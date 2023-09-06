https://crimea.ria.ru/20230906/chto-proiskhodit-v-energodare-intervyu-so-zlym-i-vezhlivym-1131205990.html

Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым

Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Что происходит в Энергодаре: интервью со Zлым и Vежливым

С командиром спецподразделения крымчан-добровольцев Степаном Лопатиным (позывной "Злой") мы познакомились в запорожском городке Пологи. Тогда он возглавлял... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T18:10

2023-09-06T18:10

2023-09-06T18:43

эксклюзивы риа новости крым

заэс (запорожская атомная электростанция)

энергодар

злой

новости сво

каховская гэс

разрушение каховской гэс

всу (вооруженные силы украины)

армия и флот

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ЭНЕРГОДАР, 6 сен – РИА Новости Крым. С командиром спецподразделения крымчан-добровольцев Степаном Лопатиным (позывной "Злой") мы познакомились в запорожском городке Пологи. Тогда он возглавлял военно-гражданскую администрацию Пологского района. Потом его отряд переместили на другой, еще более сложный участок - в Энергодар. Там мы встречались с отрядом Злого в декабре. Несмотря на полтора года работы в сложнейшей обстановке, Злой - все тот же: завидное присутствие духа и хлесткий юмор. И – вера в Победу и свою правоту.Именно там, в Энергодаре, находится самая близкая к Крымскому полуострову атомная станция. Которая уже полтора года подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Раньше Энергодар от армии нацистов отделяло Каховское водохранилище. Теперь на его месте – бесконечные пространства грязи, подсохшей под адским августовским солнцем, донные водоросли и пыль.Чем живет город ядерщиков Энергодар, как обеспечивают безопасность после обмеления Каховского водохранилища – эти вопросы интересовали нас больше всего. И вот – наша третья встреча со Злым.Тактика врага стала более подлойКак складывается ситуация в Энергодаре сегодня? Зона вашей ответственности - одна из самых напряженных, к ней приковано внимание всего мира…- Да, по факту это "передок", как минимум, это "ноль", нулевка, серая зона. Террористические акты со стороны ВСУ – подрыв дамбы, осушение Каховского водохранилища привели к негативным последствиям, и не только природным. В первую очередь, с точки зрения тактики - водная гладь, которая была между нами и нашими оппонентами – ее практически нет. Да, что-то остается, какая-то жижа.В корне ситуация не поменялась, она как была напряженная, так и осталась, тактика противника стала более изворотливой, более подлой. Есть прямые боестолкновения, есть коптеры, беспилотники, причем ВСУ теперь работают, не разбираясь, когда прилетает не по военным объектам, не по личному составу вооруженных сил РФ. А попадает в мирных. Та же администрация, политическая партия - это мирные люди. На днях беспилотники-камикадзе прилетели именно к этим зданиям, слава Богу обошлось без жертв, без раненых. Противник больше теперь работает с воздуха именно беспилотными аппаратами.Атомная электростанция - это заложник ситуации. Наши сотрудники, люди, которые перешли на нашу сторону, местные, всеми силами двигают и держат на контроле все процессы. Все точки, которые могли бы дать какие-то негативные последствия. На Украине людям внушают, что это мы плохие, это мы подорвали дамбу. Вот мы находимся на АЭС и подрываем дамбу, чтоб не было воды для охлаждения – это бред.В каком состоянии резервуар охлаждения?Уровень воды на постоянном контроле. Если при стандартных ситуациях раз в сутки замеры, сейчас это делается чаще. И никто не допустит ядерной катастрофы, это факт.Zлые и бесстрашные. История крымчан, которые всегда на линии огня >>Украинцы муссируют тему десанта на ЗАЭС, насколько теперь усилилась опасность подобных шагов с их стороны?- От них мы ждем постоянно. Были и артобстрелы, и попытки высадки десанта. Высадка - это звучит громко, они не доходят до нас. Но попытки есть, провокации - они есть, были, будут. Это не агония у наших оппонентов. Это попытки спровоцировать какие-то действия, которые дадут ряд негативных моментов. С нашей стороны политика та же – не поддаваться на провокации, держать ситуацию под контролем и ждать приказа.