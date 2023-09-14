https://crimea.ria.ru/20230914/spetsialisty-iz-kryma-pervymi-prishli-na-pomosch-posle-vzryva-kakhovskoy-ges-1131391785.html

Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС

Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2023

Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС

Сотрудники предприятия "Вода Крыма" первыми пришли на помощь Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, они и сейчас помогают обеспечивать водную... РИА Новости Крым, 14.09.2023

2023-09-14T08:05

2023-09-14T08:05

2023-09-14T08:05

эксклюзивы риа новости крым

херсонская область

жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым

андрей алексеенко

крым

разрушение каховской гэс

новые регионы россии

водоснабжение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947606_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23d86edcf9a08317e8946adc66fcd978.jpg

ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Сотрудники предприятия "Вода Крыма" первыми пришли на помощь Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, они и сейчас помогают обеспечивать водную безопасность региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Собеседник подчеркнул, что помощь представителей власти Крыма, руководства и рядовых специалистов предприятий республики, которая была оказана и которую продолжают оказывать сейчас, переоценить невозможно.Председатель областного правительства привел один из самых ярких примеров."Когда произошла эта трагедия, катастрофа, сотрудники "Воды Крыма" здесь отработали практически с начала развития чрезвычайной ситуации до сегодняшнего дня. Это неоценимая помощь: оборудование, техника, специалисты… И все это с учетом, что работать приходилось в зоне постоянного поражения, под обстрелами", – подчеркнул он и добавил, что среди ликвидаторов ЧП, к сожалению, не обошлось без раненных.Скважины и борьба вододефицитомВопрос водной безопасности остается острым для Херсонской области. При этом ситуация в наиболее вододефицитных районах еще более усугубилась после теракта на Каховской ГЭС."После катастрофы столкнулись с проблемой понижения уровня горизонта питьевых вод (в полосе вдоль Днепра – ред.), пришлось перебуривать скважины", – пояснил Алексеенко.Бурят около полутора десятков новых, а завершить работы планируют в ближайшие дни, а до конца месяца – ввести скважины в эксплуатацию. Это позволит решить самые острые проблемы водоснабжения. Но дальнейшая работа по обеспечению чистой питьевой водой всех населенных пунктов Херсонской области будет продолжена: помимо бурения новых скважин идет прочистка и ремонт старых, замена насосов и труб. Кроме того, научная организация разрабатывает рекомендации, как системно решить проблему с водой. Глава правительства выразил уверенность, что регион справится с этой задачей.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте 14 сентября в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства

херсонская область

крым

новые регионы россии

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, андрей алексеенко, крым, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, водоснабжение