https://crimea.ria.ru/20240917/v-krymu-predupredili-ob-opasnoy-pogode-v-blizhayshie-dni-1140392622.html

В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В центральном и восточном Крыму с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели сохранится высокая пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T08:55

2024-09-17T08:55

2024-09-17T08:55

противопожарный режим

пожарная безопасность

штормовое предупреждение

новости крыма

гу мчс рф по республике крым

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В центральном и восточном Крыму с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели сохранится высокая пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по республике.Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.Накануне в МЧС России по Крыму сообщили, что смогли победить пожар, который бушевал под Симферополем больше суток, благодаря сильному дождю в ночь на 16 сентября. К тушению здесь привлекалась авиация, спасти от огня удалось три населенных пункта.Более 50 природных пожаров за минувшие сутки произошло также в Ростовской области. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья аэромобильная группировка направлена в ЛНР для борьбы с пожаром В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома Два человека погибли на пожаре в Ростовской области

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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