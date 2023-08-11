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Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T14:39
2023-08-11T14:39
2023-08-11T15:33
херсонская область
владимир сальдо
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
новости
новые регионы россии
логистика
ремонт дорог
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана"."Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, каким образом произвести ремонт быстрее", - добавил врио губернатора.Сальдо также отметил, что поражение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонщиной.При этом никаких сложностей для перемещения и снабжения российских войск удар по мосту не создал, поскольку военная техника перемещается по другим транспортным коридорам, подчеркнул руководитель региона.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна, работы по восстановлению начались.В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны.По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
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херсонская область, владимир сальдо, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, новости, новые регионы россии, логистика, ремонт дорог
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
Сальдо: на ремонт Чонгарского моста потребуется не менее одного-двух месяцев
14:39 11.08.2023 (обновлено: 15:33 11.08.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.
"Не менее месяца, а то и двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана".
"Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, каким образом произвести ремонт быстрее", - добавил врио губернатора.
Сальдо также отметил, что поражение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонщиной.
При этом никаких сложностей для перемещения и снабжения российских войск удар по мосту не создал, поскольку военная техника перемещается по другим транспортным коридорам, подчеркнул руководитель региона.
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал
, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна, работы по восстановлению начались.
В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по мосту
, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны.
По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".
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