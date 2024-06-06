https://crimea.ria.ru/20240606/trilliony-rubley-v-krymu-schitayut-uscherb-ot-blokad-so-storony-kieva-1137918515.html
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
Сумма ущерба для Крыма от организованных Киевом финансовой и транспортной блокад окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей. Об этом... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T20:02
2024-06-06T20:02
2024-06-06T20:02
владимир константинов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Сумма ущерба для Крыма от организованных Киевом финансовой и транспортной блокад окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Транспортная блокада отразилась на стоимости провоза продукции в Крым. Товары, услуги стали дороже. Убытки понесли и предприятия, и крымский бюджет, и сами крымчане. Все это будет подсчитано, подчеркнул Константинов.И заверил, что новый состав крымского парламента, который будет избран на выборах осенью этого года, продолжит работу по подсчету ущерба, нанесенного полуострову киевским режимом.Председатель Госсовета республики отметил, что в работу по анализу ущерба активно включились органы исполнительной власти РК, местные администрации, надзорные ведомства, а также федеральные министерства, которые предоставляют необходимые документы.Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.В декабре 2023 года группа компаний РК подала в Арбитражный суд республики исковые заявления о возмещении убытков вследствие водной блокады Крыма со стороны Украины.Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.
https://crimea.ria.ru/20240426/kak-ukraina-khotela-vysushit-krym--k-10-letiyu-vodnoy-blokady-1136719712.html
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владимир константинов, новости, новости крыма, крым, финансовая блокада крыма, транспортная блокада крыма
Триллионы рублей: в Крыму считают ущерб от блокад со стороны Киева
Ущерб Крыму от транспортной и финансовой блокад исчисляется триллионами – Константинов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Сумма ущерба для Крыма от организованных Киевом финансовой и транспортной блокад окончательно не подсчитана, но речь идет о триллионах рублей. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым сообщил
председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Это даже не миллиарды, а триллионы рублей. Взять хотя бы транспортную блокаду – перекрыли основную транспортную артерию, по которой шли товары. Для любого предпринимателя такие кардинальные изменения логистики – это колоссальный ущерб", – сказал он.
Транспортная блокада отразилась на стоимости провоза продукции в Крым. Товары, услуги стали дороже. Убытки понесли и предприятия, и крымский бюджет, и сами крымчане. Все это будет подсчитано, подчеркнул Константинов.
И заверил, что новый состав крымского парламента, который будет избран на выборах осенью этого года, продолжит работу по подсчету ущерба, нанесенного полуострову киевским режимом.
Председатель Госсовета республики отметил, что в работу по анализу ущерба активно включились органы исполнительной власти РК, местные администрации, надзорные ведомства, а также федеральные министерства, которые предоставляют необходимые документы.
"Все будем считать до последней копейки, включая текущий ущерб, который наносится нам в результате террористической деятельности киевского режима. Речь идет о гражданской инфраструктуре", – добавил Константинов.
Арбитражный суд Крыма ранее зарегистрировал первый иск о взыскании с Украины ущерба бюджету региона от энергоблокады в сумме более 3 триллионов рублей. Иск подан к трем ответчикам: правительству Украины, украинскому Минэнерго и "Укрэнерго". Второй иск подадут от общественной палаты республики, по нему планируется взыскать с Украины в пользу крымчан в качестве компенсации морального вреда около 3,5 триллиона рублей.
В декабре 2023 года группа компаний РК подала в Арбитражный суд республики исковые заявления о возмещении убытков вследствие водной блокады Крыма со стороны Украины.
Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск Госсовета республики о возмещении вреда, причиненного Украиной из-за водной блокады полуострова. Суд постановил взыскать с Украины в пользу бюджета Крыма 152,6 млрд рублей.