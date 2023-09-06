https://crimea.ria.ru/20230906/vopreki-obstrelam-na-khersonschine-rastut-obemy-proizvodstva-1131192213.html

Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства

Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства - РИА Новости Крым, 06.09.2023

Вопреки обстрелам: на Херсонщине растут объемы производства

В Херсонской области в текущем году отмечен 15-процентный рост промышленного производства, удалось запустить семь предприятий, сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 06.09.2023

2023-09-06T06:48

2023-09-06T06:48

2023-09-06T06:50

херсонская область

андрей алексеенко

новости

новые регионы россии

новая каховка

геническ

каховка

промышленность россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 сен - РИА Новости Крым. В Херсонской области в текущем году отмечен 15-процентный рост промышленного производства, удалось запустить семь предприятий, сообщил в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Еще три предприятия, по его словам, заработали в отрасли пищевой переработки: маслозавод в Нижнесерогозском районе, сыроварня - в Новотроицком, производство безалкогольных напитков - в Каховском.Он подчеркнул, что мероприятия программы развития региона реализуются в условиях постоянных обстрелов - "до 300 мин и снарядов в день" - и вопреки разрушительному наводнению после украинского теракта на Каховской ГЭС, ущерб от которого регион продолжает ликвидировать.Читайте также на РИА Новости Крым:Отопительный сезон: как готовятся к холодам на ХерсонесеСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – СальдоУрожайный год: в Херсонской области собрали более 600 тысяч тонн зерновых

херсонская область

новые регионы россии

новая каховка

геническ

каховка

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, андрей алексеенко, новости, новые регионы россии, новая каховка, геническ, каховка, промышленность россии