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В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 17.09.2024
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В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни - РИА Новости Крым, 17.09.2024
В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В центральном и восточном Крыму с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели сохранится высокая пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по республике. РИА Новости Крым, 17.09.2024
2024-09-17T08:55
2024-09-17T08:55
противопожарный режим
пожарная безопасность
штормовое предупреждение
новости крыма
гу мчс рф по республике крым
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В центральном и восточном Крыму с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели сохранится высокая пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по республике.Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.Накануне в МЧС России по Крыму сообщили, что смогли победить пожар, который бушевал под Симферополем больше суток, благодаря сильному дождю в ночь на 16 сентября. К тушению здесь привлекалась авиация, спасти от огня удалось три населенных пункта.Более 50 природных пожаров за минувшие сутки произошло также в Ростовской области. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Третья аэромобильная группировка направлена в ЛНР для борьбы с пожаром В Ростовской области 50 природных пожаров – горят жилые дома Два человека погибли на пожаре в Ростовской области
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РИА Новости Крым
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противопожарный режим, пожарная безопасность, штормовое предупреждение, новости крыма, гу мчс рф по республике крым, крым
В Крыму предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В части Крыма с 17 до 20 сентября ожидается высокая пожарная опасность - МЧС

08:55 17.09.2024
 
© МЧС РоссииСевастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания
Севастопольские пожарные оказывают помощь коллегам в тушении возгорания
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. В центральном и восточном Крыму с сегодняшнего дня и до конца рабочей недели сохранится высокая пожарная опасность, сообщили в ГУ МЧС России по республике.
"17 – 20 сентября в центральных и восточных районах Крыма ожидается высокая пожарная опасность", – говорится в сообщении ведомства со ссылкой на данные Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Особый противопожарный режим был установлен по всему Крыму с 17 апреля. В республике строго запрещено разведение костров в лесах, сельскохозяйственные палы, сжигание сухой растительности и бытового мусора и многое другое, что может быть чревато распространением огня от места открытого горения.
Накануне в МЧС России по Крыму сообщили, что смогли победить пожар, который бушевал под Симферополем больше суток, благодаря сильному дождю в ночь на 16 сентября. К тушению здесь привлекалась авиация, спасти от огня удалось три населенных пункта.
Более 50 природных пожаров за минувшие сутки произошло также в Ростовской области.
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