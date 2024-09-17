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Названы лучшие приложения российских банков на Android - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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Названы лучшие приложения российских банков на Android
Названы лучшие приложения российских банков на Android - РИА Новости Крым, 17.09.2024
Названы лучшие приложения российских банков на Android
ПСБ занял первое место в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2024 лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, сообщает пресс-служба... РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T12:13
2024-09-17T12:13
промсвязьбанк (псб)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ПСБ занял первое место в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2024 лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.Рейтинг был составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. В топ-10 также вошли – Альфа-Банк, Точка, Делобанк, Т-Банк, ВТБ, Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Модульбанк, Совкомбанк.ПСБ оказался лидером в шести блоках (настройка приема платежей, онлайн-кредитование, цифровой сервис для депозитных продуктов), а Альфа-Банк – в четырех (онлайн-бухгалтерия для ИП, управление группой компаний, ролевая модель). Вторые места занимают другие банки.
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РИА Новости Крым
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5
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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промсвязьбанк (псб), связь в крыму, банк, финансы, новости

Названы лучшие приложения российских банков на Android

12:13 17.09.2024
 
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБНазваны лучшие приложения российских банков на Android
Названы лучшие приложения российских банков на Android
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. ПСБ занял первое место в рейтинге Business Mobile Banking Rank 2024 лучших мобильных банков на операционной системе Android для бизнеса, сообщает пресс-служба банка.
Рейтинг был составлен на базе исследования консалтингового агентства Markswebb. В топ-10 также вошли – Альфа-Банк, Точка, Делобанк, Т-Банк, ВТБ, Сбербанк, Банк Санкт-Петербург, Модульбанк, Совкомбанк.
ПСБ оказался лидером в шести блоках (настройка приема платежей, онлайн-кредитование, цифровой сервис для депозитных продуктов), а Альфа-Банк – в четырех (онлайн-бухгалтерия для ИП, управление группой компаний, ролевая модель). Вторые места занимают другие банки.
"ПСБ постоянно работает над совершенствованием сервисов для своих клиентов. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг", — цитирует пресс-служба банка вице-президента — директора департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ Ивана Паткина.
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