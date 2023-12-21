https://crimea.ria.ru/20231221/dostali-iz-spiny-snaryad-voennye-khirurgi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-1133696416.html
Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию
Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию
Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ (выстрел осколочно-гранатометный – ред.) из спины военнослужащего, который получил... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T07:43
2023-12-21T07:43
2023-12-21T07:51
министерство обороны рф
новости сво
новости
купянск
оружие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131364802_0:151:3106:1898_1920x0_80_0_0_3795e7193988e49c72aa707ca8bc1921.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ (выстрел осколочно-гранатометный – ред.) из спины военнослужащего, который получил ранение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что боец получил множественные осколочные ранения и травмы, кроме того, взрыватель угодил в мягкие ткани спины в рядом с позвоночником, снаряд мог сдетонировать в любой момент. Врачи работали в бронежилетах, всех пациентов из помещения эвакуировали.Извлеченный боеприпас передали военным инженерам для дальнейшей утилизации.Также известно, что состояние прооперированного бойца стабильное, он идет на поправку.Летом военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они извлекли из левой ноги российского солдата неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Также сообщалось, что врачи извлекли из тела военнослужащего осколок неразорвавшейся гранаты, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.В октябре военврачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастьеАнгелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца
купянск
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/0c/1131364802_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_388fd90e539b895ddc4cc42021894eed.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф, новости сво, новости, купянск, оружие
Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию
Минобороны: военные медики достали из спины бойца неразорвавшийся снаряд
07:43 21.12.2023 (обновлено: 07:51 21.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ (выстрел осколочно-гранатометный – ред.) из спины военнослужащего, который получил ранение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Уточняется, что боец получил множественные осколочные ранения и травмы, кроме того, взрыватель угодил в мягкие ткани спины в рядом с позвоночником, снаряд мог сдетонировать в любой момент. Врачи работали в бронежилетах, всех пациентов из помещения эвакуировали.
"Работали так, как и должны были работать. Просто выполняли свою работу. Бояться тут ничего не нужно. Для нас первым делом важно спасти жизнь пациентам. Когда мы нашли этот предмет, страха не было, была обычная работа", – цитирует пресс-служба слова военного хирурга с позывным Расул.
Извлеченный боеприпас передали военным инженерам для дальнейшей утилизации.
Также известно, что состояние прооперированного бойца стабильное, он идет на поправку.
Летом военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию
в зоне СВО: они извлекли из левой ноги российского солдата неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Также сообщалось, что врачи извлекли из тела
военнослужащего осколок неразорвавшейся гранаты, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.
В октябре военврачи впервые провели операцию на открытом сердце
у линии боевого соприкосновения.
Читайте также на РИА Новости Крым: