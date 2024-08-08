https://crimea.ria.ru/20240808/zapasy-vody-v-krymu-naskolko-zapolneny-vodokhranilischa-1139436623.html

Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища

Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища - РИА Новости Крым, 08.08.2024

Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища

В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, сказал... РИА Новости Крым, 08.08.2024

2024-08-08T06:33

2024-08-08T06:33

2024-08-08T06:33

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, сказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения. Запасов воды хватит, чтобы обеспечить и плановый полив, и влагозарядку почвы под урожай 2025 года."Воды для влагозарядки также будет достаточно, поскольку в настоящий момент основные районы, где происходит орошение, - это предгорная часть, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский район. В этих регионах не так сухо, как в степной части Крыма", - успокоил Роман Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев

https://crimea.ria.ru/20240807/put-vody-kak-v-usloviyakh-zasukhi-polivayut-sady-v-kachinskoy-doline-kryma-1139438871.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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