Энергодар научил терпениюКак оцениваете работу вашего подразделения?- Слава Богу, нет ни одного двухсотого. Это хорошо. Это отлично. Мы не отошли назад, а что не идем вперед – так надо. Перехватывали беспилотники, сажали, сбивали беспилотники, которые направлялись на АЭС, на ТЭС, в город. Сбивают их и наши "смежники". Возможно, кто-то захочет услышать яркие истории про рукопашные бои и тому подобное… Это киношное все, война изнутри - если смотреть на нее, она совсем по-другому выглядит. Мы делаем свою работу и делаем ее хорошо. Это главное.- Мы с вами встречались в Энергодаре в декабре, через месяц буквально после вашего прихода туда из городка Пологи, и я задавал вопрос – чему вас научили Пологи. А теперь вопрос - чему вас научил Энергодар?- Энергодар научил терпению. Ребята мои - горячие парни, которые рвутся вперед несмотря ни на что. Научил терпению. Терпеть, выжидать, наблюдать, анализировать. Это направление по сравнению с Пологами больше похоже на работу снайпера, когда больше всего наблюдения, там, где важен один выстрел, одно действие. Ничего такого активного. К этому тоже надо прийти. Люди, которые такие горячие, сложно им перестроиться, но мы перестроились и есть определенные навыки, которые уже в другой специфике используются и используются успешно.По-прежнему злой и справедливыйВ отряде теперь одни крымчане, в том числе ваш сын?- Да, сын продолжает служить успешно, развивается определенно, навыки растут, продвигается по службе.Взыскания получает от отца?- Само собой, без этого никак.Отец такой же Злой?- Да, пока не поменялся.Но справедливый?- Не исключено, со стороны виднее.Что самое трудное в работе за эти полтора года?- Все мы в определенные мирные моменты привыкаем к дому, к мирной жизни. А перестроившись, здесь чувствуешь, как время идет быстрее, реально идет быстрее, понимаешь только по часам, по календарям, сколько времени прошло. Угнетает ожидание. Пойти, победить. И от ожидания вот этого вкуса победы – устаешь. Я дома был трижды по двое суток за эти полтора года. Проведать родителей и назад. Таковы задачи, так сложилось. Усталость больше моральная, не физическая. Но ничего, все будет хорошо.Как к вам относятся местные жители, горожане?- Несмотря на прилеты, на все обстоятельства, все равно все мы - мое подразделение в частности, и все "смежники", службы, армия создают те условия, чтобы все это приблизить к мирной жизни – работают магазины, работают школы, детские сады. И зачастую по Энергодару ходишь, мирно кто-то что-то покупает, кипит жизнь, тихо. Бывает – вдруг этот гул, свист - снова прилет... Да, грустно, печально, но потом жизнь продолжается.Оттока граждан, населения - нет, в городе идет мирная жизнь, и противника это раздражает. Они не могут запугать, поменять вот это мировоззрение и вставить в головы людям свои мысли о том, что Россия это – страна-террорист, не получается! Все идет, все хорошо.Победа будет за нами?- Естественно! Иначе никак.

https://crimea.ria.ru/20220718/vsu-dobivayut-slaviyu-iz-za-postoyannykh-atak-zavod-gorit-bolshe-mesyatsa-1123881387.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

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2023

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Злой о ситуации в Энергодаре и на ЗАЭС Злой о ситуации в Энергодаре и на ЗАЭС 2023-09-06T18:10 true PT2M52S

Злой: Энергодар научил нас терпению Злой: Энергодар научил нас терпению 2023-09-06T18:10 true PT1M40S

Злой о сыне, усталости и уверенности в Победе Злой о сыне, усталости и уверенности в Победе 2023-09-06T18:10 true PT1M08S

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Сергей Георгиев https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/12/1120571813_0:0:842:842_100x100_80_0_0_40d048e08fe9f3ce1098d2fa98d04f41.jpg

заэс (запорожская атомная электростанция), энергодар, злой, новости сво, каховская гэс, разрушение каховской гэс, всу (вооруженные силы украины), армия и флот