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Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2023
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Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды
Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды - РИА Новости Крым, 29.10.2023
Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды
Херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые... РИА Новости Крым, 29.10.2023
2023-10-29T07:37
2023-10-29T07:37
херсонская область
сельское хозяйство
андрей алексеенко
разрушение каховской гэс
поддержка аграриев
урожай зерновых культур
урожай
новости
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.По его словам, сельхозпроизводители заранее начали адаптироваться к сложной ситуации: влаголюбивые культуры заменили на более устойчивые к засухе пшеницу и ячмень, однако недостаток влаги в почве создает риски для зерновых. Прогнозы на урожай пока не делают. Проблему будут решать с помощью науки, чтобы правильно провести уходные работы и подкормку конкретных полей. При этом каждое хозяйство региона может получить государственные субсидии, напомнил Алексеенко.В июле он сообщал, что господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам удалось приобрести топливо, удобрения и средства для защиты растений. Читайте также на РИА Новости Крым:Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку рисаНачали с рапса: в Крыму приступили к севу озимыхСельское хозяйство Херсонщины: потери, планы, результаты и помощь Крыма
https://crimea.ria.ru/20230713/nazvan-uscherb-selskomu-khozyaystvu-khersonschiny-ot-podryva-kakhovskoy-ges-1130015654.html
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херсонская область, сельское хозяйство, андрей алексеенко, разрушение каховской гэс, поддержка аграриев , урожай зерновых культур, урожай, новости, новые регионы россии
Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды

Сев озимых культур в Херсонской области впервые за 60 лет идет без орошения полей – власти

07:37 29.10.2023
 
© Telegram Андрей АлексеенкоВ Херсонской области завершается сев озимых
В Херсонской области завершается сев озимых
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Херсонские аграрии завершают сев озимых культур. Из-за полного отсутствия орошения полей после подрыва ВСУ Каховской ГЭС, специалисты выбирают засухоустойчивые культуры. Об этом сообщил глава областного правительства Андрей Алексеенко.
"В Херсонской области в очень непростых условиях завершается сев озимых. На сегодня засеяно уже 85% площадей - 440 тысяч гектар. Причем впервые с 1960-х годов – при полном отсутствии орошения полей", - написал глава регионального правительства в своем Telegram-канале.
По его словам, сельхозпроизводители заранее начали адаптироваться к сложной ситуации: влаголюбивые культуры заменили на более устойчивые к засухе пшеницу и ячмень, однако недостаток влаги в почве создает риски для зерновых. Прогнозы на урожай пока не делают. Проблему будут решать с помощью науки, чтобы правильно провести уходные работы и подкормку конкретных полей. При этом каждое хозяйство региона может получить государственные субсидии, напомнил Алексеенко.
В июле он сообщал, что господдержка помогла фермерам Херсонской области собрать высокий урожай ранних зерновых: с первых месяцев весенних работ им начали выплачивать субсидии. Благодаря дополнительным денежным средствам удалось приобрести топливо, удобрения и средства для защиты растений.
Затопленная дорога в Херсонской области после подрыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 13.07.2023
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Назван ущерб сельскому хозяйству Херсонщины от подрыва Каховской ГЭС
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Херсонская областьСельское хозяйствоАндрей АлексеенкоРазрушение Каховской ГЭСПоддержка аграриевУрожай зерновых культурУрожайНовостиНовые регионы России
 
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07:37Херсонские аграрии завершают сев озимых – как обходятся без воды
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