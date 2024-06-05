https://crimea.ria.ru/20240605/tyazhelo-bolnoy-krymchanin-ne-mozhet-poluchit-lekarstva--sk-nachal-proverku-1137873387.html

Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку

Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку - РИА Новости Крым, 05.06.2024

Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку

В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту... РИА Новости Крым, 05.06.2024

2024-06-05T13:29

2024-06-05T13:29

2024-06-05T13:39

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крымский следком

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту организована проверка должностных лиц регионального минздрава, сообщают в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.Как добавили в республиканской прокуратуре, крымчанин с редким заболеванием имеет инвалидность. Но с начала года он не был обеспечен необходимым лекарством.Отмечается, что после обращения мамы молодого человека была организована процессуальная проверка, а после – возбуждено уголовное дело.В начале июня сообщалось о проверке Следкома России по факту потери работоспособности жительницы Крыма из-за задержек в поставках жизненно важных лекарств. В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом. 16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму пересмотрят схему закупки лекарств для льготниковАксенов назначил врио министра здравоохранения КрымаЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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