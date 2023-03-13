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Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:51
2023-03-13T16:51
2023-03-13T16:53
запорожская область
евгений балицкий
общество
новые регионы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По словам Евгения Балицкого, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Для этого родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если же школьники желают изучать только русский язык, то родители могут написать заявление об отказе и это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.В новом законе будет введено понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.Ранее директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. По ее словам, русский язык в местных школах не изучался 2013 года, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.При этом в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языкеВ Крыму встретили делегации учителей из новых регионов РоссииНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
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запорожская область, евгений балицкий, общество, новые регионы россии, новости
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
Врио Запорожской области Балицкий: школьники в регионе продолжат изучать украинский язык
16:51 13.03.2023 (обновлено: 16:53 13.03.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам Евгения Балицкого, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Для этого родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если же школьники желают изучать только русский язык, то родители могут написать заявление об отказе и это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.
"Мы с уважением относимся к украинскому языку несмотря на то, что на Украине в запрете не только русский язык, но и произведения русских классиков", - указал Евгений Балицкий.
В новом законе будет введено понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.
Ранее директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала
РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. По ее словам, русский язык в местных школах не изучался 2013 года, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.
При этом в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
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