщении.
В результате реализованной преступной схемы с недвижимостью потерпевшая лишилась денег и крыши над головой.
Как оказалось, данное жилье на ЮБК в течение 2021 года продавалось трижды. Как раз в это время законный владелец квартиры, которому жилплощадь принадлежала с 1996 года, познакомился с подсудимым. Он распивал с ним спиртное и подписывал какие-то документы. Но однажды он вернулся домой после длительного отсутствия и понял, что кто-то поменял в квартире замки.
Подсудимый в суде первой инстанции вину признал и в содеянном раскаялся. Его действия были квалифицированы как "хищение чужого имущества путем обмана, совершенное в особо крупном размере".
Окончательное наказание, которое было вынесено мужчине, по совокупности приговоров составило три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Крыму задержали "черных риелторов
" за аферы с квартирами в Симферополе и землей на ЮБК.
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