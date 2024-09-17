https://crimea.ria.ru/20240917/chast-sevastopolya-ostanetsya-bez-vody-1140392847.html

Часть Севастополя останется без воды

Часть Севастополя останется без воды - РИА Новости Крым, 17.09.2024

Часть Севастополя останется без воды

Десятки улиц и садовых товариществ Севастополя останутся на весь день без воды. Об этом предупредили в ГУПС "Водоканал". РИА Новости Крым, 17.09.2024

2024-09-17T09:12

2024-09-17T09:12

2024-09-17T09:12

отключения воды в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 сен – РИА Новости Крым. Десятки улиц и садовых товариществ Севастополя останутся на весь день без воды. Об этом предупредили в ГУПС "Водоканал".Отмечается, что ограничения вводятся в связи с работами по капитальному ремонту водопровода, который производится в рамках госпрограммы модернизации водоснабжения Севастополя.В перечень улиц, которые останутся во вторник без водоснабжения, попали:ул. Софьи Перовской, переулки с 1-го по 9-й Голландский, ул. Батарейная, ул. Школьная, шоссе Качинское, Качинский тупик и ул. Качинская. А также ул. Гуряна, ул. Крейсерская, ул. Ясеневая, ул. Облепиховая, ул. Сухарный тоннель, пер. Речной, ул. Сухарная Балка, ул. Рябиновая, ул. Богданова, бульвар Гардемаринов, бульвар Маккензи и ул. Заречная.Кроме того, воды в этот период не будет в садовых товариществах:Сельхозхимия, Энергетик, Парус, Мираж, Горный, Голландия и Голланидия-1, СТ Сухарный и СТ в районе Сухарного тоннеля, Заря, Северный, Шкипер, Коллективный сад, Садовод, Факел и Медик-1.Уточняется также, что с пониженным давлением вода с десяти утра до десяти вечера будет подаваться на объекты в поселке Голландия, с/х Софьи Перовской, а также в дома на ул. Речной и пер. Речной.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ремонт водовода Евпатория – Прибрежный: когда завершат работы В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года Работы на миллиард: в Ялте построят новые водоочистные сооружения

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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