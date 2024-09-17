https://crimea.ria.ru/20240917/napadenie-podrostka-v-shkole-chelyabinska-chto-izvestno-o-sostoyanii-detey-1140393036.html

Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей

Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Нападение подростка в школе Челябинска: что известно о состоянии детей

Двое детей, пострадавших накануне при нападении вооруженного подростка в школе Челябинска, остаются в реанимации, еще один находится в профильном отделении... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T09:37

2024-09-17T09:37

2024-09-17T09:37

нападение на школу в челябинске

челябинск

школа

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Двое детей, пострадавших накануне при нападении вооруженного подростка в школе Челябинска, остаются в реанимации, еще один находится в профильном отделении Областной детской больницы. Об этом сообщили в минздраве региона.Уточняется, что дети проходят лечение в Областной детской больнице, где их сегодня лично осмотрела министр здравоохранения Челябинской области Татьяна Колчинская.Состояние пострадавших находится на контроле Минздрава РФ и губернатора региона, отметили в ведомстве."На сегодня также запланированы контрольные обследования и повторные консультации с главными специалистами", – добавили в областном минздраве.16 сентября губернатор региона сообщил, что подросток с молотком напал на учеников и педагогов в школе №68 в Челябинске. Как стало известно позже, им были ранены три ученика – две девочки и мальчик, а также учитель. Все были госпитализированы, двоих направили в операционные.Нападавшего задержал наряд Росгвардии. Как сообщили в Следкоме, подросток ранил сверстника и педагога "различными предметами". В прокуратуре уточнили, что школьник пронес в учебное заведение не только молоток, но также нож и пистолет, последний оказался муляжом.Возбуждены уголовные дела об организации убийства и о халатности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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2024

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нападение на школу в челябинске, челябинск, школа, происшествия, новости, россия, минздрав рф