https://crimea.ria.ru/20240917/nazvany-luchshie-prilozheniya-rossiyskikh-bankov-na-android-1140398214.html

Названы лучшие приложения российских банков на Android

Названы лучшие приложения российских банков на Android - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Названы лучшие приложения российских банков на Android

ПСБ занял первое место в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2024 лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T12:13

2024-09-17T12:13

2024-09-17T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ПСБ занял первое место в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2024 лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг был составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. В топ-10 также вошли – Альфа-Банк, Точка, Делобанк, Т-Банк, ВТБ, Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Модульбанк, Совкомбанк.ПСБ оказался лидером в шести блоках (настройка приема платежей, онлайн-кредитование, цифровой сервис для депозитных продуктов), а Альфа-Банк – в четырех (онлайн-бухгалтерия для ИП, управление группой компаний, ролевая модель). Вторые места занимают другие банки.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

промсвязьбанк (псб), связь в крыму, банк, финансы, новости