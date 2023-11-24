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В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС

В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 24.11.2023

В Херсонской области отменили режим ЧС после подрыва Каховской ГЭС

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после подрыва Каховской ГЭС в июне РИА Новости Крым, 24.11.2023

2023-11-24T14:18

2023-11-24T14:18

2023-11-24T14:39

херсонская область

владимир сальдо

режим чс

каховская гэс

разрушение каховской гэс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя - РИА Новости Крым. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отменил режим чрезвычайной ситуации регионального характера, который был введен после подрыва Каховской ГЭС в июне этого года.Он отметил, что вода Каховского водохранилища затопила 23 населенных пункта области, к этому времени 22 из них полностью освобождены от воды. С улиц убраны завалы мусора, окончена санитарная обработка территорий, полностью восстановлена связь. Однако работа по налаживанию газо-, водо- и электроснабжения еще не завершена."Газоснабжение и централизованное водоснабжение в газифицированных и канализованных населенных пунктах практически восстановлены. Электроснабжение вернули в 16 населенных пунктов, в семи свет еще отсутствует из-за постоянных обстрелов", - отметил губернатор.При этом, отметил глава региона, в городах и селах, которые питались водой от Каховского водохранилища, пробурены новые артезианские скважины.В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС, в результате воды Каховского водохранилища затопили 23 населенных пункта на левобережье Днепра. От последствий наводнения погибли 59 человек, госпитализировано 175 жителей, около девяти тысяч эвакуированы в безопасные места. Пострадавшим и родственникам погибших жителей региона выплачено более 185 миллионов рублей.Украинские войска в ночь на 6 июня нанесли серию ударов по Каховской ГЭС, разрушив ее верхнюю часть, при этом сама дамба уцелела. Это привело к нерегулируемому сбросу воды из Каховского водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области внизу по течению Днепра.В результате теракта ВСУ на Каховской ГЭС в Херсонской области оказались затоплены более 23 тысяч жилых домов. Нанесенный региону ущерб превзошел по тяжести последствия мощнейших наводнения в стране, такие как паводок на Дальнем Востоке в 2013 году и наводнение в Крымске годом ранее.Читайте также на РИА Новости Крым:Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭСПоследствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииХерсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, режим чс, каховская гэс, разрушение каховской гэс, происшествия, общество, новые регионы россии, новости