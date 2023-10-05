https://crimea.ria.ru/20231005/khoroshaya-urozhaynost-v-neprostoy-situatsii-v-krymu-nachali-uborku-risa-1131859442.html

Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса

Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса - РИА Новости Крым, 05.10.2023

Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса

Крымские аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 05.10.2023

2023-10-05T07:48

2023-10-05T07:48

2023-10-05T07:48

андрей савчук

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крымский рис

нижнегорский район

красноперекопский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.Также он отмел, что аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе, площадь полей – больше сотни гектаров.На втором предприятии, в Красноперекопском районе, рис планируют убрать чуть позже. Несмотря на сложную ситуацию с водой, урожай ожидается "достаточно хорошим", не меньше 60 центнеров с гектара, отметил Савчук.Кроме того, он подчеркнул, что когда у крымских аграриев "появится возможность и воды будет достаточно", они вернутся к выращиванию риса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты.Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко, из-за падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.Читайте также на РИА Новости Крым:Начали с рапса: в Крыму приступили к севу озимыхГрозит ли Крыму дефицит водыСельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциал

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