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Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников

Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников - РИА Новости Крым, 25.06.2024

Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников

В Севастополе вынесен обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом... РИА Новости Крым, 25.06.2024

2024-06-25T19:51

2024-06-25T19:51

2024-06-25T19:51

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали, сообщает прокуратура Севастополя.С марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов. Им удалось ввести в заблуждение 63 человека, которые передали в качестве паевых взносов более 77 миллионов рублей.Кроме того, мошенники через 12 граждан-держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, передали заведомо ложные сведения о строительстве в Пенсионный фонд Российской Федерации. Они обманным путем склонили должностных лиц ПФР к перечислению материнского капитала на свои банковские счета в общей сумме более 5 миллионов рублей.Уголовное дело против фигурантов было возбуждено по материалам прокурорских проверок во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.Обвиняемые 1977, 1976 и 1975 годов рождения были признаны виновными в мошенничестве, двое из них приговорены к шести годам, один – к девяти годам колонии общего режима.Кроме того, с виновных лиц будет взыскан причиненный гражданам и государству материальный ущерб. На их автомобили и земельные участки наложен арест.Ранее мошенник из Севастополя получил 5,5 лет колонии за обман покупателей квартир из разных регионов России – за несколько лет мужчина украл у людей свыше 44 миллионов рублей.В 2023 году за аналогичное преступление перед судом предстали фиктивные застройщики из Ялты. Под видом долевого строительства они собрали с граждан 24 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВ Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, происшествия, севастополь, новости, прокуратура города севастополя, мошенничество, деньги