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Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту - РИА Новости Крым, 14.08.2024
Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас... РИА Новости Крым, 14.08.2024
2024-08-14T06:04
2024-08-14T06:04
2024-08-14T06:04
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилена работа по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.Чтобы минимизировать риски, в регионе ведут борьбу с утечками на сетях. Всего на обслуживании предприятия состоит 8 356 километров сетей водоснабжения и 2,3 тысячи километров водоотведения. Работы по различным программам распланированы до 2025 года. В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.В числе других крупных проектов предприятия по Крыму - реконструкции канализационных коллекторов в Саках, напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм в Орджоникидзе, канализационных коллекторов от КНС-2 до КОС Алушты. Также большой объем работ по замене водоводов и напорных коллекторов производят в Керчи, в отдельных населенных пунктах бурят скважины.В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель примерно на 10-11 месяцев, сообщал ранее заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой водеЧто с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе
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вода в крыму, вода крыма, общество, жкх, жкх крыма и севастополя, константин кузнецов, новости
Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту
В Крыму усилили ремонт сетей для полного отказа от графиков подачи воды - "Вода Крыма"
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым
. В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилена работа по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.
"Научное сообщество говорит, что мы входим в полосу вододефицита. Сегодня у нас достаточный запас воды в наливных водохранилищах для обеспечения водой на ближайший год. Но если будут скромные осадки этой зимой, то, возможно, надо будет опять возвращаться к истории вододефицита – это и возможный переход на графиковую подачу", - заявил Кузнецов.
Чтобы минимизировать риски, в регионе ведут борьбу с утечками на сетях. Всего на обслуживании предприятия состоит 8 356 километров сетей водоснабжения и 2,3 тысячи километров водоотведения. Работы по различным программам распланированы до 2025 года.
В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.
"На этой неделе заменили участок Челноковского водовода в Феодосии, потому что он доставлял много неприятностей, связанных с отключениям - четыре раза за последний месяц. Поэтому было принято экстренное решение на уровне МинХКХ, о замене наиболее аварийных 800 метров. Уже линия проложена. Планируем на четверг переподключение", - привел пример руководитель предприятия.
В числе других крупных проектов предприятия по Крыму - реконструкции канализационных коллекторов в Саках, напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм в Орджоникидзе, канализационных коллекторов от КНС-2 до КОС Алушты. Также большой объем работ по замене водоводов и напорных коллекторов производят в Керчи, в отдельных населенных пунктах бурят скважины.
В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров
воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель примерно на 10-11 месяцев, сообщал ранее заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.
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