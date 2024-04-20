Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина
Путин поручил регионам направлять средства от ОМС на зарплаты врачам
13:18 20.04.2024 (обновлено: 13:21 20.04.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническая районная больница
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.
"Рекомендовать исполнительным органам субъектов РФ обеспечить: направление в приоритетном порядке средств обязательного медицинского страхования, дополнительно полученных вследствие выравнивания тарифов на оплату медицинской помощи, на выплату заработной платы медицинским работникам медицинских организаций первичного звена здравоохранения, включая медицинских работников, работающих в сельской местности, предусмотрев при этом проведение мониторинга кадрового обеспечения указанных организаций", – говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 1 мая, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены власти субъектов РФ.
Также глава государства поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.
"Правительству Российской Федерации совместно с исполнительными органами субъектов Российской Федерации: рассмотреть вопрос о параметрах мероприятий по доведению окладов медицинских работников медицинских организаций, участвующих в базовой и территориальных программах обязательного медицинского страхования, до 50% фонда оплаты труда указанных медицинских организаций, в том числе о сроках осуществления мероприятий и перечне таких медицинских работников", – говорится в сообщении.
Доклад необходимо представить до 30 апреля.
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