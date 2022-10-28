https://crimea.ria.ru/20221028/v-krymu-moshenniki-sluchayno-popalis-na--prisvoenii-chuzhogo-zhilya-1125136047.html

В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья

В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья - РИА Новости Крым, 28.10.2022

В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья

Два жителя Симферополя предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, они по поддельным документам переоформили... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T12:31

2022-10-28T12:31

2022-10-28T12:32

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симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два жителя Симферополя предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, они по поддельным документам переоформили квартиру 73-летней пенсионерки и хотели продать жилье, однако вывести квартирных аферистов на чистую воду помог случай.По данным пресс-службы, квартира пенсионерки оказалось оформлена на неизвестного человека по поддельному договору дарения, о чем полицейским сообщила сама потерпевшая. Получив заявление, правоохранители нашли подозреваемых. Ими оказались 42-х и 37-летний жители крымской столицы, которые промышляли поиском подходящих квартир на специальных сайтах, устанавливали личные данные собственников и родственников, и подделывали необходимые документы.Теперь подозреваемые предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.

https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-moshennik-pod-vidom-zastroyschika-zarabotal-pochti-9-mln-1124308122.html

https://crimea.ria.ru/20221019/krymchanka-ustroila-rolevye-igry-i-ukrala-u-pensionerov-24-mln-rubley-1124982181.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, мвд по республике крым, происшествия, симферополь