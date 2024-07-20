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Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще

Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще - РИА Новости Крым, 20.07.2024

Резать не надо: в Симферополе урологические операции станут проще

Симферопольская центральная районная клиническая больница получило новое оборудование для проведения урологических операций без разрезов. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 20.07.2024

2024-07-20T08:29

2024-07-20T08:29

2024-07-20T08:43

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СИМФЕРОПОЛЬ,20 июл - РИА Новости Крым. Симферопольская центральная районная клиническая больница получило новое оборудование для проведения урологических операций без разрезов. Об этом сообщает пресс-служба республиканского Минздрава."В этом году в хирургическое отделение за счет средств нормированного страхового запаса для урологической службы были закуплены тулиевый лазер для проведения литотрипсии – дробления камней, уретерореноскоп – эндоскопический инструмент, и манипуляционный цистоскоп", – сообщили в пресс-службе со ссылкой на главврача медицинской организации Юрия Семенова.Новое оборудование позволит обходиться без разрезов при диагностике и дроблении камней – все это медики смогут делать через естественные мочевыводящие пути даже в экстренных случаях. Это уменьшит срок реабилитации пациентов."Кроме того, в арсенале оснащения урологической службы Симферопольской центральной районной клинической больницы также имеется биполярный резектоскоп, с помощью которого врачи планируют начать выполнять малоинвазивные операции при аденомах предстательной железы", – добавили в ведомстве.Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее , заявлял ранее глава республики Сергей Аксенов. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятЕсли в селе нет аптеки: лекарства будут продавать в сельских больницахВ Крыму назначен новый руководитель Министерства здравоохранения

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