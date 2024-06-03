https://crimea.ria.ru/20240603/eto-vse-ravno-sluchitsya-kak-severo-krymskiy-kanal-gotovyat-bolshoy-vode-1137801029.html

Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде

Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде - РИА Новости Крым, 03.06.2024

Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде

Специалисты Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области постоянно поддерживают готовность сооружений и оборудования Северо-Крымского канала (СКК) РИА Новости Крым, 03.06.2024

2024-06-03T08:14

2024-06-03T08:14

2024-06-03T08:31

эксклюзивы риа новости крым

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

херсонская область

северо-крымский канал

вода в крыму

алексей гнездилов

сельское хозяйство

днепр

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137677654_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_2722b574098304bc89213469e5eedc1a.jpg

СКАДОВСК, 3 июн– РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Специалисты Бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области постоянно поддерживают готовность сооружений и оборудования Северо-Крымского канала (СКК) к будущему заполнению днепровской водой, а также на данный момент обеспечивают подачу воды из канала сельхозтоваропроизводителям региона. Об этом РИА Новости Крым рассказал директор управления Алексей Гнездилов.Дренажная вода для аграриевГнездилов уточнил, что проектный объем подачи в СКК составляет порядка 1 миллиарда "кубов" в год. В период после 1991 года объем подачи составлял около 900 млн "кубов", из которых от 10% до 47% воды, в зависимости от степени разрушения участков канала, по сути уходила в землю. Иными словами, происходили процессы фильтрации и подтопления. По словам специалиста, такие участки вдоль канала сохранились. Путем откачки эту дренажную воду используют для подачи сельхозтоваропроизводителям."В период, пока Северо-Крымский канал находится без достаточного объема воды, мы реанимируем дренажные скважины, которые раньше не было смысла восстанавливать. Также планируем перегораживать некоторые локальные участки канала, чтобы поднять уровень воды для создания подпора насосным станциям", – добавил начальник управления.Крым помогает специалистами и оборудованиемГнездилов отметил, что сегодня аграрии Херсонщины локально получают необходимую для орошения воду – не только дренажную, но и артезианскую. Подземные скважины в регионе активно запускают в работу, однако необходима масштабная и объективная геологоразведка запасов подземных вод. В этом региону активно помогают специалисты из Крыма, которые обмениваются опытом с коллегами и проводят полный анализ проб подземных вод из Херсонской области. На основании этих заключений принимается решение о выборе и способе подачи воды аграриям.В ожидании днепровской водыВ данный момент основные усилия специалистов предприятия направлены на сохранение основных сооружений СКК, насосных станций, а также уход за руслом, рассказал РИА Новости Крым начальник херсонского участка канала Евгений Козленко."Машинисты и осмотрщики постоянно находятся на местах, они осуществляют охрану этих объектов, не дают возможности их разграбить, а также занимаются определенными видами работ: следят за насосами, электродвигателями и другим оборудованием, поддерживают их в рабочем состоянии. Осмотрщики следят за состоянием сооружений, щитов, редукторов, с помощью которых осуществляется регулировка, производят зачистку и покраску этих сооружений, косят траву, убирают мусор", – перечислил он.Одна из главнейших задач, по словам Козленко – сохранить коллектив к тому моменту, когда днепровская вода снова пойдет по каналу. А то, что это рано или поздно произойдет, в Херсонской области не сомневаются.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра.При наводнении погибли 59 человек, госпитализированы 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Режим ЧС в регионе был снят 24 ноября 2023 года.После разрушения ГЭС Каховское водохранилище обмелело, а Днепр вернулся в свое русло.

https://crimea.ria.ru/20240601/nazvana-summa-ekologicheskogo-uscherba-ot-razrusheniya-kakhovskoy-ges-1137774213.html

херсонская область

днепр

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, херсонская область, северо-крымский канал, вода в крыму, алексей гнездилов, сельское хозяйство, днепр, новости