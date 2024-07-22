https://crimea.ria.ru/20240722/udalenie-rakovoy-opukholi-kishechnika-po-novoy-metodike-proveli-v-krymu-1139043899.html
Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму
Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму
В Крыму впервые провели операцию у пациента с колоноректальным раком инновационным методом первично-забрюшинного доступа. РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T12:46
2024-07-22T12:46
2024-07-22T12:46
онкология
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова
сергей ефетов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму впервые провели операцию у пациента с колоноректальным раком инновационным методом первично-забрюшинного доступа. Хирургическое вмешательство проводил доцент кафедры факультетской хирургии №2 Первого Московского государственного медицинского университета Сергей Ефетов. Такие операции в Москве он начал выполнять полтора года назад. За этот срок их сделано более полусотни.Подобная технология показана и тем пациентам, у которых имеются сердечно-сосудистые или легочные патологии, что также делает проведение лапароскопической операции невозможным.Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операциюТехнологию забрюшинного доступа врачи Сеченовского университета начали выполнять первыми в стране и одними из первых в мире всего полтора года назад. Методика позволит избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.Таким образом, учиться новой методике смогут и онкохирурги из Крыма, заметил главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций"Колоноректальный рак находится на втором месте в мире по заболеваемости после рака молочной железы. Это именно та точка приложения, где можно значительно увеличить продолжительность жизни пациента за счет как раз таких инновационных операций", - уверен он.В настоящий момент абдоминальное отделение Крымского республиканского онкодиспансера рассчитано на 50 пациентов.
https://crimea.ria.ru/20240229/krymskie-khirurgi-ispytyvayut-unikalnuyu-rossiyskuyu-sistemu-navigatsii-1135312361.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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онкология, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, сергей ефетов
Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму
Крымских врачей научат оперировать рак кишечника по наименее травмирующей методике
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму впервые провели операцию у пациента с колоноректальным раком инновационным методом первично-забрюшинного доступа.
Хирургическое вмешательство проводил доцент кафедры факультетской хирургии №2 Первого Московского государственного медицинского университета Сергей Ефетов. Такие операции в Москве он начал выполнять полтора года назад. За этот срок их сделано более полусотни.
"Уникальность операции заключается в том, что она позволяет выполнить радикальное вмешательство даже тем пациентам, у которых избыточный индекс массы тела, тем, у которых ранее были проведены другие хирургические вмешательства в животе, и образовалось большое количество спаек. То есть в тех ситуациях, когда классическая лапароскописческая хирургия, которая сейчас является стандартом малоинвазивных операций, невозможна для выполнения", - рассказал он журналистам.
Подобная технология показана и тем пациентам, у которых имеются сердечно-сосудистые или легочные патологии, что также делает проведение лапароскопической операции невозможным.
Технологию забрюшинного доступа врачи Сеченовского университета начали выполнять первыми в стране и одними из первых в мире всего полтора года назад. Методика позволит избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.
"Сейчас мы проводим обсуждение с Минздравом РФ о том, чтобы такую операцию включить в список высокотехнологичных медицинских вмешательств по всей России. Наша кафедра разрабатывает учебный курс повышения квалификации с сентября в нашем Первом медицинском московском университете для того, чтобы эта операция стала доступна для всех", - рассказал журналистам Сергей Ефетов.
Таким образом, учиться новой методике смогут и онкохирурги из Крыма, заметил главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.
"Колоноректальный рак находится на втором месте в мире по заболеваемости после рака молочной железы. Это именно та точка приложения, где можно значительно увеличить продолжительность жизни пациента за счет как раз таких инновационных операций", - уверен он.
В настоящий момент абдоминальное отделение Крымского республиканского онкодиспансера рассчитано на 50 пациентов.