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Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка - РИА Новости Крым, 27.05.2024
Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного... РИА Новости Крым, 27.05.2024
2024-05-27T13:49
2024-05-27T13:49
2024-05-27T13:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.Следком Крыма и Севастополя уточняет, что, по поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева, организована процессуальная проверка в следственном отделе по Центральному району города Симферополя.Следователи должны установить обстоятельства возможного прекращения закупок лекарства и организации его замещения иными медицинскими препаратами.В прокуратуре Крыма также организована проверка. "В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования", - отметили в ведомстве.Ранее министр здравоохранения республики Константин Скорупский заявлял, что Минздравом РК закуплено 955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан. Читайте также на РИА Новости Крым:Лекарства для онкобольных в Крыму поступят в кратчайшие сроки – АксеновДефицит йода в Крыму: как его восполнитьЦИПсО прокололся: эксперты разобрали фейк о сборах на инсулин в Крыму
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минздрав крыма, здоровье, прокуратура республики крым, крымский следком, дети, лекарства, новости крыма
Младенец в Крыму не получает жизненно важного лекарства - начата проверка
Минздрав Крыма проверят после жалобы на отсутствие жизненно важного лекарства для ребенка
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая - РИА Новости Крым. Минздрав Крыма проверят на предмет отсутствия закупок жизненно важного лекарства для младенца в Симферополе. Об этом сообщает пресс-служба Главного следственного управления Следственного комитета России по Республике Крым и городу Севастополю.
"В социальных сетях распространено видеообращение жительницы региона о сложностях в получении жизненно важного лекарства, необходимого ее девятимесячному ребенку в связи с прекращением его закупок", - говорится в сообщении.
Следком Крыма и Севастополя уточняет, что, по поручению руководителя Главного следственного управления Владимира Терентьева, организована процессуальная проверка в следственном отделе по Центральному району города Симферополя.
Следователи должны установить обстоятельства возможного прекращения закупок лекарства и организации его замещения иными медицинскими препаратами.
"По результатам проверки будет дана оценка действиям должностных лиц Министерства здравоохранения Республики Крым и принято процессуальное решение", - поясняют в ведомстве.
В прокуратуре Крыма также организована проверка.
"В ходе организованных надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению уполномоченными должностными лицами регионального министерства здравоохранения требований законодательства при обеспечении льготных категорий граждан положенными им лекарственными препаратами. При наличии оснований будет принят весь комплекс мер реагирования", - отметили в ведомстве.
Ранее министр здравоохранения республики Константин Скорупский заявлял, что Минздравом РК закуплено
955 наименований медицинских препаратов из 1100 запланированных для льготных категорий граждан.
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