Рейтинг@Mail.ru
Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240614/krymchane-smogut-poluchit-ot-ukrainy-kompensatsiyu-za-vodnuyu-blokadu-1138104370.html
Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию - РИА Новости Крым, 14.06.2024
Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением РИА Новости Крым, 14.06.2024
2024-06-14T11:15
2024-06-14T11:34
водная блокада крыма
крым
ефим фикс
закон и право
украина
компенсация ущерба
новости крыма
верховный суд крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137676873_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3865530b7ba1f1e021b55d07de2637ef.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением в Верховный суд республики обратилась Общественная палата Крыма. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс."Было уже первое организационное заседание, суд принял решение привлечь в качестве сторон, кроме Совета министров, органа исполнительной власти, Государственный совет, министерство ЖКХ, ГУП "Вода Крыма" и прокуратуру Республики Крым", - сказал он.В случае положительного решения суда после его вступления в законную силу каждый крымчанин сможет обратиться в суд и потребовать от Украины возмещения морального вреда, причиненного водной блокадой.В конце марта 2024 года Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.В комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Комментируя тему РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Константинов заявил, что сумма ущерба Крыму от всех блокад со стороны Киева еще не подсчитана окончательно, но уже понятно, что речь идет о триллионах рублей.4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму призывают признать киевский режим террористическимТочка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-гоТриллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
крым
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1d/1137676873_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a5e3ebe5759104fed0f11233895378d5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
водная блокада крыма, крым, ефим фикс, закон и право, украина, компенсация ущерба, новости крыма, верховный суд крыма
Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию

Верховный суд Крыма рассматривает дело о возмещении морального вреда от водной блокады

11:15 14.06.2024 (обновлено: 11:34 14.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСеверо-Крымский канал на территории Херсонской области
Северо-Крымский канал на территории Херсонской области - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июн - РИА Новости Крым. В Симферополе проходит первое судебное заседание по иску о праве крымчан на компенсацию морального вреда, причиненного водной блокадой полуострова. С заявлением в Верховный суд республики обратилась Общественная палата Крыма. Об этом журналистам сообщил первый вице-спикер парламента Крыма Ефим Фикс.
"Было уже первое организационное заседание, суд принял решение привлечь в качестве сторон, кроме Совета министров, органа исполнительной власти, Государственный совет, министерство ЖКХ, ГУП "Вода Крыма" и прокуратуру Республики Крым", - сказал он.
В случае положительного решения суда после его вступления в законную силу каждый крымчанин сможет обратиться в суд и потребовать от Украины возмещения морального вреда, причиненного водной блокадой.
"Мы согласовали все позиции. Все поддержали иск Общественной палаты и выступили единым фронтом в защиту интересов крымчан", - сказал Ефим Фикс.
В конце марта 2024 года Общественная палата Крыма подала в Верховный суд иск о признании права на компенсацию морального вреда в результате энергетической блокады полуострова со стороны Украины. Сумма иска составила свыше 3 триллионов 448 миллиардов рублей, на компенсацию морального вреда смогут претендовать все жители Крыма, которые проживали здесь в период с 2015 по 2024 годы.
Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск республиканских властей по делу о возмещении вреда, причиненного Украиной в результате энергетической блокады полуострова.
В комментарии РИА Новости глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что водная и энергетическая блокады, которым подвергся Крым со стороны Украины, нанесли полуострову ущерб на общую сумму свыше 14 триллионов рублей. Комментируя тему РИА Новости Крым на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Константинов заявил, что сумма ущерба Крыму от всех блокад со стороны Киева еще не подсчитана окончательно, но уже понятно, что речь идет о триллионах рублей.
4 марта арбитражный суд Крыма зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба от энергетической блокады полуострова, сумма превышает 3 триллиона 156 миллиардов рублей.
В октябре прошлого года Арбитражный суд Крыма полностью удовлетворил иск о взыскании с Украины 152,6 млрд рублей ущерба бюджету республики от водной блокады полуострова. Исковые заявления на возмещение убытков подали также более 20 крымских предприятий, понесенный ими ущерб оценивается в более чем 2,5 триллиона рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму призывают признать киевский режим террористическим
Точка невозврата: как решалась судьба Крыма 26 февраля 2014-го
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
 
Водная блокада КрымаКрымЕфим ФиксЗакон и правоУкраинаКомпенсация ущербаНовости КрымаВерховный суд Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:51Ливни с грозой и смерчи: на Кубани ожидается шторм
11:22Очередь на Крымском мосту продолжает расти
11:15Дело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
10:45В Севастополе слышна стрельба: власти объяснили причину
10:38Белоусов и Дюмин провели совещание о поставках беспилотников в войска
10:26Севастопольцу грозит шесть лет колонии за экстремизм в интернете
10:11Военкор НТВ Ивлиев лишился руки
09:54НАТО планирует создать три крупные базы для поставок оружия Киеву - Орбан
09:34Готовил диверсию на транспорте: в Ижевске задержан пособник террористов
09:14Крымский мост сейчас: оперативная обстановка
09:06Вашингтон окончательно подорвал доверие к доллару - Володин
08:53На Днепре уничтожен командный пункт ВСУ
08:39Легендарный Севастополь: власти Крыма поздравили город-герой с 241-летием
08:25Сирены включат несколько раз в пятницу в Новороссийске
07:56В Крыму стало меньше разбоев и угонов – статистика прокуратуры
07:2570 вражеских беспилотников атаковали Ростовскую область
07:11Пять человек пострадали в ДТП со школьным автобусом в Кузбассе
07:03В мире регистрируют смерти от оспы обезьян: грозит ли она Крыму
06:37Украине не хватит энергомощностей пережить зиму – министр энергетики
06:14Массированная атака БПЛА на Ростовскую область: нарушено электроснабжение
Лента новостейМолния