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Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
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Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 11.09.2024
Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.09.2024
2024-09-11T11:39
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По информации суда, уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.283.2 (Нарушение требований по защите государственной тайны), ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Российской Федерации.Как стало известно РИА Новости Крым из других источников, фигурантом дела является бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Его задержание ранее подтвердили в правоохранительных органах.
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крым, новости крыма, мчс крыма, сергей садаклиев, суд, киевский районный суд симферополя, арест
Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы

Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы

11:39 11.09.2024 (обновлено: 11:45 11.09.2024)
 
© МЧС Республики КрымСергей Садаклиев
Сергей Садаклиев
© МЧС Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Органами следствия С., который ранее занимал государственную должность Республики Крым, подозревается в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, направленное против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет", – говорится в сообщении суда.

По информации суда, уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.283.2 (Нарушение требований по защите государственной тайны), ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Российской Федерации.

"Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд постановил избрать в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 09 ноября 2024 года", – заключили в суде.

Как стало известно РИА Новости Крым из других источников, фигурантом дела является бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Его задержание ранее подтвердили в правоохранительных органах.
 
КрымНовости КрымаМЧС КрымаСергей СадаклиевСудКиевский районный суд СимферополяАрест
 
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