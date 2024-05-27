https://crimea.ria.ru/20240527/defitsit-yoda-v-krymu-kak-ego-vospolnit-1137509171.html

Дефицит йода в Крыму: как его восполнить

Дефицит йода в Крыму: как его восполнить - РИА Новости Крым, 27.05.2024

Дефицит йода в Крыму: как его восполнить

В Крыму существует дефицит йода, и большинству жителей полуострова необходимо его восполнять, употребляя в пищу ряд продуктов для профилактики заболеваний... РИА Новости Крым, 27.05.2024

2024-05-27T07:36

2024-05-27T07:36

2024-05-27T06:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости Крым. В Крыму существует дефицит йода, и большинству жителей полуострова необходимо его восполнять, употребляя в пищу ряд продуктов для профилактики заболеваний щитовидной железы. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала главный внештатный специалист-эндокринолог (взрослый) министерства здравоохранения РК Ирина Репинская.Как безопасно восполнить дефицит йодаПатология щитовидной железы занимает не только в Крыму, но и в России и мире второе место в структуре эндокринных недугов после сахарного диабета, и пациентов с заболеванием щитовидки "огромное количество", рассказала Репинская. В группе риска – дети и подростки, а также беременные и кормящие женщины. Женщины болеют чаще мужчин, что во многом связано с гормональной составляющей, причем заболевание оказывает влияние на репродуктивную функцию, отметила она.По словам медика, Крым является эндемичным регионом по йоду, то есть таким, где наблюдается его дефицит. И хотя он небольшой, профилактика заболеваний щитовидной железы, которые могут развиться на этом фоне, необходима."У нас небольшой дефицит йода. Но это микроэлемент, который является непосредственным участником синтеза тиреоидных гормонов, которые нужны, чтобы каждая клеточка, орган и система работали в своем режиме. Мы недополучаем его с пищей и водой. Поэтому необходимо употреблять в пищу йодированную соль в любой возрастной категории", – сказала Репинская.С осторожностью использовать ее в пище она советует пациентам с патологиями сердечно-сосудистой системы, "когда применение соли в большом количестве может быть небезопасно ввиду имеющейся артериальной гипертензии и сердечной недостаточности".Врач рекомендует всегда иметь дома йодированную соль, при этом не покупать большие запасы надолго и хранить их вдали от солнечного света."Пусть это будет маленькая коробочка, чтобы использовать ее за 2-3 месяца. Условия хранения имеют значение: это должна быть полочка, где достаточно темно и, самое главное, сухо. Еще важно, что нельзя йодированную соль долго термически обрабатывать. То есть стараться солить в конце, при подаче блюда на стол, например салата. Так больше пользы мы получим", – рекомендовала Репинская.Также она советует регулярно употреблять в пищу морепродукты, "которые должны быть максимально свежими", и другие продукты, "содержащие йод". Связано это с тем, что женщинам и мужчинам более старшего возраста такое лекарство способно серьезно навредить, если у них есть необнаруженные ранее узловые образования в щитовидной железе. "Может произойти автономное нарушение функции щитовидной железы или даже перерождение этих узлов в злокачественные клетки. Поэтому тут надо очень аккуратно, прежде чем принимать решение принимать йод в таблетках", – предупредила медик. Вредными, по мнению Репинской, могут оказаться также БАДы и витамины с йодом, которые люди нередко принимают без каких-либо медицинских рекомендаций, поверив в чудодейственность этих препаратов, "умеющих рассасывать узлы и уменьшать размеры щитовидной железы". Что касается йодовых сеток, то их врач считает их бесполезными с точки зрения восполнения дефицита йода или его профилактики, поскольку "это совсем другая химическая формула".Кому и в каких случаях надо проверить работу щитовидкиДолгое время жалобы могут отсутствовать, насторожить должен дискомфорт в области шеи, сказала Репинская.