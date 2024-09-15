https://crimea.ria.ru/20240915/v-sevastopole-studenty-nauchili-neyroset-vyyavlyat-opukholi-golovnogo-mozga-1140311062.html

В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга

В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга - РИА Новости Крым, 15.09.2024

В Севастополе студенты научили нейросеть выявлять опухоли головного мозга

Студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм выявления опухолей головного мозга с применением нейросети, которую... РИА Новости Крым, 15.09.2024

2024-09-15T11:23

2024-09-15T11:23

2024-09-15T11:23

севастополь

севастопольский государственный университет (севгу)

медицина

здоровье

наука и технологии

наука в крыму: открытия и изобретения

нейросеть

крым

новости крыма

студенты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110442/88/1104428837_0:1:601:339_1920x0_80_0_0_0931bdb0b1be34d32177fbfd7eb71cd0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 сен – РИА Новости Крым. Студенты Севастопольского государственного университета (СевГУ) разработали алгоритм выявления опухолей головного мозга с применением нейросети, которую "обучили" по снимкам МРТ. Об этом со ссылкой на авторов работы сообщает пресс-служба университета.Авторы алгоритма Даниил Марцун и Кристина-Габриэла Вакаренко уверены: внедрение разработки и ее совершенствование позволит выявлять опухоли головного мозга на ранней стадии. Пока этим занимаются высококвалифицированные специалисты, анализируя МРТ-изображения – процесс трудоемкий. Его автоматизация ускорит диагностику, что крайне важно в таких случаях.Разработка основана на том, что все новообразования – и доброкачественные, и злокачественные – имеют общие характерные признаки: "выглядят как аномальные области с измененной структурой и/или увеличенным объемом ткани". Это и выявляет нейросеть.В процессе работы она улучшает изображение, устраняя шумы и усиливая контраст, сегментирует его, разделяя на области, выделяет характеристики потенциальной опухоли и делает вывод о ее наличии или отсутствии.Для решения задачи выбрали специальный тип нейросетей – сверточные (СНС), состоящие из нескольких слоев. Благодаря тому, что изображение анализирует каждый из них, способность искусственного интеллекта распознавать характерные для опухолей сложные паттерны кратно повышается, говорят разработчики.Результаты исследования севастопольских студентов уже опубликованы в сборнике Всероссийской научно-практической конференции "Современные технологии: проблемы и перспективы".В СеГУ рассчитывают, что на фоне растущего в России интереса к разработке и внедрению автоматизированных систем диагностики применение нейросетей в данной области откроет новые перспективы для развития отечественной медицины и поможет снизить смертность россиян от онкологических заболеваний.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Нет аналогов в мире – как будет работать российская вакцина против рака В Евпатории врачи освоили методику выявления рака Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, севастопольский государственный университет (севгу), медицина, здоровье, наука и технологии, наука в крыму: открытия и изобретения, нейросеть, крым, новости крыма, студенты