https://crimea.ria.ru/20231221/dostali-iz-spiny-snaryad-voennye-khirurgi-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-1133696416.html

Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию

Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Достали из спины снаряд: военные хирурги провели уникальную операцию

Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ (выстрел осколочно-гранатометный – ред.) из спины военнослужащего, который получил... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости Крым. Военные хирурги провели уникальную операцию по извлечению взрывателя от ВОГ (выстрел осколочно-гранатометный – ред.) из спины военнослужащего, который получил ранение на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.Уточняется, что боец получил множественные осколочные ранения и травмы, кроме того, взрыватель угодил в мягкие ткани спины в рядом с позвоночником, снаряд мог сдетонировать в любой момент. Врачи работали в бронежилетах, всех пациентов из помещения эвакуировали.Извлеченный боеприпас передали военным инженерам для дальнейшей утилизации.Также известно, что состояние прооперированного бойца стабильное, он идет на поправку.Летом военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они извлекли из левой ноги российского солдата неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Также сообщалось, что врачи извлекли из тела военнослужащего осколок неразорвавшейся гранаты, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.В октябре военврачи впервые провели операцию на открытом сердце у линии боевого соприкосновения.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастьеАнгелы в белом: в Крыму спасли девушку из Херсона с ранением сердца

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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