Рейтинг@Mail.ru
Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20230914/spetsialisty-iz-kryma-pervymi-prishli-na-pomosch-posle-vzryva-kakhovskoy-ges-1131391785.html
Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС
Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 14.09.2023
Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС
Сотрудники предприятия "Вода Крыма" первыми пришли на помощь Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, они и сейчас помогают обеспечивать водную... РИА Новости Крым, 14.09.2023
2023-09-14T08:05
2023-09-14T08:05
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым
андрей алексеенко
крым
разрушение каховской гэс
новые регионы россии
водоснабжение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947606_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_23d86edcf9a08317e8946adc66fcd978.jpg
ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Сотрудники предприятия "Вода Крыма" первыми пришли на помощь Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, они и сейчас помогают обеспечивать водную безопасность региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Собеседник подчеркнул, что помощь представителей власти Крыма, руководства и рядовых специалистов предприятий республики, которая была оказана и которую продолжают оказывать сейчас, переоценить невозможно.Председатель областного правительства привел один из самых ярких примеров."Когда произошла эта трагедия, катастрофа, сотрудники "Воды Крыма" здесь отработали практически с начала развития чрезвычайной ситуации до сегодняшнего дня. Это неоценимая помощь: оборудование, техника, специалисты… И все это с учетом, что работать приходилось в зоне постоянного поражения, под обстрелами", – подчеркнул он и добавил, что среди ликвидаторов ЧП, к сожалению, не обошлось без раненных.Скважины и борьба вододефицитомВопрос водной безопасности остается острым для Херсонской области. При этом ситуация в наиболее вододефицитных районах еще более усугубилась после теракта на Каховской ГЭС."После катастрофы столкнулись с проблемой понижения уровня горизонта питьевых вод (в полосе вдоль Днепра – ред.), пришлось перебуривать скважины", – пояснил Алексеенко.Бурят около полутора десятков новых, а завершить работы планируют в ближайшие дни, а до конца месяца – ввести скважины в эксплуатацию. Это позволит решить самые острые проблемы водоснабжения. Но дальнейшая работа по обеспечению чистой питьевой водой всех населенных пунктов Херсонской области будет продолжена: помимо бурения новых скважин идет прочистка и ремонт старых, замена насосов и труб. Кроме того, научная организация разрабатывает рекомендации, как системно решить проблему с водой. Глава правительства выразил уверенность, что регион справится с этой задачей.Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте 14 сентября в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в РоссииЧто происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и VежливымВопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
херсонская область
крым
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Сергей Георгиев
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/07/0a/1129947606_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_e6ddf0bbbdf94e29d7317f8b8fa41082.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, жизнь в новых регионах рф глазами риа новости крым, андрей алексеенко, крым, разрушение каховской гэс, новые регионы россии, водоснабжение
Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС

Алексеенко: специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС

08:05 14.09.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНовая Каховка
Новая Каховка - РИА Новости, 1920, 14.09.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
Сергей Георгив_старший выпускающий редактор РИА Новости Крым
Сергей
Георгиев
Шеф-редактор
Все материалыНаписать автору
Элеонора Павловская
Элеонора
Павловская
старший корреспондент
Все материалы
ГЕНИЧЕСК, 14 сен - РИА Новости Крым, Сергей Георгиев, Элеонора Павловская. Сотрудники предприятия "Вода Крыма" первыми пришли на помощь Херсонской области после теракта на Каховской ГЭС, они и сейчас помогают обеспечивать водную безопасность региона. Об этом РИА Новости Крым сообщил председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
Собеседник подчеркнул, что помощь представителей власти Крыма, руководства и рядовых специалистов предприятий республики, которая была оказана и которую продолжают оказывать сейчас, переоценить невозможно.
"На самом деле Крым очень серьезно помогает. Отдельно хочу выразить слова благодарности Сергею Аксенову. Он всегда отзывается на просьбы о помощи, но и без наших обращений по многим моментам помощь региону оказывается по его поручению", – сказал Алексеенко.
Председатель областного правительства привел один из самых ярких примеров.
"Когда произошла эта трагедия, катастрофа, сотрудники "Воды Крыма" здесь отработали практически с начала развития чрезвычайной ситуации до сегодняшнего дня. Это неоценимая помощь: оборудование, техника, специалисты… И все это с учетом, что работать приходилось в зоне постоянного поражения, под обстрелами", – подчеркнул он и добавил, что среди ликвидаторов ЧП, к сожалению, не обошлось без раненных.

Скважины и борьба вододефицитом

Вопрос водной безопасности остается острым для Херсонской области. При этом ситуация в наиболее вододефицитных районах еще более усугубилась после теракта на Каховской ГЭС.
"После катастрофы столкнулись с проблемой понижения уровня горизонта питьевых вод (в полосе вдоль Днепра – ред.), пришлось перебуривать скважины", – пояснил Алексеенко.
Бурят около полутора десятков новых, а завершить работы планируют в ближайшие дни, а до конца месяца – ввести скважины в эксплуатацию. Это позволит решить самые острые проблемы водоснабжения. Но дальнейшая работа по обеспечению чистой питьевой водой всех населенных пунктов Херсонской области будет продолжена: помимо бурения новых скважин идет прочистка и ремонт старых, замена насосов и труб. Кроме того, научная организация разрабатывает рекомендации, как системно решить проблему с водой. Глава правительства выразил уверенность, что регион справится с этой задачей.
Как восстанавливают Херсонскую область после теракта на Каховской ГЭС, как отстраивают инфраструктуру, аграрный комплекс, промышленность, сферы здравоохранения и образования в регионе – читайте 14 сентября в интервью председателя правительства Херсонской области Андрея Алексеенко на сайте РИА Новости Крым.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Последствия взрыва Каховской ГЭС превзошли мощнейшие наводнения в России
Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым
Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЖизнь в новых регионах РФ глазами РИА Новости КрымАндрей АлексеенкоКрымРазрушение Каховской ГЭСНовые регионы РоссииВодоснабжение
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:0977 "прилетов" за сутки: ВСУ обстреляли Херсонскую область
10:54Брал деньги за квартиры-призраки: в Ялте вынесли приговор мошеннику
10:33Четырехдневное штормовое объявлено в Крыму
10:14Более 1000 авто стоят в очереди на Крымский мост
09:56Оперативная обстановка на Керченской переправе: как работают паромы
09:26Крымский мост открыт
09:19Счастливое спасение: найдены заблудившиеся на вулкане пенсионеры
08:43Когда в Крыму ждут пик подъема заболеваемости гриппом и ОРВИ
08:17Как жителям новых регионов заменить водительские права на российские
08:05Специалисты из Крыма первыми пришли на помощь после взрыва Каховской ГЭС
07:43Будет громко: где в четверг уничтожат взрывоопасные предметы в Крыму
07:26Пять морских беспилотников Украины пытались атаковать корабль ЧФ
07:11ПВО уничтожены 11 беспилотников над Крымом - Минобороны
07:03ООПТ не предлагать: почему в Феодосии передумали охранять Золотой пляж
06:31Керчь – Город-герой и город героев
06:04Выгорело 20 гектаров: в Крыму участились лесные пожары
05:15Крымский мост закрыт для проезда
00:01Погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 14 сентября
23:47Европарламент призвал арестовать Лукашенко
Лента новостейМолния