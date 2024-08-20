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В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года - РИА Новости Крым, 20.08.2024
В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года
Участок магистрального водовода протяженностью 41 километр, снабжающий водой ряд курортных поселков Сакского района Крыма, должен быть полностью отремонтирован... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T19:53
2024-08-20T19:53
сергей аксенов
сакский район
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вода в крыму
водоснабжение
водовод
крым курортный
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Участок магистрального водовода протяженностью 41 километр, снабжающий водой ряд курортных поселков Сакского района Крыма, должен быть полностью отремонтирован к июлю следующего года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в регион.Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.Кроме того, Аксенов поручил произвести грейдирование улиц, вырубить сухостой и сделать уличное освещение, а также заасфальтировать центральные подходы к морю в селе Поповка.Также необходимо принять решение, как использовать территорию пляжа, где в предыдущие годы проходил музыкальный фестиваль "Казантип", добавил руководитель региона.По словам Аксенова, на этом месте должен быть развлекательный объект, однако при принятии решения по данной территории нужно учесть интересы местных жителей.Читайте также на РИА Новости Крым:Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефицитуПочему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде
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4.7
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сергей аксенов, сакский район, новости крыма, крым, вода в крыму, водоснабжение, водовод, крым курортный
В Сакском районе Крыма отремонтируют 41 км водовода к июлю 2025 года

Аксенов поручил отремонтировать 41 км водовода в Сакском районе к июлю следующего года

19:53 20.08.2024
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваРабочая поездка в Сакский район
Рабочая поездка в Сакский район
© ТГ-канал Сергея Аксенова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости Крым. Участок магистрального водовода протяженностью 41 километр, снабжающий водой ряд курортных поселков Сакского района Крыма, должен быть полностью отремонтирован к июлю следующего года. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в регион.

"Порывы в системе водоснабжения выявлены в Митяевском, Сизовском, Ромашкинском, Молочненском сельских поселениях. "Крымская водная компания" должна составить график работ на данном участке по конкретным улицам и отремонтировать 41 километр водовода до 1 июля 2025 года", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.

Говоря о других актуальных проблемах Сакского района, глава республики отметил, что для стабилизации напряжения в электросетях необходимо заменить восемь трансформаторных подстанций.
Кроме того, Аксенов поручил произвести грейдирование улиц, вырубить сухостой и сделать уличное освещение, а также заасфальтировать центральные подходы к морю в селе Поповка.
Также необходимо принять решение, как использовать территорию пляжа, где в предыдущие годы проходил музыкальный фестиваль "Казантип", добавил руководитель региона.
По словам Аксенова, на этом месте должен быть развлекательный объект, однако при принятии решения по данной территории нужно учесть интересы местных жителей.
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Сергей АксеновСакский районНовости КрымаКрымВода в КрымуВодоснабжениеВодоводКрым курортный
 
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