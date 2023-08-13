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Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка - РИА Новости Крым, 13.08.2023
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Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка
Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка - РИА Новости Крым, 13.08.2023
Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка
Школы Херсонской области готовятся к началу учебного года. В этом году пять учебных заведений региона стали участниками проекта "Флагманская школы", среди них – РИА Новости Крым, 13.08.2023
2023-08-13T09:01
2023-08-13T09:07
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
чаплынка
наталья яцюк
школа
образование в россии
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Школы Херсонской области готовятся к началу учебного года. В этом году пять учебных заведений региона стали участниками проекта "Флагманская школы", среди них – уже ставшая родной для редакции Чаплынская общеобразовательная школа №1. О том, какие возможности открывает данная программа для детей и педагогов, и какие условия для обучения юных чаплынцев позволит создать, РИА Новости Крым рассказала директор Наталья Яцюк.В школьных коридорах пока царит тишина, но в кабинетах, библиотеке и других помещениях работа не останавливается ни на миг. Всего несколько недель осталось до первого звонка, когда классные комнаты наполнятся детскими голосами.Причины для радости действительно есть: красивые и удобные парты и стулья, шкафы для книг и раздаточного материала. На стенах – интерактивные доски и телевизоры. Отдельное внимание профильным кабинетам физики, химии, биологии, русского языка. Их постепенно оснащают оборудованием для проведения экспериментов и опытов, специализированными материалами. Всем, что поможет ребятам в полной мере изучить предмет и получить углубленные знания и навыки. Способствовать этому будет и преподавание по самым передовым методикам, разработанным для флагманских школ.Как пояснил РИА Новости Крым зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко, программа флагманской школы подразумевает модернизацию не только технического состояния учебных заведений."Это новая удобная мебель, и дидактические материалы, и дизайнерские подходы в оформлении школьных пространств и классов. Эти школы должны стать образцами, флагманами, которые подтянут к этому стандарту остальные школы в регионе", – сказал Черевко.Книги и языкиОтдельная гордость и радость директора – библиотека, где уже громоздятся высокими стопками готовые к выдаче учебники и рабочие тетради. Еще совсем новые, пахнущие типографской красной. Руки сами тянутся прикоснуться к учебнику истории, аккуратно раскрыть и перелистнуть страницы.В библиотеку еще не успели привезти мебель. Поэтому сотрудники своими силами привели "в чувство" стеллажи и аккуратно расставили энциклопедии, справочную литературу, сборники и словари. Вот сказки и легенды на украинском языке, совсем рядом – словари русского языка. Скоро еще словари украинского языка должны привезти – и они тоже займут свое место."Украинский язык из учебной программы не исключали, его можно будет изучать, все необходимые учебники есть. Личное общение также идет и на русском, и на украинском. Никто этого не запрещает", – говорит собеседница. Но и без этого объяснения можно было обойтись – учителя спокойно применяют как русский, так и украинский. И все друг друга прекрасно понимают.Первый капитальный ремонтЗа разговором приходим к спортивному залу, который на время превратился в настоящий цех по сбору мебели новенькой школьной мебели: столы, шкафы, тумбы и стеллажи собирают, а потом аккуратно разносят по кабинетам."По программе флагманских школ получили новую мебель на 12 классов старшей школы, восемь классов младшей школы, специализированное оборудование, технику и раздаточный материал", – перечисляет директор школы. Но самое главное – участие в программе позволит выполнить капитальный ремонт учебного заведения.Теперь в здании заменят систему отопления, водоснабжения, канализации, кровлю. Одним словам – все или почти все. К началу учебного года выполнить такой объем невозможно. Поэтому работы начнутся поэтапно с началом нового календарного года.Главное – укомплектовать классыПо словам Натальи Яцюк, к началу августа в списках уже числится более 360 учеников. Для сравнения, прошлый учебный год школа начинала с 360 учениками, завершала – с 340. И это при том, что в соседнем населенном пункте открыли еще одну школу."Люди возвращаются в Чаплынку, записывают детей в школу, многие родители решили отказаться от дистанционного образования, так как понимают, что обучение должно быть очным", – говорит директор. И с радостью добавляет, что дети сами хотят идти учиться в школу.Читайте также на РИА Новости Крым:"Говорят по-русски и хотят пятерки": школа Чаплынки окончила учебный годСохранят ли украинский язык в школах Запорожской областиИз Крыма с любовью: школьники Херсонщины получили новогодние подарки
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херсонская область, чаплынка, наталья яцюк, школа, образование в россии, новые регионы россии, новости
Как идет подготовка к 1 сентября в школе-флагмане города Чаплынка

