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Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти
Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти
Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T17:11
2024-06-06T17:11
сергей аксенов
крым
новости крыма
здоровье
елена романовская
здравоохранение в крыму и севастополе
евпатория
раздольненский район крыма
черноморский район
сакский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам тематического рабочего совещания.Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики."Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов. В евпаторийской больнице может быть сконцентрировано наибольшее количество тяжелого диагностического и лабораторного оборудования, чтобы пациенты не ехали в больницы в Симферополь, и могли пройти такие обследования в своем регионе", – пояснила вице-премьер.Романовская уточнила, что такие опорные субъекты уже определены, сейчас разрабатывается программа их наполнения оборудованием. Также она сообщила о снижении нехватки медицинских специалистов в сельских амбулаториях КрымаЧисло жалоб на качество медицинского обслуживания в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. При этом среди жалоб, которые пока сохраняются – обращения по поводу невозможности поучить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.Читайте также на РИА Новости Крым:Новая поликлиника в Симферополе за 800 миллионов – когда достроятРеализация нацпроектов в Крыму: что будет сделано в этом годуВ Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
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РИА Новости Крым
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96
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сергей аксенов, крым, новости крыма, здоровье, елена романовская, здравоохранение в крыму и севастополе, евпатория, раздольненский район крыма, черноморский район, сакский район
Медицинская диагностика в Крыму станет доступнее – власти

Аксенов: в городах Крыма появятся опорные диагностические пункты

17:11 06.06.2024
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДиагностика инфекционных заболеваний
Диагностика инфекционных заболеваний - РИА Новости, 1920, 06.06.2024
© РИА Новости . Максим Богодвид
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн – РИА Новости Крым. Опорные диагностические медпункты появятся в крупных городах или районных центрах Крыма для удобства крымчан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам тематического рабочего совещания.

"В ближайшее время будут сформированы так называемые опорные пункты оказания медпомощи в крупных городах или районных центрах. Пункты будут оснащены необходимым оборудованием для проведения лабораторных и диагностических обследований пациентов", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Как уточнила вице-премьер Крыма Елена Романовская, речь идет о пунктах на базе крупных городских и районных больниц, которые смогут обследовать пациентов из ближайших населенных пунктов без необходимости ехать в столицу республики.
"Например, Евпатория может стать опорным городом в проведении обследований для Черноморского, Раздольненского и Сакского районов. В евпаторийской больнице может быть сконцентрировано наибольшее количество тяжелого диагностического и лабораторного оборудования, чтобы пациенты не ехали в больницы в Симферополь, и могли пройти такие обследования в своем регионе", – пояснила вице-премьер.
Романовская уточнила, что такие опорные субъекты уже определены, сейчас разрабатывается программа их наполнения оборудованием. Также она сообщила о снижении нехватки медицинских специалистов в сельских амбулаториях Крыма

"В связи с тем, что существуют федеральные доплаты, набор специалистов проходит практически на 100%. Сегодня главные врачи докладывали, что уже применяется вахтовый метод работы узких специалистов, в том числе с выездами в отдаленные села", – констатировала чиновник.

Число жалоб на качество медицинского обслуживания в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается, сообщал ранее глава Крыма Сергей Аксенов. При этом среди жалоб, которые пока сохраняются – обращения по поводу невозможности поучить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.
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