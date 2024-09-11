Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы
11:39 11.09.2024 (обновлено: 11:45 11.09.2024)
© МЧС Республики КрымСергей Садаклиев
© МЧС Республики Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Органами следствия С., который ранее занимал государственную должность Республики Крым, подозревается в совершении двух преступлений, одно из которых относится к категории тяжких, направленное против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления, наказание за которое предусмотрено в виде лишения свободы сроком до 10 лет", – говорится в сообщении суда.
По информации суда, уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.283.2 (Нарушение требований по защите государственной тайны), ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Российской Федерации.
"Заслушав участников процесса, исследовав представленные материалы, суд постановил избрать в отношении С. меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца, то есть до 09 ноября 2024 года", – заключили в суде.
Как стало известно РИА Новости Крым из других источников, фигурантом дела является бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Его задержание ранее подтвердили в правоохранительных органах.