https://crimea.ria.ru/20240817/v-krym-postupili-bolee-100-edinits-meditsinskogo-oborudovaniya-s-nachala-goda-1139657132.html

В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года

В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года - РИА Новости Крым, 17.08.2024

В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года

В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.08.2024

2024-08-17T08:38

2024-08-17T08:38

2024-08-17T08:38

здравоохранение в крыму и севастополе

нацпроекты в крыму

минздрав крыма

новости крыма

здоровье

нацпроект "здравоохранение"

крым

ркб им. н. а. семашко

керчь

евпатория

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/10/1139665196_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_f32f1957a1abfac1b53d8f2bd9805744.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.По данным регионального Минздрава, для РКБ им. Семашко приобретено 50 функциональных кроватей, которые разместили в палатах неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.В Евпаторийской городской больнице в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии установили передвижной аппарат для исследования сердца и сосудов. Подобное оборудование было приобретено и для неврологического отделения Керченской больницы №1 им. Пирогова. В палатах отделения больницы также установили 15 функциональных кроватей, уточнили в ведомстве.В Региональный сосудистый центр Симферопольской городской клинической больницы №7 поставлены два подъемника, которые предназначены для поднятия и перемещения лежачих больных.В Феодосийский медицинский центр и Джанкойскую центральную районную больницу приобретены переносные аппараты ультразвуковой терапии.Также в кардиологическое и неврологическое отделения Феодосийского медицинского центра приобретено 20 функциональных кроватей.В Министерстве здравоохранения Крыма добавили, что до конца года в республиканские медучреждения планируется поставка еще 15 единиц необходимого оборудования.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем году будут выделены 1,7 млрд.Читайте также на РИА Новости Крым:Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут прощеУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории

крым

керчь

евпатория

симферополь

феодосия

джанкой

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, новости крыма, здоровье, нацпроект "здравоохранение", крым, ркб им. н. а. семашко, керчь, евпатория, симферополь, феодосия, джанкой