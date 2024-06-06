https://crimea.ria.ru/20240606/aksenov-otsenil-situatsiyu-s-kachestvom-meditsiny-v-krymu-1137907375.html

Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму

Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Аксенов оценил ситуацию с качеством медицины в Крыму

Число жалоб на качество обслуживания врачей в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T14:57

2024-06-06T14:57

2024-06-06T15:18

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сергей аксенов

здравоохранение в крыму и севастополе

общество

елена романовская

медицина

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июн — РИА Новости Крым. Число жалоб на качество обслуживания врачей в Крыму снизилось, работа над улучшением крымской медицины продолжается. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам тематического рабочего совещания.Он напомнил, что теперь решить тот или иной вопрос можно напрямую через главврачей в городах, обратившись к ним через социальную сеть "ВКонтакте". Кроме того, власти Крыма ищут решение проблемы нехватки медицинских кадров в регионах.Как уточнила журналистам после совещания вице-премьер Крыма Елена Романовская, в регионе пока еще сохраняются жалобы на долгое ожидание в очередях, невозможность своевременно записаться к узким специалистам либо на отсутствие таких специалистов. Кроме того, есть обращения и по поводу невозможности получить быструю диагностику или провести лабораторные исследования.Дефицит кадров в учреждениях здравоохранения Крыма на сегодняшний день составляет порядка 2300 человек – 1700 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала и около 600 врачей, сообщал ранее Аксенов на встрече с президентом России Владимиром Путиным в формате видеоконференции.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаТяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверкуВ Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготников

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, сергей аксенов, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, елена романовская, медицина, новости крыма