https://crimea.ria.ru/20240917/v-sevastopolskom-gosuniversitete-naznachili-rektora-1140394463.html

В Севастопольском госуниверситете назначили ректора

В Севастопольском госуниверситете назначили ректора - РИА Новости Крым, 17.09.2024

В Севастопольском госуниверситете назначили ректора

Доктор политических наук Владимир Нечаев назначен ректором Севастопольского государственного университета, более семи лет он исполнял обязанности на этой... РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T10:39

2024-09-17T10:39

2024-09-17T10:39

севастопольский государственный университет (севгу)

владимир нечаев

михаил развожаев

севастополь

новости крыма

образование в крыму и севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Доктор политических наук Владимир Нечаев назначен ректором Севастопольского государственного университета, более семи лет он исполнял обязанности на этой должности. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Глава города отметил, что "глубоко погружен в стратегию развития университета" и назвал образовательное учреждение "надежным партнером для органов власти".К числу важных проектов СевГУ он отнес разработку беспилотных устройств, комплексов для оценки качества воздуха, морской среды и питьевой воды, а также проекты благоустройства и подготовку кадров для сфер здравоохранения и образования.Кроме того, Развожаев подчеркнул, что университет успешно развивает международное сотрудничество, несмотря на санкции Запада против Крыма и Севастополя."Ученые СевГУ ведут совместные исследования и разработки с зарубежными коллегами, вуз принимает на обучение студентов из разных стран мира, привлекает к преподавательской деятельности иностранных ученых, а также организует международные научные экспедиции", – отметил губернатор.Приказом Министерства образования и науки России Владимир Нечаев был назначен исполняющим обязанности ректора Севастопольского государственного университета с 28 марта 2017 года. До назначения занимал должность первого проректора Московского государственного педагогического университета.Нечаев - выпускник Курского государственного педагогического университета. Доктор политических наук – диссертацию защитил в 2008 году в МГУ им. М. В. Ломоносова.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга Вместо двух реаниматологов: в Крыму создали уникальный мобильный аппарат Студенты из каких стран учатся в вузах Крыма и Севастополя

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастопольский государственный университет (севгу), владимир нечаев, михаил развожаев, севастополь, новости крыма, образование в крыму и севастополе