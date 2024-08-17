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В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года
В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года - РИА Новости Крым, 17.08.2024
В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года
В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе... РИА Новости Крым, 17.08.2024
2024-08-17T08:38
2024-08-17T08:38
2024-08-17T08:38
здравоохранение в крыму и севастополе
нацпроекты в крыму
минздрав крыма
новости крыма
здоровье
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ркб им. н. а. семашко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.По данным регионального Минздрава, для РКБ им. Семашко приобретено 50 функциональных кроватей, которые разместили в палатах неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.В Евпаторийской городской больнице в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии установили передвижной аппарат для исследования сердца и сосудов. Подобное оборудование было приобретено и для неврологического отделения Керченской больницы №1 им. Пирогова. В палатах отделения больницы также установили 15 функциональных кроватей, уточнили в ведомстве.В Региональный сосудистый центр Симферопольской городской клинической больницы №7 поставлены два подъемника, которые предназначены для поднятия и перемещения лежачих больных.В Феодосийский медицинский центр и Джанкойскую центральную районную больницу приобретены переносные аппараты ультразвуковой терапии.Также в кардиологическое и неврологическое отделения Феодосийского медицинского центра приобретено 20 функциональных кроватей.В Министерстве здравоохранения Крыма добавили, что до конца года в республиканские медучреждения планируется поставка еще 15 единиц необходимого оборудования.В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем году будут выделены 1,7 млрд.Читайте также на РИА Новости Крым:Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут прощеУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в КрымуКогда откроется новый детский реабилитационный центр в Евпатории
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здравоохранение в крыму и севастополе, минздрав крыма, новости крыма, здоровье, нацпроект "здравоохранение", крым, ркб им. н. а. семашко, керчь, евпатория, симферополь, феодосия, джанкой
В Крым поступили более 100 единиц медицинского оборудования с начала года
Более 100 единиц медицинского оборудования поступили в Крым с начала года – Минздрав
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости Крым. В девять больниц Крыма поступили 106 единиц медицинского оборудования с начала года в рамках нацпроекта "Здравоохранение". Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.
"В поликлинику ГБУЗ РК "Крымский республиканский онкологический клинический диспансер им. В. М. Ефетова" закуплен дерматоскоп, который позволяет исследовать образования на коже и выявлять меланому. Кроме того, в Керченский филиал онкодиспансера поставлены два кислородных концентратора", – сказано в сообщении.
По данным регионального Минздрава, для РКБ им. Семашко приобретено 50 функциональных кроватей, которые разместили в палатах неврологического отделения для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения.
В Евпаторийской городской больнице в кардиологическом отделении с палатой реанимации и интенсивной терапии установили передвижной аппарат для исследования сердца и сосудов. Подобное оборудование было приобретено и для неврологического отделения Керченской больницы №1 им. Пирогова. В палатах отделения больницы также установили 15 функциональных кроватей, уточнили в ведомстве.
В Региональный сосудистый центр Симферопольской городской клинической больницы №7 поставлены два подъемника, которые предназначены для поднятия и перемещения лежачих больных.
В Феодосийский медицинский центр и Джанкойскую центральную районную больницу приобретены переносные аппараты ультразвуковой терапии.
"Данные аппараты применяются для лечения заболеваний кожи, внутренних органов, костно-мышечной и нервной системы", – уточнили в Минздраве Крыма.
Также в кардиологическое и неврологическое отделения Феодосийского медицинского центра приобретено 20 функциональных кроватей.
В Министерстве здравоохранения Крыма добавили, что до конца года в республиканские медучреждения планируется поставка еще 15 единиц необходимого оборудования.
В текущем году на модернизацию учреждений первичного звена здравоохранения
в Крыму предусмотрены 1,1 млрд рублей, в следующем году будут выделены 1,7 млрд.
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