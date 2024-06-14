https://crimea.ria.ru/20240614/krymchane-smogut-poluchit-ot-ukrainy-kompensatsiyu-za-vodnuyu-blokadu-1138104370.html

Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию

Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию - РИА Новости Крым, 14.06.2024

Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию

В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением РИА Новости Крым, 14.06.2024

2024-06-14T11:15

2024-06-14T11:15

2024-06-14T11:34

водная блокада крыма

крым

ефим фикс

закон и право

украина

компенсация ущерба

новости крыма

верховный суд крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137676873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3865530b7ba1f1e021b55d07de2637ef.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением в Верховный суд республики обратилась Общественная палата Крыма. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс."Было уже первое организационное заседание, суд принял решение привлечь в качестве сторон, кроме Совета министров, органа исполнительной власти, Государственный совет, министерство ЖКХ, ГУП "Вода Крыма" и прокуратуру Республики Крым", - сказал он.В случае положительного решения суда после его вступления в законную силу каждый крымчанин сможет обратиться в суд и потребовать от Украины возмещения морального вреда, причиненного водной блокадой.В конце марта 2024 года Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.В комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Комментируя тему РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Константинов заявил, что сумма ущерба Крыму от всех блокад со стороны Киева еще не подсчитана окончательно, но уже понятно, что речь идет о триллионах рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-гоТриллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

водная блокада крыма, крым, ефим фикс, закон и право, украина, компенсация ущерба, новости крыма, верховный суд крыма