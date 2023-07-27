https://crimea.ria.ru/20230727/s-boepripasom-v-noge-mediki-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-v-zone-svo-1130337048.html

С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО

С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2023

С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО

Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они достали из левой ноги российского военнослужащего неразорвавшийся... РИА Новости Крым, 27.07.2023

2023-07-27T20:45

2023-07-27T20:45

2023-07-27T20:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они достали из левой ноги российского военнослужащего неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Снаряд, которым был ранен боец, чудом не сдетонировал."Как и все, я был очень удивлен. Это было очень волнительно, потому что осколочно-фугасный снаряд мог в любой момент сдетонировать. Нас удивило, что человек себя абсолютно спокойно чувствовал с этим огромным снарядом в бедре. Он даже не верил, что такой большой снаряд у него в ноге мог поместиться", – признается на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, начальник хирургического отделения.По его словам, в госпиталь также приехали саперы, они провели с врачами инструктаж, объяснили, как правильно работать с боеприпасом, что можно трогать, а что нельзя.Оперировали врачи в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Место ранения также было исследовано в 3D-проекции, что позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение боеприпаса.Как отметили в Минобороны, операция длилась около часа. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.В июне врачи извлекли из тела военнослужащего осколок неразорвавшейся гранты, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиеНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастье

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, тульская область