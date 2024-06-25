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Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников
Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников - РИА Новости Крым, 25.06.2024
Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников
В Севастополе вынесен обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом... РИА Новости Крым, 25.06.2024
2024-06-25T19:51
2024-06-25T19:51
2024-06-25T19:51
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали, сообщает прокуратура Севастополя.С марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов. Им удалось ввести в заблуждение 63 человека, которые передали в качестве паевых взносов более 77 миллионов рублей.Кроме того, мошенники через 12 граждан-держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, передали заведомо ложные сведения о строительстве в Пенсионный фонд Российской Федерации. Они обманным путем склонили должностных лиц ПФР к перечислению материнского капитала на свои банковские счета в общей сумме более 5 миллионов рублей.Уголовное дело против фигурантов было возбуждено по материалам прокурорских проверок во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.Обвиняемые 1977, 1976 и 1975 годов рождения были признаны виновными в мошенничестве, двое из них приговорены к шести годам, один – к девяти годам колонии общего режима.Кроме того, с виновных лиц будет взыскан причиненный гражданам и государству материальный ущерб. На их автомобили и земельные участки наложен арест.Ранее мошенник из Севастополя получил 5,5 лет колонии за обман покупателей квартир из разных регионов России – за несколько лет мужчина украл у людей свыше 44 миллионов рублей.В 2023 году за аналогичное преступление перед судом предстали фиктивные застройщики из Ялты. Под видом долевого строительства они собрали с граждан 24 миллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе лжезастройщика осудят за хищение 45 млн на продаже квартирОрганизаторы финансовой пирамиды обманули крымчан на 80 млн рублейВ Севастополе лжезастройщик похитил 17 млн у жителей шести регионов РФ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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новости крыма, происшествия, севастополь, новости, прокуратура города севастополя, мошенничество, деньги
Собрали 82 миллиона на "Дом у моря": в Севастополе посадили мошенников
В Севастополе за фиктивное строительство "Дома у моря" осуждены трое мошенников
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе вынесен обвинительный приговор трем мошенникам, которые под видом долевого строительства дома выманили у вкладчиков 82 миллиона рублей. При этом строить здание они заведомо не планировали, сообщает прокуратура Севастополя.
"Установлено, что осужденные с целью хищения денежных средств граждан под видом их участия в долевом строительстве многоквартирного жилого дома по адресу: г. Севастополь, ул. Гавена, д. 7, создали жилищно-строительный кооператив "Дом у моря", – информирует Telegram-канал ведомства.
С марта 2016 года по сентябрь 2019 года соучастники размещали рекламные объявления и распространяли информацию через риелторов. Им удалось ввести в заблуждение 63 человека, которые передали в качестве паевых взносов более 77 миллионов рублей.
Кроме того, мошенники через 12 граждан-держателей материнского капитала, неосведомленных об их преступных намерениях, передали заведомо ложные сведения о строительстве в Пенсионный фонд Российской Федерации. Они обманным путем склонили должностных лиц ПФР к перечислению материнского капитала на свои банковские счета в общей сумме более 5 миллионов рублей.
"В действительности злоумышленники не могли и не намеревались выполнить взятые на себя обязательства по строительству дома и передаче потерпевшим жилых помещений, так как не имели правоустанавливающих документов на земельный участок по указанному адресу, проектной документации и разрешения на строительство", – утверждают в прокуратуре.
Уголовное дело против фигурантов было возбуждено по материалам прокурорских проверок во взаимодействии с УЭБиПК УМВД России по г. Севастополю. Расследование проведено следственным управлением УМВД России по г. Севастополю.
Обвиняемые 1977, 1976 и 1975 годов рождения были признаны виновными в мошенничестве, двое из них приговорены к шести годам, один – к девяти годам колонии общего режима.
Кроме того, с виновных лиц будет взыскан причиненный гражданам и государству материальный ущерб. На их автомобили и земельные участки наложен арест.
Ранее мошенник из Севастополя
получил 5,5 лет колонии за обман покупателей квартир из разных регионов России – за несколько лет мужчина украл у людей свыше 44 миллионов рублей.
В 2023 году за аналогичное преступление перед судом предстали фиктивные застройщики из Ялты
. Под видом долевого строительства они собрали с граждан 24 миллиона рублей.
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