Тяжелобольной крымчанин не может получить лекарства – СК начал проверку
Крымчанин с инвалидностью не получает лекарств с начала года – СК проверяет минздрав
13:29 05.06.2024 (обновлено: 13:39 05.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн – РИА Новости Крым. В Крыму 25-летний симферополец с тяжелой формой болезни не получает жизненно важное лекарство в связи с перебоями поставок медикаментов. По данному факту организована проверка должностных лиц регионального минздрава, сообщают в Главном следственном управлении СК России по Крыму и Севастополю.
Как добавили в республиканской прокуратуре, крымчанин с редким заболеванием имеет инвалидность. Но с начала года он не был обеспечен необходимым лекарством.
Отмечается, что после обращения мамы молодого человека была организована процессуальная проверка, а после – возбуждено уголовное дело.
"В ходе расследования будут установлены обстоятельства ограничения поставок лекарства и возможного наступления негативных последствий для состояния здоровья молодого человека в связи с этим. По результатам расследования будет дана оценка действиям должностных лиц министерства здравоохранения Республики Крым", - сказано в сообщении СК.
В начале июня сообщалось о проверке Следкома России по факту потери работоспособности жительницы Крыма из-за задержек в поставках жизненно важных лекарств.
В конце мая СК начал проверку минздрава Республики Крым по факту отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе.
9 февраля глава Крыма Сергей Аксенов назвал недопустимой ситуацию с недостатком лекарств для льготников. Он отметил, что в его адрес вновь поступают жалобы в связи с нарушением поставок жизненно необходимых лекарств для людей с онкологическими заболеваниями и сахарным диабетом.
16 мая Аксенов подписал заявление об увольнении министра здравоохранения Крыма Константина Скорупского, который доложил о том, что "не доработал ситуацию" с поставкой жизненно необходимых лекарств. Министр обещал, что они поступят в Крым до 15 мая.
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