https://crimea.ria.ru/20240420/sredstva-ot-oms-budut-napravlyat-na-zarplaty-vracham--poruchenie-putina-1136716348.html

Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина

Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина - РИА Новости Крым, 20.04.2024

Средства от ОМС будут направлять на зарплаты врачам – поручение Путина

Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС, сообщается в перечне... РИА Новости Крым, 20.04.2024

2024-04-20T13:18

2024-04-20T13:18

2024-04-20T13:21

владимир путин (политик)

новости

омс

врач

здравоохранение в россии

зарплата

доходы

кремль

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 апр – РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин поручил регионам в приоритетном порядке направлять на зарплаты медикам средства, полученные через ОМС, сообщается в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.Доклад необходимо представить до 1 мая, далее – один раз в квартал. Ответственными назначены власти субъектов РФ.Также глава государства поручил доложить о доведении окладов медработников до 50% фонда оплаты труда медицинских организаций.Доклад необходимо представить до 30 апреля.Читайте также на РИА Новости Крым:Виноделам разрешат строить отели на сельхозземлях – поручение ПутинаПутин поручил обновить Азово-Черноморский рыбопромысловый флотПутин поручил обеспечить аграриев газом по регулируемым ценам

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, омс, врач, здравоохранение в россии, зарплата, доходы, кремль