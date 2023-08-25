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Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.08.2023
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Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.08.2023
Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине
В Херсонской области провели штаб по подготовке к зиме. Что уже сделано к началу отопительного сезона, рассказал в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости Крым, 25.08.2023
2023-08-25T15:45
2023-08-25T15:45
новые регионы россии
жкх
херсонская область
андрей алексеенко
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области провели штаб по подготовке к зиме. Что уже сделано к началу отопительного сезона, рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Для бесперебойного теплоснабжения региона приобретены 208 дизельных электростанций. Их установят на котельных как аварийные источники энергии. Также в планах закупить мобильные котельные, которые можно будет оперативно доставить и подключить на любом социальном объекте, если вдруг произойдет серьезная авария на стационарной котельной.Аварийный запас оборудования и материалов в регионе формируется при поддержке Минэнерго РФ и регионов-шефов. В него входят твердотопливные и газовые котлы, запорная арматура, насосы, трубы. Изношенное оборудование будет отремонтировано, либо при необходимости заменено."Без тепла при отключении света после обстрелов или аварий не должен остаться никто. Даже боевые действия и наводнение не принесли столько проблем, как общая разруха после 30 лет украинского режима. Ничего. Будем системно восстанавливать все", - подчеркнул Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаСальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского мостаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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новые регионы россии, жкх, херсонская область, андрей алексеенко, новости
Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине

Отопительный сезон близко: в Херсонской области готовятся встречать холода

15:45 25.08.2023
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкТепловая станция. Архивное фото
Тепловая станция. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 25.08.2023
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области провели штаб по подготовке к зиме. Что уже сделано к началу отопительного сезона, рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"По поручению главы региона Владимира Сальдо провели штаб по подготовке области к зиме. На сегодня полностью подготовлены к работе в отопительный период уже 43% котельных. Всего их в области почти 400", - говорится в сообщении.
Для бесперебойного теплоснабжения региона приобретены 208 дизельных электростанций. Их установят на котельных как аварийные источники энергии. Также в планах закупить мобильные котельные, которые можно будет оперативно доставить и подключить на любом социальном объекте, если вдруг произойдет серьезная авария на стационарной котельной.
Аварийный запас оборудования и материалов в регионе формируется при поддержке Минэнерго РФ и регионов-шефов. В него входят твердотопливные и газовые котлы, запорная арматура, насосы, трубы. Изношенное оборудование будет отремонтировано, либо при необходимости заменено.
"Без тепла при отключении света после обстрелов или аварий не должен остаться никто. Даже боевые действия и наводнение не принесли столько проблем, как общая разруха после 30 лет украинского режима. Ничего. Будем системно восстанавливать все", - подчеркнул Алексеенко.
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Новые регионы РоссииЖКХХерсонская областьАндрей АлексеенкоНовости
 
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