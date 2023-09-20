https://crimea.ria.ru/20230920/krymchanin-prikinulsya-devushkoy-v-internete-i-razvel-muzhchin-na-200-tysyach-1131555497.html

Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч

Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч - РИА Новости Крым, 20.09.2023

Крымчанин прикинулся девушкой в Интернете и "развел" мужчин на 200 тысяч

46-летний симферополец выманил 200 тысяч рублей у потенциальных женихов, прикидываясь девушкой на сайте знакомств. Теперь он отправится в колонию, сообщает... РИА Новости Крым, 20.09.2023

2023-09-20T20:52

2023-09-20T20:52

2023-09-20T20:52

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен - РИА Новости Крым. 46-летний симферополец выманил 200 тысяч рублей у потенциальных женихов, прикидываясь девушкой на сайте знакомств. Теперь он отправится в колонию, сообщает Прокуратура Крыма.Незаконную деятельность злоумышленника пресекли правоохранители, во время следствия он содержался под стражей. Свою вину мужчина признал и даже частично возместил ущерб, но по решению суда все же отправится в колонию-поселение на 2 года и 3 месяца. Пока приговор в законную силу не вступил.Ранее пенсионерка из Балаклавы отдала 170 тыс "нефтянику" с сайта знакомств и не сразу заподозрила подвох. Читайте также на РИА Новости Крым:Инженерия обмана: как "разводят" доверчивых крымчанПилот, военный, волонтер: в Севастополе вынесли приговор фейковому РомеоЮный крымчанин продавал в мессенджере несуществующие фальшивые деньги

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интернет, мошенничество, происшествия, новости крыма, прокуратура республики крым, суд, приговор