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Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч
Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч - РИА Новости Крым, 20.09.2023
Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч
46-летний симферополец выманил 200 тысяч рублей у потенциальных женихов, прикидываясь девушкой на сайте знакомств. Теперь он отправится в колонию, сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2023
2023-09-20T20:52
2023-09-20T20:52
2023-09-20T20:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 46-летний симферополец выманил 200 тысяч рублей у потенциальных женихов, прикидываясь девушкой на сайте знакомств. Теперь он отправится в колонию, сообщает Прокуратура Крыма.Незаконную деятельность злоумышленника пресекли правоохранители, во время следствия он содержался под стражей. Свою вину мужчина признал и даже частично возместил ущерб, но по решению суда все же отправится в колонию-поселение на 2 года и 3 месяца. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств и не сразу заподозрила подвох. Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчанПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому РомеоЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги
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интернет, мошенничество, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор
Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч
Житель Крыма прикинулся девушкой на сайте знакомств и выманил у мужчин на 200 тысяч