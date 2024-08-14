https://crimea.ria.ru/20240814/izbezhat-grafikov--v-krymu-gotovyatsya-k-vodnomu-defitsitu-1139572548.html

Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту

Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту - РИА Новости Крым, 14.08.2024

Избежать графиков – в Крыму готовятся к водному дефициту

В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас... РИА Новости Крым, 14.08.2024

2024-08-14T06:04

2024-08-14T06:04

2024-08-14T06:04

вода в крыму

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константин кузнецов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 авг - РИА Новости Крым. В Крыму накоплен годовой запас воды, однако следующий период может оказаться вододефицитным и, чтобы уйти от возможного введения графиков, в регионе уже сейчас усилена работа по ремонту сетей для снижения потерь на водоводах. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал генеральный директор предприятия "Вода Крыма" Андрей Кузнецов.Чтобы минимизировать риски, в регионе ведут борьбу с утечками на сетях. Всего на обслуживании предприятия состоит 8 356 километров сетей водоснабжения и 2,3 тысячи километров водоотведения. Работы по различным программам распланированы до 2025 года. В этом году за счет денег, полученных за подачу ресурса потребителям, заменили 5,8 км сетей. В рамках аварийно-восстановительных работ предприятие заменило 19,7 км трубопроводов. В первую очередь ремонтируют водоводы больших диаметров.В числе других крупных проектов предприятия по Крыму - реконструкции канализационных коллекторов в Саках, напорного канализационного коллектора диаметром 500 мм в Орджоникидзе, канализационных коллекторов от КНС-2 до КОС Алушты. Также большой объем работ по замене водоводов и напорных коллекторов производят в Керчи, в отдельных населенных пунктах бурят скважины.В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель примерно на 10-11 месяцев, сообщал ранее заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Почему ремонт не помогает: в Крыму изношенность водоводов достигает 70%Это все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой водеЧто с качеством питьевой воды в Крыму и Севастополе

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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