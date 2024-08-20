https://crimea.ria.ru/20240820/v-sakskom-rayone-kryma-otremontiruyut-41-km-vodovoda-k-iyulyu-2025-goda-1139744778.html

В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года

В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года - РИА Новости Крым, 20.08.2024

В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года

Участок магистрального водовода протяженностью 41 километр, снабжающий водой ряд курортных поселков Сакского района Крыма, должен быть полностью отремонтирован... РИА Новости Крым, 20.08.2024

2024-08-20T19:53

2024-08-20T19:53

2024-08-20T19:53

сергей аксенов

сакский район

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водовод

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Участок магистрального водовода протяженностью 41 километр, снабжающий водой ряд курортных поселков Сакского района Крыма, должен быть полностью отремонтирован к июлю следующего года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в регион.Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.Кроме того, Аксенов поручил произвести грейдирование улиц, вырубить сухостой и сделать уличное освещение, а также заасфальтировать центральные подходы к морю в селе Поповка.Также необходимо принять решение, как использовать территорию пляжа, где в предыдущие годы проходил музыкальный фестиваль "Казантип", добавил руководитель региона.По словам Аксенова, на этом месте должен быть развлекательный объект, однако при принятии решения по данной территории нужно учесть интересы местных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде

сакский район

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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