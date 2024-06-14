Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
Верховный суд Крыма рассматривает дело о возмещении морального вреда от водной блокады
11:15 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал на территории Херсонской области
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением в Верховный суд республики обратилась Общественная палата Крыма. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
"Было уже первое организационное заседание, суд принял решение привлечь в качестве сторон, кроме Совета министров, органа исполнительной власти, Государственный совет, министерство ЖКХ, ГУП "Вода Крыма" и прокуратуру Республики Крым", - сказал он.
В случае положительного решения суда после его вступления в законную силу каждый крымчанин сможет обратиться в суд и потребовать от Украины возмещения морального вреда, причиненного водной блокадой.
"Мы согласовали все позиции. Все поддержали иск Общественной палаты и выступили единым фронтом в защиту интересов крымчан", - сказал Ефим Фикс.
В конце марта 2024 года Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.
Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.
В комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Комментируя тему РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Константинов заявил, что сумма ущерба Крыму от всех блокад со стороны Киева еще не подсчитана окончательно, но уже понятно, что речь идет о триллионах рублей.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублей.
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