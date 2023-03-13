Рейтинг@Mail.ru
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230313/sokhranyat-li-ukrainskiy-yazyk-v-shkolakh-zaporozhskoy-oblasti-1127509346.html
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области - РИА Новости Крым, 13.03.2023
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем... РИА Новости Крым, 13.03.2023
2023-03-13T16:51
2023-03-13T16:53
запорожская область
евгений балицкий
общество
новые регионы россии
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/99/1111309916_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b4967e358eb754d5167f4a78a9d55c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.По словам Евгения Балицкого, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Для этого родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если же школьники желают изучать только русский язык, то родители могут написать заявление об отказе и это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.В новом законе будет введено понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.Ранее директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. По ее словам, русский язык в местных школах не изучался 2013 года, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.При этом в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.Читайте также на РИА Новости Крым:Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языкеВ Крыму встретили делегации учителей из новых регионов РоссииНовый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
запорожская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111130/99/1111309916_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_38ac2a92fc0ffd2d7a30e674465716b4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
запорожская область, евгений балицкий, общество, новые регионы россии, новости
Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области

Врио Запорожской области Балицкий: школьники в регионе продолжат изучать украинский язык

16:51 13.03.2023 (обновлено: 16:53 13.03.2023)
 
© РИА Новости . Андрей Иглов / Перейти в фотобанкУрок украинского языка
Урок украинского языка - РИА Новости, 1920, 13.03.2023
© РИА Новости . Андрей Иглов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар – РИА Новости Крым. Школьники в Запорожской области смогут продолжить изучать украинский язык как родной. Об этом сообщил врио губернатора региона Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.
По словам Евгения Балицкого, ученики, для которых украинских язык является родным, смогут изучать его три часа в неделю. Для этого родителям необходимо будет написать соответствующее заявление. Если же школьники желают изучать только русский язык, то родители могут написать заявление об отказе и это время будет компенсировано изучением русского языка как родного.
"Мы с уважением относимся к украинскому языку несмотря на то, что на Украине в запрете не только русский язык, но и произведения русских классиков", - указал Евгений Балицкий.
В новом законе будет введено понятие "нормы современного русского литературного языка", которые будут зафиксированы в словарях, справочниках и на специальных информационных ресурсах.
Ранее директор общеобразовательной школы в Чаплинке Херсонской области Наталья Яцюк рассказала РИА Новости Крым об адаптации детей к российской программе. По ее словам, русский язык в местных школах не изучался 2013 года, поэтому учителя помогают детям освоить его и школьную программу.
При этом в январе 2021 года на Украине вступила в силу норма закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", в соответствии с которой вся сфера обслуживания переходит на украинский. Все поставщики услуг, не только в торговле, обязаны обслуживать клиентов исключительно на государственном языке и только по их личной просьбе могут переходить на другой язык. На обслуживание на русском официально можно пожаловаться, за такое нарушение грозит штраф.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Говори по-русски: Совфед одобрил закон о государственном языке
В Крыму встретили делегации учителей из новых регионов России
Новый закон о русском языке – мнения лингвистов разделились
 
Запорожская областьЕвгений БалицкийОбществоНовые регионы РоссииНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:29В заказнике под Севастополем браконьеры застрелили кабана
16:58"Пятиминутка" Байдена: экстренное обращение по банковской системе
16:51Сохранят ли украинский язык в школах Запорожской области
16:18Пьяный украинец в Крыму выкрикивал фейки об армии РФ – вердикт суда
16:07Суд в Ростове продлил арест айдаровцу Мурыге
15:41"Сливали" позиции российских военных: спецназ задержал 30 пособников ВСУ
15:29В Госдуму внесен проект о повышении призывного возраста
15:18Армия России уничтожила около 450 солдат ВСУ – ход спецоперации
15:10Крымчанка заплатит штраф за дискредитацию российской армии
14:49В Севастополе раскрыли убийство без вести пропавшей 24-летней девушки
14:31Раненая в Белгороде женщина находится в реанимации
14:21Миру наскучила политкорректность: киновед об итогах "Оскара"
14:08Песков оценил текущую возможность окончания конфликта на Украине
13:59В Севастополе Черноморский флот начал тренировки по борьбе с ЧС
13:22Следком проверяет водителя по делу о выпавшем из автобуса ребенке в Керчи
12:51Привез из Кубани в Крым: закладчик пойдет под суд за килограмм мефедрона
12:03Есть улучшения: стало известно о состоянии Костомарова
11:40РНКБ запустил масштабный социальный проект по поддержке самозанятых
11:31Кому были выгодны взрывы на "Северных потоках"
11:20В Крыму ФСБ задержала боевика украинского нацбата
Лента новостейМолния