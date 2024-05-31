https://crimea.ria.ru/20240531/v-krymu-novye-kategorii-medikov-mogut-rasschitat-na-vyplaty-1137767419.html

В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты

В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты - РИА Новости Крым, 31.05.2024

В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты

В Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в... РИА Новости Крым, 31.05.2024

2024-05-31T21:47

2024-05-31T21:47

2024-05-31T21:53

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новости крыма

ольга растригина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в течение недели подготовить соответствующий список. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения республики Ольга Растригина.Руководители медицинских организаций дополнительно проинформируют трудовые коллективы о том, какие категории медицинских работников имеют право на получение конкретной меры поддержки, добавила замминистра.Ранее сообщалось, что медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение ПутинаУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, врач, пособия и выплаты, новости крыма, ольга растригина