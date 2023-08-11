Рейтинг@Mail.ru
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20230811/saldo-nazval-primernye-sroki-vosstanovleniya-chongarskogo-mosta-1130674930.html
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 11.08.2023
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио... РИА Новости Крым, 11.08.2023
2023-08-11T14:39
2023-08-11T15:33
херсонская область
владимир сальдо
чонгарский мост
удар всу по мосту на чонгаре
новости
новые регионы россии
логистика
ремонт дорог
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127047076_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e28d65a95d3c9e39c8b531f2ddde3de8.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана"."Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, каким образом произвести ремонт быстрее", - добавил врио губернатора.Сальдо также отметил, что поражение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонщиной.При этом никаких сложностей для перемещения и снабжения российских войск удар по мосту не создал, поскольку военная техника перемещается по другим транспортным коридорам, подчеркнул руководитель региона.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна, работы по восстановлению начались.В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны.По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
херсонская область
новые регионы россии
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/11/1127047076_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_66ea76d400fe85fc6c87757f37ca690b.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, владимир сальдо, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, новости, новые регионы россии, логистика, ремонт дорог
Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста

Сальдо: на ремонт Чонгарского моста потребуется не менее одного-двух месяцев

14:39 11.08.2023 (обновлено: 15:33 11.08.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВладимир Сальдо
Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.
"Не менее месяца, а то и двух месяцев работы будут продолжаться", - сказал Сальдо в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана".
"Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, каким образом произвести ремонт быстрее", - добавил врио губернатора.
Сальдо также отметил, что поражение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонщиной.
При этом никаких сложностей для перемещения и снабжения российских войск удар по мосту не создал, поскольку военная техника перемещается по другим транспортным коридорам, подчеркнул руководитель региона.
Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна, работы по восстановлению начались.
В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны.
По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту
Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновлено
Работа пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)
 
Херсонская областьВладимир СальдоЧонгарский мостУдар ВСУ по мосту на ЧонгареНовостиНовые регионы РоссииЛогистикаРемонт дорог
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:19Экс-главу Ростехнадзора в Крыму будут судить за взятку в виде квартиры
16:55Из-за ЧС на Каховской ГЭС в Крыму стало больше точек отбора проб воды
16:31Банк России допустил дальнейшее повышение ключевой ставки
16:14Шкаплеров: "Луна-25" – это большой прорыв в космонавтике
15:49В Севастополе на Якорном кольце перевернулась бетономешалка
15:25Хуснуллин рассказал об интеграции порта Мариуполя в морскую логистику РФ
14:39Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста
14:24Роскосмос рассказал о ходе перелета станции "Луна-25"
14:11Резкий рост заболевания COVID-19 фиксируется во всем мире
13:46Армия России уничтожила пункт с иностранными наемниками под Запорожьем
13:37Отражено 14 атак: Киев потерял еще 600 боевиков и натовскую технику
13:25Центр Севастополя остался без света – в чем причина
13:13Балицкий рассказал о моральном духе бойцов России в Запорожской области
12:30Обстановка на Крымском мосту: данные на полдень пятницы
12:24Крымчанин получил девять лет за убийство бывшей жены
12:07В Крыму легковушка влетела в грузовик – в больнице трое
11:47Атака беспилотника на Москву – подробности от Минобороны
11:43Группировка "Днепр" разбила склад ВСУ с иностранными снарядами и М-777
11:29Над Москвой сбит беспилотник – что известно
11:23Звуки стрельбы в Севастополе – что происходит в городе
Лента новостейМолния