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В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты - РИА Новости Крым, 31.05.2024
В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
В Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в... РИА Новости Крым, 31.05.2024
2024-05-31T21:47
2024-05-31T21:47
2024-05-31T21:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в течение недели подготовить соответствующий список. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения республики Ольга Растригина.Руководители медицинских организаций дополнительно проинформируют трудовые коллективы о том, какие категории медицинских работников имеют право на получение конкретной меры поддержки, добавила замминистра.Ранее сообщалось, что медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату.В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.Читайте также на РИА Новости Крым:Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение ПутинаУвеличен размер соцвыплат медработникам: как их получить в КрымуКому повысят зарплаты: хорошая новость ожидает почти 300 тысяч медиков
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крым, минздрав крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, врач, пособия и выплаты, новости крыма, ольга растригина
В Крыму новые категории медиков могут рассчитывать на выплаты
На дополнительные выплаты в Крыму смогут рассчитывать новые категории медиков
21:47 31.05.2024 (обновлено: 21:53 31.05.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - РИА Новости Крым. В Крыму расширят перечень категорий медицинских работников, которым будут начислены дополнительные выплаты. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил минздраву в течение недели подготовить соответствующий список. Об этом сообщила первый замминистра здравоохранения республики Ольга Растригина.
"В течение недели будут подготовлены предложения по расширению категорий медицинских работников, имеющих право на дополнительные социальные выплаты. Речь идет о сотрудниках, на которых не распространяется действие постановления правительства РФ от 31 декабря 2022 года № 2568", - уточнила она.
Руководители медицинских организаций дополнительно проинформируют трудовые коллективы о том, какие категории медицинских работников имеют право на получение конкретной меры поддержки, добавила замминистра.
Ранее сообщалось, что медработники, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах, получат увеличенную ежемесячную социальную выплату.
В Крыму утвержденные правительством выплаты с 1 января 2023 года получают многие сотрудники
ФАПов и сельских амбулаторий. Кроме того, им также положены выплаты компенсации за оплату коммунальных услуг, а также компенсация аренды жилья.
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