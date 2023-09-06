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Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства - РИА Новости Крым, 06.09.2023
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Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства - РИА Новости Крым, 06.09.2023
Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства
В Херсонской области в текущем году отмечен 15-процентный рост промышленного производства, удалось запустить семь предприятий, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.09.2023
2023-09-06T06:48
2023-09-06T06:50
херсонская область
андрей алексеенко
новости
новые регионы россии
новая каховка
геническ
каховка
промышленность россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году отмечен 15-процентный рост промышленного производства, удалось запустить семь предприятий, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Еще три предприятия, по его словам, заработали в отрасли пищевой переработки: маслозавод в Нижнесерогозском районе, сыроварня - в Новотроицком, производство безалкогольных напитков - в Каховском.Он подчеркнул, что мероприятия программы развития региона реализуются в условиях постоянных обстрелов - "до 300 мин и снарядов в день" - и вопреки разрушительному наводнению после украинского теракта на Каховской ГЭС, ущерб от которого регион продолжает ликвидировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон: как готовятся к холодам на ХерсонесеСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – СальдоУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых
херсонская область
новые регионы россии
новая каховка
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РИА Новости Крым
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Новости
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херсонская область, андрей алексеенко, новости, новые регионы россии, новая каховка, геническ, каховка, промышленность россии
Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства

На Херсонщине отмечен рост промышленного производства - правительство области

06:48 06.09.2023 (обновлено: 06:50 06.09.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоНа Херсонщине растут объемы промпроизводства
На Херсонщине растут объемы промпроизводства
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году отмечен 15-процентный рост промышленного производства, удалось запустить семь предприятий, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.

"Рост промышленного производства с начала года составил убедительные 15%. Удалось запустить семь предприятий. Три по производству стройматериалов - в Новокаховском, Каланчакском и Геническом округах. Еще один бетонный завод в Геническе запустим до конца сентября", - написал Алексеенко.

Еще три предприятия, по его словам, заработали в отрасли пищевой переработки: маслозавод в Нижнесерогозском районе, сыроварня - в Новотроицком, производство безалкогольных напитков - в Каховском.
Он подчеркнул, что мероприятия программы развития региона реализуются в условиях постоянных обстрелов - "до 300 мин и снарядов в день" - и вопреки разрушительному наводнению после украинского теракта на Каховской ГЭС, ущерб от которого регион продолжает ликвидировать.
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Херсонская областьАндрей АлексеенкоНовостиНовые регионы РоссииНовая КаховкаГеническКаховкаПромышленность России
 
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