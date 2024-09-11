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Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы

Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы - РИА Новости Крым, 11.09.2024

Экс-главе МЧС Крыма Садаклиеву грозит до 10 лет лишения свободы

Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 11.09.2024

2024-09-11T11:39

2024-09-11T11:39

2024-09-11T11:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – РИА Новости Крым. Киевский районный суд Симферополя заключил под стражу до 9 ноября бывшего крымского чиновника, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.По информации суда, уголовные дела возбуждены по ч.1 ст.283.2 (Нарушение требований по защите государственной тайны), ч. 3 ст. 286 (Превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности) Уголовного кодекса Российской Федерации.Как стало известно РИА Новости Крым из других источников, фигурантом дела является бывший министр чрезвычайных ситуаций Крыма Сергей Садаклиев. Его задержание ранее подтвердили в правоохранительных органах.

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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