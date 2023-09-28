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В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера - РИА Новости Крым, 28.09.2023
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В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера - РИА Новости Крым, 28.09.2023
В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера
Оперативники из Севастополя и Евпатории задержали в Крыму 22-летнего курьера, пособника мошенников, выманивших у пенсионера более 3 млн рублей по схеме "Ваш... РИА Новости Крым, 28.09.2023
2023-09-28T10:54
2023-09-28T11:00
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умвд россии по севастополю
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Оперативники из Севастополя и Евпатории задержали в Крыму 22-летнего курьера, пособника мошенников, выманивших у пенсионера более 3 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в беду". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.Задержанный оказался жителем Краснодарского края. Как установили правоохранители, решив подработать, молодой человек согласился стать курьером и помогать мошенникам.Свои действия он согласовывал с анонимными кураторами в чате популярного мессенджера, за что ему пообещали 5% от каждого преступного "заработка".Перед этим злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру 800 тысяч рублей якобы за то, чтобы его родственницу не привлекли к уголовной ответственности. Потом потребовали еще более миллиона – "на срочную операцию внучке". А некоторое время мужчина потерял еще миллион, отдав его, чтобы "помочь разоблачить преступников".Таким образом он потерял более 3,1 млн рублей. Все три раза за деньгами приходил 22-летний "новобранец"-курьер.После задержания он признался, что похищенные обманом деньги перечислял на продиктованные кураторами счета, а те средства, что получал за "работу", уже потратил на аренду жилья, покупки и развлечения.Молодой человек взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы.Читайте также на РИА Новости Крым: Умные деньги: Самые распространенные схемы дистанционного мошенничества Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч Глава города Саки предупредил о мошенниках, собирающих деньги на СВО
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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севастополь, евпатория, умвд россии по севастополю, новости крыма, мошенничество, краснодарский край, новости
В Крыму задержан курьер-мошенник, выманивший миллионы у пенсионера

В Севастополе задержан курьер дистанционных мошенников, выманивший миллионы у пенсионера

10:54 28.09.2023 (обновлено: 11:00 28.09.2023)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен – РИА Новости Крым. Оперативники из Севастополя и Евпатории задержали в Крыму 22-летнего курьера, пособника мошенников, выманивших у пенсионера более 3 млн рублей по схеме "Ваш родственник попал в беду". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Севастополю.
Задержанный оказался жителем Краснодарского края. Как установили правоохранители, решив подработать, молодой человек согласился стать курьером и помогать мошенникам.
Свои действия он согласовывал с анонимными кураторами в чате популярного мессенджера, за что ему пообещали 5% от каждого преступного "заработка".
"Следуя указаниям нанимателя, молодой человек направился в Севастополь и нанес визит 92-летнему местному жителю, которому заранее позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов и сообщили, что его внучка стала виновницей ДТП", – рассказали в полиции.
Перед этим злоумышленники убедили пенсионера передать курьеру 800 тысяч рублей якобы за то, чтобы его родственницу не привлекли к уголовной ответственности. Потом потребовали еще более миллиона – "на срочную операцию внучке". А некоторое время мужчина потерял еще миллион, отдав его, чтобы "помочь разоблачить преступников".
Таким образом он потерял более 3,1 млн рублей. Все три раза за деньгами приходил 22-летний "новобранец"-курьер.
После задержания он признался, что похищенные обманом деньги перечислял на продиктованные кураторами счета, а те средства, что получал за "работу", уже потратил на аренду жилья, покупки и развлечения.
Молодой человек взят под стражу. В отношении него возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Санкции соответствующей статьи УК РФ предусматривают до 10 лет лишения свободы.
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СевастопольЕвпаторияУМВД России по СевастополюНовости КрымаМошенничествоКраснодарский крайНовости
 
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