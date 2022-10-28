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В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья - РИА Новости Крым, 28.10.2022
В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья
Два жителя Симферополя предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, они по поддельным документам переоформили... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T12:31
2022-10-28T12:32
крым
мвд по республике крым
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два жителя Симферополя предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, они по поддельным документам переоформили квартиру 73-летней пенсионерки и хотели продать жилье, однако вывести квартирных аферистов на чистую воду помог случай.По данным пресс-службы, квартира пенсионерки оказалось оформлена на неизвестного человека по поддельному договору дарения, о чем полицейским сообщила сама потерпевшая. Получив заявление, правоохранители нашли подозреваемых. Ими оказались 42-х и 37-летний жители крымской столицы, которые промышляли поиском подходящих квартир на специальных сайтах, устанавливали личные данные собственников и родственников, и подделывали необходимые документы.Теперь подозреваемые предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.
https://crimea.ria.ru/20220826/v-sevastopole-moshennik-pod-vidom-zastroyschika-zarabotal-pochti-9-mln-1124308122.html
https://crimea.ria.ru/20221019/krymchanka-ustroila-rolevye-igry-i-ukrala-u-pensionerov-24-mln-rubley-1124982181.html
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крым, мвд по республике крым, происшествия, симферополь
В Крыму мошенники случайно попались на присвоении чужого жилья

В Крыму два мошенника пытались продать квартиру пенсионерки по "липовым" документам

12:31 28.10.2022 (обновлено: 12:32 28.10.2022)
 
© РИА Новости . Илья Питалев / Перейти в фотобанкДокументы и деньги
Документы и деньги - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
© РИА Новости . Илья Питалев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт - РИА Новости Крым. Два жителя Симферополя предстанут перед судом по подозрению в мошенничестве. Как сообщает пресс-служба МВД по РК, они по поддельным документам переоформили квартиру 73-летней пенсионерки и хотели продать жилье, однако вывести квартирных аферистов на чистую воду помог случай.
По данным пресс-службы, квартира пенсионерки оказалось оформлена на неизвестного человека по поддельному договору дарения, о чем полицейским сообщила сама потерпевшая. Получив заявление, правоохранители нашли подозреваемых. Ими оказались 42-х и 37-летний жители крымской столицы, которые промышляли поиском подходящих квартир на специальных сайтах, устанавливали личные данные собственников и родственников, и подделывали необходимые документы.
Уголовный кодекс Российской Федерации
26 августа, 16:49
В Севастополе мошенник под видом застройщика "заработал" почти 9 млн

"После всех проделанных махинаций с бумагами, при помощи "липовых" паспортов они переоформляли квартиру, с последующей ее продажей. Так, на данное объявление о продаже откликнулся покупатель, который оказался знакомым потерпевшей и случайным образом разоблачил злоумышленников", - сообщили в полиции.

Теперь подозреваемые предстанут перед судом по обвинению в мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере. Каждому из них грозит до десяти лет лишения свободы.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.10.2022
19 октября, 16:28
Крымчанка устроила "ролевые игры" и украла у пенсионеров 2,4 млн рублей
 
КрымМВД по Республике КрымПроисшествияСимферополь
 
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