О том, что необходимо обратиться к врачу, могут говорить и следующие симптомы:"Если пациент испытывает вдруг немотивированную слабость, сонливость, снижение работоспособности, сухость кожи, если он прибавил в весе ни с того ни с сего или появились какие-то нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта, склонность к запорам – это может быть свидетельством снижения функции щитовидной железы", – перечислила Репинская.Если же у пациента, наоборот, хороший аппетит и он много ест, но при этом прогрессивно худеет, часто ощущает усиленное сердцебиение, повышенное артериальное давление и чувство жара, то это может свидетельствовать о повышенной функции щитовидки, добавила она."Все эти симптомы должны заставить обратиться к специалисту. Для начала хотя бы сдать кровь на тиреотропный гормон или прийти к терапевту, чтобы доктор осмотрел, собрал жалобы, определился с планом обследования и дальше вел пациента или передал его эндокринологу", – сказала Репинская.Анализ крови на тиреотропный гормон – самый простой, но очень важный, поскольку это "контролер работы щитовидной железы", подчеркнула она."Если только начинаются какие-то проблемы, и они еще не видны клинически, и лабораторно гормоны щитовидной железы пока не показывают изменений, то тиреотропный гормон обязательно отреагирует на уже начинающиеся колебания. И по его повышению или понижению назначаются дополнительный этап обследования, чтобы уточнить генез этих изменений", – пояснила эксперт.Как в Крыму лечат заболевания щитовидной железыЧаще всего в работе с пациентами в Крыму эндокринологи сталкиваются с так называемым эндемическим зобом – увеличением щитовидной железы, которое визуально может и не определяться, но выявляется при прощупывании (пальпации). Также нередки случаи узловых образований. Все это в последующем может привести к нарушению функции щитовидной железы – ее снижению или повышению. А также формированию узловых зобов с трансформацией в злокачественные новообразования, предупреждает врач. По словам Репинской, "с 2014 года отрасль эндокринологии в Крыму существенно шагнула вперед в своем развитии". Все, что нужно для точной постановки диагноза, мониторинга и лечения, в том числе хирургического с применением современных методов, в республике есть."Мы шагаем в ногу с тенденциями, которые есть в России", – отметила Репинская. Но главное достояние – это, конечно, специалисты, в частности хирурги, считает она.Есть лишь один недостаток – в кадрах. Врачей-эндокринологов, по словам Репинской, в Крыму все еще не хватает, хотя ситуация уже "немножечко улучшилась". Это произошло, в частности, благодаря тому, что появилась возможность привлекать в эндокринологию докторов других специальностей – терапевтов и семейных врачей – после переподготовки и аккредитации. А скоро положение дел в отрасли обещает существенно поправится. "Проблема в том, что обучаться на эндокринолога нужно два года в клинической ординатуре, и в Крыму ее не было. Молодые специалисты вынуждены были ехать в Ростов, Краснодар, Москву, Санкт-Петербург для того, чтобы пройти там обучение. Но с сентября у нас будет ординатура", – поделилась ожиданиями специалист. Она добавила, что, хотя в Крыму рассчитывают преимущественно на свой медицинский институт и местные кадры, специалистов из других регионов по-прежнему ждут с радостью.21 мая в Москве открылся Национальный конгресс эндокринологов. Его участников приветствовал телеграммой президент России Владимир Путин, документ опубликован на сайте Кремля. Глава государства отметил, что их решения будут способствовать внедрению передовых медицинских практик в работу больниц и поликлиник по всей стране. А также подчеркнул, что насыщенная повестка мероприятия позволит экспертам обсудить широкий круг актуальных проблем отрасли и предложить новые современные решения для повышения эффективности профилактики, диагностики и лечения болезней эндокринной системы.Читайте также на РИА Новости Крым: Шесть поколений в белых халатах: династия врачей Йовбак из Крыма Кадровый голод: как на скорой в Крыму восполняют нехватку сотрудников Медкластер в Севастополе: власти объяснили перенос сроков строительства

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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