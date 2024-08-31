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В Евпатории врачи освоили методику выявления рака - РИА Новости Крым, 31.08.2024
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В Евпатории врачи освоили методику выявления рака
В Евпатории врачи освоили методику выявления рака - РИА Новости Крым, 31.08.2024
В Евпатории врачи освоили методику выявления рака
Врачи Евпаторийской городской больницы освоили диагностическую методику выявления рака предстательной железы, сообщили в пресс-службе республиканского... РИА Новости Крым, 31.08.2024
2024-08-31T09:32
2024-08-31T09:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Врачи Евпаторийской городской больницы освоили диагностическую методику выявления рака предстательной железы, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.Ранее для проведения такого обследования пациенты направлялись в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Теперь же жители Евпатории, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов смогут пройти процедуру в Евпаторийской горбольнице, отметили в Минздраве.Биопсия предстательной железы – один из главных способов диагностики злокачественных новообразований данного органа. Исследование назначается при появлении подозрения на онкологическое заболевание, которое может быть основано на ранних клинико-лабораторных изменениях. Показания для проведения данного диагностического исследования и условия подготовки к нему определяются лечащим врачом, добавили в Минздраве.В Минздраве напомнили, что рак предстательной железы – одно из наиболее часто регистрируемых онкологических заболеваний у мужчин среднего и пожилого возраста. Риск появления злокачественного новообразования простаты увеличивается с возрастом. Долгое время рак предстательной железы может протекать без клинических проявлений или со скудной симптоматикой. Обнаружить риск развития заболевания можно в ходе диспансеризации.Ранее в Крыму впервые инновационным методом провели операцию у пациента с колоноректальным раком первично-забрюшинного доступа.Читайте также на РИА Новости Крым:Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут прощеВ Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала годаСколько денег получит Крым на модернизацию ФАПов и поликлиник
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В Евпатории врачи освоили методику выявления рака

Методику выявления рака предстательной железы внедрили в Евпаторийской больнице

09:32 31.08.2024
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Евпаторийской больнице освоили методику выявления рака предстательной железы
В Евпаторийской больнице освоили методику выявления рака предстательной железы
© Telegram-канал Минздрава Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 авг – РИА Новости Крым. Врачи Евпаторийской городской больницы освоили диагностическую методику выявления рака предстательной железы, сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

"В целях улучшения доступности и качества медицинской помощи больным урологического и онкологического профиля в ГБУЗ РК "Евпаторийская городская больница" внедрена методика мультифокальной биопсии предстательной железы под контролем УЗИ", – говорится в сообщении.

Ранее для проведения такого обследования пациенты направлялись в Республиканскую клиническую больницу имени Семашко. Теперь же жители Евпатории, Сакского, Черноморского и Раздольненского районов смогут пройти процедуру в Евпаторийской горбольнице, отметили в Минздраве.
Биопсия предстательной железы – один из главных способов диагностики злокачественных новообразований данного органа. Исследование назначается при появлении подозрения на онкологическое заболевание, которое может быть основано на ранних клинико-лабораторных изменениях. Показания для проведения данного диагностического исследования и условия подготовки к нему определяются лечащим врачом, добавили в Минздраве.
В Минздраве напомнили, что рак предстательной железы – одно из наиболее часто регистрируемых онкологических заболеваний у мужчин среднего и пожилого возраста. Риск появления злокачественного новообразования простаты увеличивается с возрастом. Долгое время рак предстательной железы может протекать без клинических проявлений или со скудной симптоматикой. Обнаружить риск развития заболевания можно в ходе диспансеризации.
Ранее в Крыму впервые инновационным методом провели операцию у пациента с колоноректальным раком первично-забрюшинного доступа.
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