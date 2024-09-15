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В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга
В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга - РИА Новости Крым, 15.09.2024
В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга
Студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм выявления опухолей головного мозга с применением нейросети, которую... РИА Новости Крым, 15.09.2024
2024-09-15T11:23
2024-09-15T11:23
2024-09-15T11:23
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм выявления опухолей головного мозга с применением нейросети, которую "обучили" по снимкам МРТ. Об этом со ссылкой на авторов работы сообщает пресс-служба университета.Авторы алгоритма Даниил Марцун и Кристина-Габриэла Вакаренко уверены: внедрение разработки и ее совершенствование позволит выявлять опухоли головного мозга на ранней стадии. Пока этим занимаются высококвалифицированные специалисты, анализируя МРТ-изображения – процесс трудоемкий. Его автоматизация ускорит диагностику, что крайне важно в таких случаях.Разработка основана на том, что все новообразования – и доброкачественные, и злокачественные – имеют общие характерные признаки: "выглядят как аномальные области с измененной структурой и/или увеличенным объемом ткани". Это и выявляет нейросеть.В процессе работы она улучшает изображение, устраняя шумы и усиливая контраст, сегментирует его, разделяя на области, выделяет характеристики потенциальной опухоли и делает вывод о ее наличии или отсутствии.Для решения задачи выбрали специальный тип нейросетей – сверточные (СНС), состоящие из нескольких слоев. Благодаря тому, что изображение анализирует каждый из них, способность искусственного интеллекта распознавать характерные для опухолей сложные паттерны кратно повышается, говорят разработчики.Результаты исследования севастопольских студентов уже опубликованы в сборнике Всероссийской научно-практической конференции "Современные технологии: проблемы и перспективы".В СеГУ рассчитывают, что на фоне растущего в России интереса к разработке и внедрению автоматизированных систем диагностики применение нейросетей в данной области откроет новые перспективы для развития отечественной медицины и поможет снизить смертность россиян от онкологических заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака В Евпатории врачи освоили методику выявления рака Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя
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севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), медицина, здоровье, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, нейросеть, крым, новости крыма, студенты
В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга
Алгоритм выявления опухоли головного мозга с помощью нейросети разработали студенты СевГУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм выявления опухолей головного мозга с применением нейросети, которую "обучили" по снимкам МРТ. Об этом со ссылкой на авторов работы сообщает пресс-служба университета.
Авторы алгоритма Даниил Марцун и Кристина-Габриэла Вакаренко уверены: внедрение разработки и ее совершенствование позволит выявлять опухоли головного мозга на ранней стадии. Пока этим занимаются высококвалифицированные специалисты, анализируя МРТ-изображения – процесс трудоемкий. Его автоматизация ускорит диагностику, что крайне важно в таких случаях.
"Разработанный алгоритм распознает наличие опухолей головного мозга по принципу "да" или "нет". Для обучения нейросети была использована база данных снимков МРТ головного мозга, отсортированных по наличию или отсутствию опухоли. После обучения на большом объеме данных СНС могут выявлять патологии на изображениях с высокой точностью", – поделились авторы.
Разработка основана на том, что все новообразования – и доброкачественные, и злокачественные – имеют общие характерные признаки: "выглядят как аномальные области с измененной структурой и/или увеличенным объемом ткани". Это и выявляет нейросеть.
В процессе работы она улучшает изображение, устраняя шумы и усиливая контраст, сегментирует его, разделяя на области, выделяет характеристики потенциальной опухоли и делает вывод о ее наличии или отсутствии.
Для решения задачи выбрали специальный тип нейросетей – сверточные (СНС), состоящие из нескольких слоев. Благодаря тому, что изображение анализирует каждый из них, способность искусственного интеллекта распознавать характерные для опухолей сложные паттерны кратно повышается, говорят разработчики.
Результаты исследования севастопольских студентов уже опубликованы в сборнике Всероссийской научно-практической конференции "Современные технологии: проблемы и перспективы".
В СеГУ рассчитывают, что на фоне растущего в России интереса к разработке и внедрению автоматизированных систем диагностики применение нейросетей в данной области откроет новые перспективы для развития отечественной медицины и поможет снизить смертность россиян от онкологических заболеваний.
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