Рейтинг@Mail.ru
Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240720/rezat-ne-nado-v-simferopole-urologicheskie-operatsii-stanut-prosche-1138904822.html
Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще - РИА Новости Крым, 20.07.2024
Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
Симферопольская центральная районная клиническая больница получило новое оборудование для проведения урологических операций без разрезов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2024
2024-07-20T08:29
2024-07-20T08:43
симферополь
минздрав крыма
новости крыма
крым
здравоохранение в крыму и севастополе
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138918173_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_19e81ed7d829c8c33ce92519c7431e1a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Симферопольская центральная районная клиническая больница получило новое оборудование для проведения урологических операций без разрезов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава."В этом году в хирургическое отделение за счет средств нормированного страхового запаса для урологической службы были закуплены тулиевый лазер для проведения литотрипсии – дробления камней, уретерореноскоп – эндоскопический инструмент, и манипуляционный цистоскоп", – сообщили в пресс-службе со ссылкой на главврача медицинской организации Юрия Семенова.Новое оборудование позволит обходиться без разрезов при диагностике и дроблении камней – все это медики смогут делать через естественные мочевыводящие пути даже в экстренных случаях. Это уменьшит срок реабилитации пациентов."Кроме того, в арсенале оснащения урологической службы Симферопольской центральной районной клинической больницы также имеется биполярный резектоскоп, с помощью которого врачи планируют начать выполнять малоинвазивные операции при аденомах предстательной железы", – добавили в ведомстве.Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее , заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахВ Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения
симферополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/10/1138918173_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a1d3bcdfe6e614806416c1d305fea91a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
симферополь, минздрав крыма, новости крыма, крым, здравоохранение в крыму и севастополе
Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще

Малоинвазивные урологические операции стали доступны в Симферополе

08:29 20.07.2024 (обновлено: 08:43 20.07.2024)
 
© Telegram-канал Минздрава КрымаВ Симферополе стали доступны малоинвазивные урологические операции
В Симферополе стали доступны малоинвазивные урологические операции
© Telegram-канал Минздрава Крыма
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Симферопольская центральная районная клиническая больница получило новое оборудование для проведения урологических операций без разрезов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава.
"В этом году в хирургическое отделение за счет средств нормированного страхового запаса для урологической службы были закуплены тулиевый лазер для проведения литотрипсии – дробления камней, уретерореноскоп – эндоскопический инструмент, и манипуляционный цистоскоп", – сообщили в пресс-службе со ссылкой на главврача медицинской организации Юрия Семенова.
Новое оборудование позволит обходиться без разрезов при диагностике и дроблении камней – все это медики смогут делать через естественные мочевыводящие пути даже в экстренных случаях. Это уменьшит срок реабилитации пациентов.
"Кроме того, в арсенале оснащения урологической службы Симферопольской центральной районной клинической больницы также имеется биполярный резектоскоп, с помощью которого врачи планируют начать выполнять малоинвазивные операции при аденомах предстательной железы", – добавили в ведомстве.
Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее , заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроят
Если в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницах
В Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения
 
СимферопольМинздрав КрымаНовости КрымаКрымЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:0011 человек погибли и 30 пропали без вести – в Китае рухнул мост
08:29Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще
08:12Чем гордятся студенты Крыма
07:44Крым в центре внимания: что задумали США через морскую стратегию Украины
07:03Когда США сменят Зеленского для переговоров с Россией - мнение
06:41Массированная атака дронов на Ростовскую область – что известно
06:25Грозовые ливни с градом в Крыму - в МЧС предупредили об опасности
06:10Крымский мост: обстановка на утро субботы
06:00Аварию на электроподстанции в Алуште устранили
00:24Пожар в Севастополе: спасли от огня садоводческое товарищество
00:13В Алуште начали подключать свет - Крымэнерго
00:01Жару сменят грозы: погода в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 20 июля
23:56Атака ВСУ на Шебекино: ранены трое жителей, город частично обесточен
23:28Ирина Фарион скончалась в больнице после выстрела в висок
23:11На Николаевской развязке в Симферополе ограничат движение
23:02Главные новости Крыма: 19 июля
22:55Главное за день: 19 июля
22:41Обесточенная Алушта: в "Крымэнерго" прокомментировали аварию
22:19Аксенов рассказал о причине отключения Алушты от электроснабжения
Лента новостейМолния