https://crimea.ria.ru/20240719/v-dzhankoe-budut-sudit-byvshego-nachalnika-upravleniya-zhkkh-goroda-1138985983.html

В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города

В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города - РИА Новости Крым, 19.07.2024

В Джанкое будут судить бывшего начальника управления ЖКХ города

Бывшего начальника управления ЖКХ Джанкоя будут судить за преступления при благоустройстве, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и... РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T10:16

2024-07-19T10:16

2024-07-19T10:16

закон и право

новости крыма

крым

джанкой

крымский следком

уголовный кодекс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/13/1138985852_0:46:1171:704_1920x0_80_0_0_1e2eb8a6ef0dddc0aba1845760a4b320.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. Бывшего начальника управления ЖКХ Джанкоя будут судить за преступления при благоустройстве, сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по Крыму и Севастополю. Как рассказали в ведомстве, в 2021 году районным управлением ЖКХ с подрядной организацией были заключены контракты по благоустройству и ремонту набережной реки Степная, а также дворовой территории по ул. Советской. Начальник управления, зная, что часть работ не выполнена, незаконно подписал акты об их приемке. Таким образом подрядчику необоснованно перечислили боле 700 тыс. рублей. "Преступная деятельность была выявлена сотрудниками МВД по Республике Крым. На имущество должного лица следователями наложен арест. Ранее в отношении подрядчика уголовное дело было направлено в суд. Расследование уголовного дела по обвинению в ряде служебных подлогов и злоупотреблении должностными полномочиями завершено", - добавили в СК.В прокуратуре Крыма, в свою очередь, сообщили, что уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Джанкойский районный суд для рассмотрения по существу.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудницу вуза в Севастополе будут судить за взятки от студентовЭкс-чиновник придумал мошенническую схему с квартирами в ЯлтеВ Крыму подрядчик получил условный срок за мошенничество на 14 млн рублей

крым

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

закон и право, новости крыма, крым, джанкой, крымский следком, уголовный кодекс