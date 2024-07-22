https://crimea.ria.ru/20240722/udalenie-rakovoy-opukholi-kishechnika-po-novoy-metodike-proveli-v-krymu-1139043899.html

Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму

Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Удаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму

В Крыму впервые провели операцию у пациента с колоноректальным раком инновационным методом первично-забрюшинного доступа. РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T12:46

2024-07-22T12:46

2024-07-22T12:46

онкология

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова

сергей ефетов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл – РИА Новости Крым. В Крыму впервые провели операцию у пациента с колоноректальным раком инновационным методом первично-забрюшинного доступа. Хирургическое вмешательство проводил доцент кафедры факультетской хирургии №2 Первого Московского государственного медицинского университета Сергей Ефетов. Такие операции в Москве он начал выполнять полтора года назад. За этот срок их сделано более полусотни.Подобная технология показана и тем пациентам, у которых имеются сердечно-сосудистые или легочные патологии, что также делает проведение лапароскопической операции невозможным.Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операциюТехнологию забрюшинного доступа врачи Сеченовского университета начали выполнять первыми в стране и одними из первых в мире всего полтора года назад. Методика позволит избежать сложностей полноценной операции, для нее достаточно разреза в 4 см на последнем этапе хирургического вмешательства. Это ускоряет заживление, сокращает время пребывания пациента в стационаре и быстро ставит его на ноги.Таким образом, учиться новой методике смогут и онкохирурги из Крыма, заметил главный врач Крымского республиканского онкологического клинического диспансера Бекир Сеферов.Созданный в Крыму уникальный робот-хирург произвел более ста операций"Колоноректальный рак находится на втором месте в мире по заболеваемости после рака молочной железы. Это именно та точка приложения, где можно значительно увеличить продолжительность жизни пациента за счет как раз таких инновационных операций", - уверен он.В настоящий момент абдоминальное отделение Крымского республиканского онкодиспансера рассчитано на 50 пациентов.

https://crimea.ria.ru/20240229/krymskie-khirurgi-ispytyvayut-unikalnuyu-rossiyskuyu-sistemu-navigatsii-1135312361.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

онкология, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени в.м. ефетова, сергей ефетов