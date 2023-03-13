https://crimea.ria.ru/20230313/sokhranyat-li-ukrainskiy-yazyk-v-shkolakh-zaporozhskoy-oblasti-1127509346.html

Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области

Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023

Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области

Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 13.03.2023

2023-03-13T16:51

2023-03-13T16:51

2023-03-13T16:53

запорожская область

евгений балицкий

общество

новые регионы россии

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По словам Евгения Балицкого, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Для этого родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если же школьники желают изучать только русский язык, то родители могут написать заявление об отказе и это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.В новом законе будет введено понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.Ранее директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. По ее словам, русский язык в местных школах не изучался 2013 года, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.При этом в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языкеВ Крыму встретили делегации учителей из новых регионов РоссииНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились

запорожская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, евгений балицкий, общество, новые регионы россии, новости