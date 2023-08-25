https://crimea.ria.ru/20230825/otopitelnyy-sezon-kak-gotovyatsya-k-kholodam-na-khersonschine-1130950401.html

Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине

Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине - РИА Новости Крым, 25.08.2023

Отопительный сезон: как готовятся к холодам на Херсонщине

В Херсонской области провели штаб по подготовке к зиме. Что уже сделано к началу отопительного сезона, рассказал в своем Telegram-канале председатель... РИА Новости Крым, 25.08.2023

2023-08-25T15:45

2023-08-25T15:45

2023-08-25T15:45

новые регионы россии

жкх

херсонская область

андрей алексеенко

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 авг - РИА Новости Крым. В Херсонской области провели штаб по подготовке к зиме. Что уже сделано к началу отопительного сезона, рассказал в своем Telegram-канале председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.Для бесперебойного теплоснабжения региона приобретены 208 дизельных электростанций. Их установят на котельных как аварийные источники энергии. Также в планах закупить мобильные котельные, которые можно будет оперативно доставить и подключить на любом социальном объекте, если вдруг произойдет серьезная авария на стационарной котельной.Аварийный запас оборудования и материалов в регионе формируется при поддержке Минэнерго РФ и регионов-шефов. В него входят твердотопливные и газовые котлы, запорная арматура, насосы, трубы. Изношенное оборудование будет отремонтировано, либо при необходимости заменено."Без тепла при отключении света после обстрелов или аварий не должен остаться никто. Даже боевые действия и наводнение не принесли столько проблем, как общая разруха после 30 лет украинского режима. Ничего. Будем системно восстанавливать все", - подчеркнул Алексеенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города ЧаплынкаСальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского мостаСпециалисты нашли способ заполнить водой Северо-Крымский канал – Сальдо

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новые регионы россии, жкх, херсонская область, андрей алексеенко, новости