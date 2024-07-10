https://crimea.ria.ru/20240710/v-krymu-ploschad-oroshaemykh-ugodiy-uvelichitsya-na-400-gektarov-1138741878.html

В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров

В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024

В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров

В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий. Об этом рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:35

2024-07-10T14:42

крым

бахчисарайский район

красногвардейский район

николай тютюник

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сельское хозяйство

новости крыма

вода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий. Об этом рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Орошать станут больше"В текущем году орошаемых угодий у нас более 20 тысяч гектаров. В этом году за счет бюджетных средств мы планируем ввести в эксплуатацию еще более 400 гектаров новых орошаемых угодий", – сказал он.По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым."В текущем году на мероприятия по мелиоративному комплексу предусмотрено более 200 миллионов рублей", – уточнил замминистра.Обеспечение роста объемов агропромышленного производства тесно сопряжено с развитием орошаемых земель, с их увеличением, напомнил он.В этом году самые большие площади орошаемых земель в хозяйствах Бахчисарайского и Красногвардейского района – в каждом из районов более четырех тысяч таких угодий. При этом, в каждом районе республики есть земельные участки, которые находятся на орошении, заверил представитель министерства. Говоря об источниках орошения, он уточнил, что речь идет о наземных, подземных источниках и естественных осадках."В Республике Крым сейчас дефицита внутренних источников воды нет, поэтому оросительный период проходит в штатном режиме", – резюмировал Тютюник.Вода не соответствует параметрамПо словам главного агронома одного из хозяйств Первомайского района Павла Талалова, в Крыму без орошения овощные культуры вырастить невозможно."Все надо поливать. Вы ведь видите, что в этом году с осадками делается? За 30 лет своей работы не помню более засушливых годов", – признался он журналистам.В этом году приходится поливать больше обычного, полив в этом году начался уже 20 марта, в предыдущие сезоны так рано это делать не начинали, добавил агроном, описывая ситуацию в своем хозяйстве.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции канал разблокировали, и вода пошла на полуостров, решив проблему дефицита воды.Однако водоподача была снова приостановлена после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области вследствие обстрелов со стороны ВСУ. В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС. Это привело к нехватке воды для нужд аграрного комплекса региона.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошенияЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуДело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, бахчисарайский район, красногвардейский район, николай тютюник, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма, вода в крыму