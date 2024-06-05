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Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 05.06.2024
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Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку
Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 05.06.2024
Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку
В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту... РИА Новости Крым, 05.06.2024
2024-06-05T13:29
2024-06-05T13:39
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крымский следком
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
лекарства
прокуратура республики крым
здравоохранение в крыму и севастополе
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту организована проверка должностных лиц регионального минздрава, сообщают в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.Как добавили в республиканской прокуратуре, крымчанин с редким заболеванием имеет инвалидность. Но с начала года он не был обеспечен необходимым лекарством.Отмечается, что после обращения мамы молодого человека была организована процессуальная проверка, а после – возбуждено уголовное дело.В начале июня сообщалось о проверке Следкома России по факту потери работоспособности жительницы Крыма из-за задержек в поставках жизненно важных лекарств. В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. 16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготниковАксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
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крым, крымский следком, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, лекарства, прокуратура республики крым, здравоохранение в крыму и севастополе, общество, новости крыма
Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку

Крымчанин с инвалидностью не получает лекарств с начала года – СК проверяет минздрав

13:29 05.06.2024 (обновлено: 13:39 05.06.2024)
 
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Таблетки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту организована проверка должностных лиц регионального минздрава, сообщают в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
Как добавили в республиканской прокуратуре, крымчанин с редким заболеванием имеет инвалидность. Но с начала года он не был обеспечен необходимым лекарством.
Отмечается, что после обращения мамы молодого человека была организована процессуальная проверка, а после – возбуждено уголовное дело.

"В ходе расследования будут установлены обстоятельства ограничения поставок лекарства и возможного наступления негативных последствий для состояния здоровья молодого человека в связи с этим. По результатам расследования будет дана оценка действиям должностных лиц министерства здравоохранения Республики Крым", - сказано в сообщении СК.

В начале июня сообщалось о проверке Следкома России по факту потери работоспособности жительницы Крыма из-за задержек в поставках жизненно важных лекарств.
В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.
9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
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