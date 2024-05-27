https://crimea.ria.ru/20240527/mladenets-v-krymu-ne-poluchaet-zhiznenno-vazhnogo-lekarstva---nachata-proverka-1137622728.html

Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка

Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T13:49

2024-05-27T13:49

2024-05-27T13:49

минздрав крыма

здоровье

прокуратура республики крым

крымский следком

дети

лекарства

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/32412/55/324125554_0:152:3014:1847_1920x0_80_0_0_5be3a0d760bf36b78efa67ee98f32191.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.Следком Крыма и Севастополя уточняет, что, по поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева, организована процессуальная проверка в следственном отделе по Центральному району города Симферополя.Следователи должны установить обстоятельства возможного прекращения закупок лекарства и организации его замещения иными медицинскими препаратами.В прокуратуре Крыма также организована проверка. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования", - отметили в ведомстве.Ранее министр здравоохранения республики Константин Скорупский заявлял, что Минздравом РК закуплено 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – АксеновДефицит йода в Крыму: как его восполнитьЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минздрав крыма, здоровье, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, лекарства, новости крыма