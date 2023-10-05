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Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса - РИА Новости Крым, 05.10.2023
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Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса
Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса - РИА Новости Крым, 05.10.2023
Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса
Крымские аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук. РИА Новости Крым, 05.10.2023
2023-10-05T07:48
2023-10-05T07:48
андрей савчук
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урожай в крыму
крымский рис
нижнегорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.Также он отмел, что аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе, площадь полей – больше сотни гектаров.На втором предприятии, в Красноперекопском районе, рис планируют убрать чуть позже. Несмотря на сложную ситуацию с водой, урожай ожидается "достаточно хорошим", не меньше 60 центнеров с гектара, отметил Савчук.Кроме того, он подчеркнул, что когда у крымских аграриев "появится возможность и воды будет достаточно", они вернутся к выращиванию риса.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты.Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко, из-за падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.Читайте также на РИА Новости Крым:Начали с рапса: в Крыму приступили к севу озимыхГрозит ли Крыму дефицит водыСельское хозяйство будущего: пути развития, перспективы и потенциал
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РИА Новости Крым
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андрей савчук, крым, новости крыма, урожай в крыму, крымский рис, нижнегорский район, красноперекопский район
Хорошая урожайность в непростой ситуации: в Крыму начали уборку риса

Савчук: в Крыму началась уборка риса, урожайность будет не менее 60 центнеров с гектара

07:48 05.10.2023
 
© Минсельхоз КрымаУборка риса
Уборка риса
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 окт - РИА Новости Крым. Крымские аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Андрей Савчук.

"Нашим аграриям удалось сохранить часть посевов драгоценного "белого золота" на полях двух предприятий. Чтобы его сберечь, действовали максимально быстро, все решения принимали в тяжелейших, экстремальных условиях. Больше, чем на 340 гектарах сельхозтоваропроизводители буквально "запечатали" рисовые чеки, чтобы исключить водопотери и культура смогла свободно расти", – написал министр в своем Telegram-канале.

Также он отмел, что аграрии приступили к уборке риса на предприятии в Нижнегорском районе, площадь полей – больше сотни гектаров.
На втором предприятии, в Красноперекопском районе, рис планируют убрать чуть позже. Несмотря на сложную ситуацию с водой, урожай ожидается "достаточно хорошим", не меньше 60 центнеров с гектара, отметил Савчук.
Кроме того, он подчеркнул, что когда у крымских аграриев "появится возможность и воды будет достаточно", они вернутся к выращиванию риса.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявлял, что в Крыму фермерам-рисоводам, которые лишились возможности получать воду из Северо-Крымского канала из-за разрушения Каховской ГЭС, компенсируют все понесенные затраты.
Как рассказала в комментарии РИА Новости Крым замдиректора по научной работе НИИ сельского хозяйства республики Людмила Радченко, из-за падения уровня воды в Северо-Крымском канале после разрушения Каховской ГЭС, на полуострове больше всего пострадают посевы риса и сахарной свеклы.
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