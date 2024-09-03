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Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя

Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя - РИА Новости Крым, 03.09.2024

Способ выявить вызывающих рак паразитов разработают ученые из Севастополя

Севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) разработают уникальную методику выявления в воде паразитов семейства Schistosoma, которые,... РИА Новости Крым, 03.09.2024

2024-09-03T07:19

2024-09-03T07:19

2024-09-03T08:51

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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 сен – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Севастопольские ученые из Института биологии южных морей (ФИЦ ИнБЮМ) разработают уникальную методику выявления в воде паразитов семейства Schistosoma, которые, заражая людей через кожу, способны вызвать различные патологии – от дерматитов до онкологии. Об этом РИА Новости Крым рассказала руководитель отдела экологической паразитологии ФИЦ ИнБЮМ, кандидат биологических наук Евгения Дмитриева на полях международной научно-практической конференции "Изучение водных и наземных экосистем: история и современность" в Севастополе.По словам Дмитриевой, шистосома – это не простейшее и не вирус, а червь-паразит, который распространяется в пресноводных водоемах.Паразиты семейства Schistosoma вызывают известное заболевание шистосомоз. В России пока он не такой опасный, хотя и тоже очень неприятный, отметила Дмитриева.По ее словам, есть и другие виды шистосом, которые широко распространенны в средней части России, инфицируя не моллюсков, а птиц, крыс и ряд других теплокровных.В Крыму данных о паразитах рода Schistosoma нет, поскольку соответствующих исследований на их выявление не велось.Провести их и на полуострове и в других регионах России станет возможно после разработки уникального метода, основанного на выявлении ДНК шистосомы в воде."Надеемся, что методика, которую мы разработаем, позволит мониторить ситуацию в пресноводных водоемах России, в том числе на пляжах. Таких методик определения паразитов-шистосом в воде на сегодняшний день не существует. То есть исследование станет пионерским: в ДНК из окружающей среды можно будет определить ДНК паразитов, которые могут вызывать различные патологии у людей", – сказала Дмитриева.Исследования, необходимые, в частности, для разработки экспресс-диагностики на определение специфического гена паразита, проведут в Африке, в Республике Гвинея, где, как и на всем континенте, распространен вид Schistosoma, способный вызывать серьезные заболевания, вплоть до онкологических, сказала ученый.Будущие исследования, которые проведут в октябре – ноябре 2024 года, важны не только для помощи Гвинее в борьбе с заражением, но и для России, риск завоза в которую такого вида паразита становится все выше по ряду причин, добавила Дмитриева."Люди, которые раньше жили в небольших деревнях, переезжают в города. И там ведь не только местные жители, но и много предпринимателей, и туристов все больше. Концентрация населения возрастает на порядки, создавая все условия для развития таких паразитов в водоемах, так как урбанизация не сопровождается повышением уровня культуры использования ресурсов: канализационных систем повсеместно нет", – поделилась Дмитриева.По ее словам, появление моллюска, зараженного таким видом Schistosoma в Крыму, при нынешнем климате маловероятно. Но он меняется. К тому же, уже сейчас есть риски заражения водоемов в России, хотя еще не так давно считалось, что и это может случиться вряд ли. А значит, нужно быть готовыми."Моллюск был завезен в Южную Америку, и сейчас это заболевание там прогрессирует. Но в Европе вроде как условий для его существования нет, так как здесь более холодный климат. Однако в 2011 году была вспышка шистосомоза на Корсике (остров, один из регионов Франции – ред.). Кто-то видимо завез, как это произошло – точно не установлено. Заболевали люди, которые никогда в Африку не ездили. И это был такой звоночек, что европейская часть тоже может быть заражена", – пояснила ученый.Важность будущих исследований объясняется также тем, что свежих данных по распространению Schistosoma в природной среде в Гвинее и в целом Западной Африке на сегодня нет.При этом, по словам Дмитриевой, шистосомоз – одно из самых опасных паразитарных заболеваний в мире: по всей планете им инфицированы около 240 млн человек.Исследования для разработки методов ПЦР-диагностики паразита в моллюсках и его присутствия в воде проведут совместно с учеными из Центра морских и прибрежных исследований Гвинеи (CEREMAC-G).Пробы будут взяты в Африке оборудованием ИнБЮМ, а анализы проведены непосредственно в лабораториях института в Крыму.Ранее руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ "Институт биологии южных морей", кандидат биологических наук Наталья Мирзоева рассказала, как проведенные российскими учеными исследования загрязнений в бассейне важнейшей судоходной реки Фатала в Республике Гвинея могут быть использованы в Крыму.Читайте также на РИА Новости Крым:Зачем ученые из Севастополя копают ямы в бассейне реки Фатала в Гвинее В Севастополе ученые из РФ и Африки обсудят проблемы сохранения экосистем Курорты Азовского моря: в каком направлении их необходимо развивать

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, инбюм, севастополь, новости крыма, наука в крыму: открытия и изобретения, здоровье