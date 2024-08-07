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Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения - РИА Новости Крым, 07.08.2024
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Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения
Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения - РИА Новости Крым, 07.08.2024
Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения
В Крыму выделят дополнительно до 4 миллионов кубометров воды на полив сельскохозяйственных угодий. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя... РИА Новости Крым, 07.08.2024
2024-08-07T16:09
2024-08-07T16:09
сельское хозяйство
вода в крыму
госкомводхоз крыма
роман захаров
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крым
орошение сельхозземель в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму выделят дополнительно до 4 миллионов кубометров воды на полив сельскохозяйственных угодий. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Госкомводхоза Республики Крым Роман Захаров.Влагозарядка – это осенний полив садов и других насаждений, с тем, чтобы почва насытилась влагой до следующей весны. Все заявки от предприятий по влагозарядке будут выполнены в полном объеме, заверил Захаров.В начале сезона в республике планировалось для полива 20,4 тыс. гектаров земли, из них полив 19,2 тыс. гектаров уже выполнен."То есть мы уже почти на 100% выполнили план по орошению на целый год. Количество воды, которое уже подано на цели орошения по Республике Крым, - 17,2 миллионов кубометров", - уточнил Захаров.Всего в республике государственными оросительными системами пользуются 249 водопользователей. Все они, несмотря на засуху, работают в нормальном эксплуатационном режиме, заверил зампредседателя Госкомводхоза.В этом году на работу мелиоративного комплекса в Крыму было выделено более 200 миллионов рублей, сообщал ранее заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Площадь орошаемых земель до конца года увеличится на 400 гектаров.Читайте также на РИА Новости Крым:Что с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуДело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсациюВ Крыму планируют создать курорт на водохранилище за 28 миллиардов рублей
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РИА Новости Крым
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сельское хозяйство, вода в крыму, госкомводхоз крыма, роман захаров, новости крыма, крым, орошение сельхозземель в крыму
Жара не отступает: в Крыму аграриям добавят воды для орошения

В Крыму для орошения выделят дополнительный запас воды

16:09 07.08.2024
 
© РИА Новости КрымНасосная станция в Бахчисарайском районе Крыма
Насосная станция в Бахчисарайском районе Крыма - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости Крым. В Крыму выделят дополнительно до 4 миллионов кубометров воды на полив сельскохозяйственных угодий. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя Госкомводхоза Республики Крым Роман Захаров.
"Поскольку год более жаркий, более засушливый, то мы полили уже немножечко больше, чем планировали. Соответственно, около трех-четырех миллионов в целом по Крыму мы еще на влагозарядку направим", - сказал он.
Влагозарядка – это осенний полив садов и других насаждений, с тем, чтобы почва насытилась влагой до следующей весны. Все заявки от предприятий по влагозарядке будут выполнены в полном объеме, заверил Захаров.
В начале сезона в республике планировалось для полива 20,4 тыс. гектаров земли, из них полив 19,2 тыс. гектаров уже выполнен.
"То есть мы уже почти на 100% выполнили план по орошению на целый год. Количество воды, которое уже подано на цели орошения по Республике Крым, - 17,2 миллионов кубометров", - уточнил Захаров.
Всего в республике государственными оросительными системами пользуются 249 водопользователей. Все они, несмотря на засуху, работают в нормальном эксплуатационном режиме, заверил зампредседателя Госкомводхоза.
В этом году на работу мелиоративного комплекса в Крыму было выделено более 200 миллионов рублей, сообщал ранее заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник. Площадь орошаемых земель до конца года увеличится на 400 гектаров.
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Сельское хозяйствоВода в КрымуГоскомводхоз КрымаРоман ЗахаровНовости КрымаКрымОрошение сельхозземель в Крыму
 
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