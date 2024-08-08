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Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища - РИА Новости Крым, 08.08.2024
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Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища
Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища - РИА Новости Крым, 08.08.2024
Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища
В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, сказал... РИА Новости Крым, 08.08.2024
2024-08-08T06:33
2024-08-08T06:33
вода в крыму
водохранилище
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госкомводхоз крыма
роман захаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, сказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения. Запасов воды хватит, чтобы обеспечить и плановый полив, и влагозарядку почвы под урожай 2025 года."Воды для влагозарядки также будет достаточно, поскольку в настоящий момент основные районы, где происходит орошение, - это предгорная часть, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский район. В этих регионах не так сухо, как в степной части Крыма", - успокоил Роман Захаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуЭто все равно случится: как Северо-Крымский канал готовят к большой воде По опыту Крыма: на Херсонщине будут бурить скважины для нужд аграриев
https://crimea.ria.ru/20240807/put-vody-kak-v-usloviyakh-zasukhi-polivayut-sady-v-kachinskoy-doline-kryma-1139438871.html
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Запасы воды в Крыму: насколько заполнены водохранилища

Накопленной в водохранилищах Крыма воды хватит на 11 месяцев в случае отсутствия осадков

06:33 08.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАянское водохранилищем
Аянское водохранилищем - РИА Новости, 1920, 08.08.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 авг - РИА Новости Крым. В крымских водохранилищах на данный момент собрано около 210 миллионов кубометров воды. Этого достаточно и для потребления, и для орошения земель, сказал заместитель председателя Госкомводхоза Крыма Роман Захаров.
"Этого запаса воды хватит примерно на 10-11 месяцев, а он будет еще пополняться осадками. Мы ежедневно мониторим и передаем все необходимые сведения, чтобы рационально и эффективно использовать имеющиеся водные ресурсы", - сказал он.
В связи с засушливыми погодными условиями в республике аграриям будет выделено еще около трех-четырех миллионов кубических метров воды для орошения. Запасов воды хватит, чтобы обеспечить и плановый полив, и влагозарядку почвы под урожай 2025 года.
"Воды для влагозарядки также будет достаточно, поскольку в настоящий момент основные районы, где происходит орошение, - это предгорная часть, Бахчисарайский, Симферопольский, Белогорский район. В этих регионах не так сухо, как в степной части Крыма", - успокоил Роман Захаров.
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