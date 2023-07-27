https://crimea.ria.ru/20230727/s-boepripasom-v-noge-mediki-proveli-unikalnuyu-operatsiyu-v-zone-svo-1130337048.html
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО - РИА Новости Крым, 27.07.2023
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО
Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они достали из левой ноги российского военнослужащего неразорвавшийся... РИА Новости Крым, 27.07.2023
2023-07-27T20:45
2023-07-27T20:45
2023-07-27T20:45
министерство обороны рф
армия и флот
вооруженные силы россии
новости
тульская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они достали из левой ноги российского военнослужащего неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Снаряд, которым был ранен боец, чудом не сдетонировал."Как и все, я был очень удивлен. Это было очень волнительно, потому что осколочно-фугасный снаряд мог в любой момент сдетонировать. Нас удивило, что человек себя абсолютно спокойно чувствовал с этим огромным снарядом в бедре. Он даже не верил, что такой большой снаряд у него в ноге мог поместиться", – признается на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, начальник хирургического отделения.По его словам, в госпиталь также приехали саперы, они провели с врачами инструктаж, объяснили, как правильно работать с боеприпасом, что можно трогать, а что нельзя.Оперировали врачи в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Место ранения также было исследовано в 3D-проекции, что позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение боеприпаса.Как отметили в Минобороны, операция длилась около часа. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.В июне врачи извлекли из тела военнослужащего осколок неразорвавшейся гранты, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.Читайте также на РИА Новости Крым:Соседи по палате: истории пациентов военного госпиталя СимферополяКиста размером с живот: врачи КФУ удалили гигантское образованиеНиколай Амосов: хирургия — страдание и счастье
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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министерство обороны рф, армия и флот, вооруженные силы россии, новости, тульская область
С боеприпасом в ноге: медики провели уникальную операцию в зоне СВО
Минобороны: военные медики удалили неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд из ноги бойца
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июл – РИА Новости Крым. Военные медики Тульского соединения ВДВ провели уникальную операцию в зоне СВО: они достали из левой ноги российского военнослужащего неразорвавшийся осколочно-фугасный снаряд. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"С передовой южного фланга Артемовского направления в отдельный медицинский отряд Тульских десантников был доставлен военнослужащий с неразорвавшимся и застрявшим в левой ноге 30-мм боеприпасом", – говорится в сообщении.
Снаряд, которым был ранен боец, чудом не сдетонировал.
"Как и все, я был очень удивлен. Это было очень волнительно, потому что осколочно-фугасный снаряд мог в любой момент сдетонировать. Нас удивило, что человек себя абсолютно спокойно чувствовал с этим огромным снарядом в бедре. Он даже не верил, что такой большой снаряд у него в ноге мог поместиться", – признается на видео, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ, начальник хирургического отделения.
По его словам, в госпиталь также приехали саперы, они провели с врачами инструктаж, объяснили, как правильно работать с боеприпасом, что можно трогать, а что нельзя.
"Мы очень аккуратно выполни хирургическую обработку раны, удалили снаряд и поместили его в заранее подготовленную специальную емкость", – рассказывает доктор.
Оперировали врачи в средствах бронезащиты и под наблюдением саперов. Место ранения также было исследовано в 3D-проекции, что позволило точнее изучить характер повреждения мягких тканей и расположение боеприпаса.
Как отметили в Минобороны, операция длилась около часа. Сейчас жизни военнослужащего ничего не угрожает, его состояние врачи оценивают как удовлетворительное.
В июне врачи извлекли из тела военнослужащего осколок неразорвавшейся гранты
, операция была проведена в госпитале Донецка. Тогда в одной операционной вместе работали врачи и пиротехники МЧС России.
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