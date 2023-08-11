https://crimea.ria.ru/20230811/saldo-nazval-primernye-sroki-vosstanovleniya-chongarskogo-mosta-1130674930.html

Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста

Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста - РИА Новости Крым, 11.08.2023

Сальдо назвал примерные сроки восстановления Чонгарского моста

Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио... РИА Новости Крым, 11.08.2023

2023-08-11T14:39

2023-08-11T14:39

2023-08-11T15:33

херсонская область

владимир сальдо

чонгарский мост

удар всу по мосту на чонгаре

новости

новые регионы россии

логистика

ремонт дорог

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 авг - РИА Новости Крым. Ремонт поврежденного ракетным ударом ВСУ Чонгарского моста на админгранице Крыма и Херсонской области займет не менее одного-двух месяцев, заявил врио губернатора Херсонщины Владимир Сальдо.По его словам, более оперативному восстановлению сооружения мешают "сложности технического плана"."Сейчас гражданские и военные инженерные специалисты изучают ситуацию, каким образом произвести ремонт быстрее", - добавил врио губернатора.Сальдо также отметил, что поражение Чонгарского моста не остановило транспортное сообщение между Крымом и Херсонщиной.При этом никаких сложностей для перемещения и снабжения российских войск удар по мосту не создал, поскольку военная техника перемещается по другим транспортным коридорам, подчеркнул руководитель региона.Чонгарский мост соединяет Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. 6 августа глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что проезд через Чонгарский мост, соединяющий Крым и Херсонскую область, временно закрыт после попадания украинской ракеты. Есть повреждения дорожного полотна, работы по восстановлению начались.В этот же день ВСУ нанесли ракетный удар по мосту, который соединяет город Геническ в Херсонской области с Арабатской стрелкой. Всего было выпущено 12 ракет, десять из которых сбили российские системы противовоздушной обороны.По данным врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, временно изменилась логистика автомобильного сообщения между Херсонской областью и Крымом. В частности, через пгт Чаплынка в сторону пункта пропуска "Перекоп" движение открыто исключительно для грузовых машин и фургонов. Легковые автомобили и рейсовые автобусы едут через пункт пропуска "Армянск".Читайте также на РИА Новости Крым:Что происходит на въезде в Крым после удара по Чонгарскому мосту Автобусное сообщение между Крымом и Херсонской областью возобновленоРабота пункта пропуска "Джанкой" остановлена - как попасть в Крым (схема)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, владимир сальдо, чонгарский мост, удар всу по мосту на чонгаре, новости, новые регионы россии, логистика, ремонт дорог