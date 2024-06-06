https://crimea.ria.ru/20240606/meditsinskaya-diagnostika-v-krymu-stanet-dostupnee--vlasti-1137907567.html

Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти

Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти

Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T17:11

2024-06-06T17:11

2024-06-06T17:11

сергей аксенов

крым

новости крыма

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евпатория

раздольненский район крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам тематического рабочего совещания.Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики."Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов. В евпаторийской больнице может быть сконцентрировано наибольшее количество тяжелого диагностического и лабораторного оборудования, чтобы пациенты не ехали в больницы в Симферополь, и могли пройти такие обследования в своем регионе", – пояснила вице-премьер.Романовская уточнила, что такие опорные субъекты уже определены, сейчас разрабатывается программа их наполнения оборудованием. Также она сообщила о снижении нехватки медицинских специалистов в сельских амбулаториях КрымаЧисло жалоб на качество медицинского обслуживания в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. При этом среди жалоб, которые пока сохраняются – обращения по поводу невозможности поучить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуВ Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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