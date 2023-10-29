https://crimea.ria.ru/20231029/khersonskie-agrarii-zavershayut-sev-ozimykh--kak-obkhodyatsya-bez-vody-1132372093.html

Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды

Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды

Херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T07:37

2023-10-29T07:37

2023-10-29T07:37

херсонская область

сельское хозяйство

андрей алексеенко

разрушение каховской гэс

поддержка аграриев

урожай зерновых культур

урожай

новости

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его словам, сельхозпроизводители заранее начали адаптироваться к сложной ситуации: влаголюбивые культуры заменили на более устойчивые к засухе пшеницу и ячмень, однако недостаток влаги в почве создает риски для зерновых. Прогнозы на урожай пока не делают. Проблему будут решать с помощью науки, чтобы правильно провести уходные работы и подкормку конкретных полей. При этом каждое хозяйство региона может получить государственные субсидии, напомнил Алексеенко.В июле он сообщал, что господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам удалось приобрести топливо, удобрения и средства для защиты растений. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаНачали с рапса: в Крыму приступили к севу озимыхСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма

https://crimea.ria.ru/20230713/nazvan-uscherb-selskomu-khozyaystvu-khersonschiny-ot-podryva-kakhovskoy-ges-1130015654.html

херсонская область

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, сельское хозяйство, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, поддержка аграриев , урожай зерновых культур, урожай, новости, новые регионы россии