Школа-флагман в Чаплынке готовится к учебному году: книги, планы и программы

09:01 13.08.2023 (обновлено: 09:07 13.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевНаталья Яцюк, директор Чаплынской общеобразовательной школы №1
Наталья Яцюк, директор Чаплынской общеобразовательной школы №1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости Крым. Школы Херсонской области готовятся к началу учебного года. В этом году пять учебных заведений региона стали участниками проекта "Флагманская школы", среди них – уже ставшая родной для редакции Чаплынская общеобразовательная школа №1. О том, какие возможности открывает данная программа для детей и педагогов, и какие условия для обучения юных чаплынцев позволит создать, РИА Новости Крым рассказала директор Наталья Яцюк.
В школьных коридорах пока царит тишина, но в кабинетах, библиотеке и других помещениях работа не останавливается ни на миг. Всего несколько недель осталось до первого звонка, когда классные комнаты наполнятся детскими голосами.
"Работы еще очень много, но настрой позитивный – на результат. Да и коллектив хороший – есть на кого положиться", – делится Наталья Яцюк, с радостью показывая обновленные кабинеты.
Причины для радости действительно есть: красивые и удобные парты и стулья, шкафы для книг и раздаточного материала. На стенах – интерактивные доски и телевизоры. Отдельное внимание профильным кабинетам физики, химии, биологии, русского языка. Их постепенно оснащают оборудованием для проведения экспериментов и опытов, специализированными материалами. Всем, что поможет ребятам в полной мере изучить предмет и получить углубленные знания и навыки. Способствовать этому будет и преподавание по самым передовым методикам, разработанным для флагманских школ.
Как пояснил РИА Новости Крым зампред правительства Херсонской области Сергей Черевко, программа флагманской школы подразумевает модернизацию не только технического состояния учебных заведений.
"Это новая удобная мебель, и дидактические материалы, и дизайнерские подходы в оформлении школьных пространств и классов. Эти школы должны стать образцами, флагманами, которые подтянут к этому стандарту остальные школы в регионе", – сказал Черевко.

Книги и языки

Отдельная гордость и радость директора – библиотека, где уже громоздятся высокими стопками готовые к выдаче учебники и рабочие тетради. Еще совсем новые, пахнущие типографской красной. Руки сами тянутся прикоснуться к учебнику истории, аккуратно раскрыть и перелистнуть страницы.
"Мы обеспечены учебниками и художественной литературой на 99%. Очень хорошие книги. Все есть – и Пушник, и Лермонтов. Все будем читать и изучать", – говорит Яцюк.
В библиотеку еще не успели привезти мебель. Поэтому сотрудники своими силами привели "в чувство" стеллажи и аккуратно расставили энциклопедии, справочную литературу, сборники и словари. Вот сказки и легенды на украинском языке, совсем рядом – словари русского языка. Скоро еще словари украинского языка должны привезти – и они тоже займут свое место.
"Украинский язык из учебной программы не исключали, его можно будет изучать, все необходимые учебники есть. Личное общение также идет и на русском, и на украинском. Никто этого не запрещает", – говорит собеседница. Но и без этого объяснения можно было обойтись – учителя спокойно применяют как русский, так и украинский. И все друг друга прекрасно понимают.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1
Подготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Подготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1

Первый капитальный ремонт

За разговором приходим к спортивному залу, который на время превратился в настоящий цех по сбору мебели новенькой школьной мебели: столы, шкафы, тумбы и стеллажи собирают, а потом аккуратно разносят по кабинетам.
"По программе флагманских школ получили новую мебель на 12 классов старшей школы, восемь классов младшей школы, специализированное оборудование, технику и раздаточный материал", – перечисляет директор школы. Но самое главное – участие в программе позволит выполнить капитальный ремонт учебного заведения.
"С момента постройки здания в 1976 году его ни разу капитально не ремонтировали. Что-то удавалось латать за счет родительских средств, помощи спонсоров, какие-то деньги выделял сельский совет… ", – вспоминать Яцюк.
Теперь в здании заменят систему отопления, водоснабжения, канализации, кровлю. Одним словам – все или почти все. К началу учебного года выполнить такой объем невозможно. Поэтому работы начнутся поэтапно с началом нового календарного года.
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевПодготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1
Подготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1 - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Подготовка к новому учебному году в Чаплынской общеобразовательной школе №1

Главное – укомплектовать классы

По словам Натальи Яцюк, к началу августа в списках уже числится более 360 учеников. Для сравнения, прошлый учебный год школа начинала с 360 учениками, завершала – с 340. И это при том, что в соседнем населенном пункте открыли еще одну школу.
"Люди возвращаются в Чаплынку, записывают детей в школу, многие родители решили отказаться от дистанционного образования, так как понимают, что обучение должно быть очным", – говорит директор. И с радостью добавляет, что дети сами хотят идти учиться в школу.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьЧаплынкаНаталья ЯцюкШколаОбразование в РоссииНовые регионы РоссииНовости
 
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