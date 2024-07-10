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В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров
В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров - РИА Новости Крым, 10.07.2024
В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров
В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий. Об этом рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T14:35
2024-07-10T14:42
крым
бахчисарайский район
красногвардейский район
николай тютюник
минсельхоз крыма
сельское хозяйство
новости крыма
вода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий. Об этом рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.Орошать станут больше"В текущем году орошаемых угодий у нас более 20 тысяч гектаров. В этом году за счет бюджетных средств мы планируем ввести в эксплуатацию еще более 400 гектаров новых орошаемых угодий", – сказал он.По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым."В текущем году на мероприятия по мелиоративному комплексу предусмотрено более 200 миллионов рублей", – уточнил замминистра.Обеспечение роста объемов агропромышленного производства тесно сопряжено с развитием орошаемых земель, с их увеличением, напомнил он.В этом году самые большие площади орошаемых земель в хозяйствах Бахчисарайского и Красногвардейского района – в каждом из районов более четырех тысяч таких угодий. При этом, в каждом районе республики есть земельные участки, которые находятся на орошении, заверил представитель министерства. Говоря об источниках орошения, он уточнил, что речь идет о наземных, подземных источниках и естественных осадках."В Республике Крым сейчас дефицита внутренних источников воды нет, поэтому оросительный период проходит в штатном режиме", – резюмировал Тютюник.Вода не соответствует параметрамПо словам главного агронома одного из хозяйств Первомайского района Павла Талалова, в Крыму без орошения овощные культуры вырастить невозможно."Все надо поливать. Вы ведь видите, что в этом году с осадками делается? За 30 лет своей работы не помню более засушливых годов", – признался он журналистам.В этом году приходится поливать больше обычного, полив в этом году начался уже 20 марта, в предыдущие сезоны так рано это делать не начинали, добавил агроном, описывая ситуацию в своем хозяйстве.До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции канал разблокировали, и вода пошла на полуостров, решив проблему дефицита воды.Однако водоподача была снова приостановлена после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области вследствие обстрелов со стороны ВСУ. В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС. Это привело к нехватке воды для нужд аграрного комплекса региона.Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошенияЧто с водой для виноградников и фруктовых полей в КрымуДело о водной блокаде в суде: крымчанам могут дать право на компенсацию
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крым, бахчисарайский район, красногвардейский район, николай тютюник, минсельхоз крыма, сельское хозяйство, новости крыма, вода в крыму
В Крыму площадь орошаемых угодий увеличится на 400 гектаров

В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий – Минсельхоз

14:35 10.07.2024 (обновлено: 14:42 10.07.2024)
 
© Минсельхоз КрымаВ Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий
В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий
© Минсельхоз Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - ИА Новости Крым. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий. Об этом рассказал журналистам заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.

Орошать станут больше

"В текущем году орошаемых угодий у нас более 20 тысяч гектаров. В этом году за счет бюджетных средств мы планируем ввести в эксплуатацию еще более 400 гектаров новых орошаемых угодий", – сказал он.
По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым.
"В текущем году на мероприятия по мелиоративному комплексу предусмотрено более 200 миллионов рублей", – уточнил замминистра.
Обеспечение роста объемов агропромышленного производства тесно сопряжено с развитием орошаемых земель, с их увеличением, напомнил он.
"За период с 2015 по 2023 год на развитие водохозяйственной отрасли было направлено более 1,7 млрд рублей. За счет этих средств мы сумели увеличить площадь орошаемых земель почти на 17 тысяч гектаров", – отметил Тютюник.
В этом году самые большие площади орошаемых земель в хозяйствах Бахчисарайского и Красногвардейского района – в каждом из районов более четырех тысяч таких угодий. При этом, в каждом районе республики есть земельные участки, которые находятся на орошении, заверил представитель министерства. Говоря об источниках орошения, он уточнил, что речь идет о наземных, подземных источниках и естественных осадках.
"В Республике Крым сейчас дефицита внутренних источников воды нет, поэтому оросительный период проходит в штатном режиме", – резюмировал Тютюник.

Вода не соответствует параметрам

По словам главного агронома одного из хозяйств Первомайского района Павла Талалова, в Крыму без орошения овощные культуры вырастить невозможно.
"Все надо поливать. Вы ведь видите, что в этом году с осадками делается? За 30 лет своей работы не помню более засушливых годов", – признался он журналистам.
В этом году приходится поливать больше обычного, полив в этом году начался уже 20 марта, в предыдущие сезоны так рано это делать не начинали, добавил агроном, описывая ситуацию в своем хозяйстве.

"С водой в Крыму проблемы. В прошлом году еще Северо-Крымский канал был. А теперь поливаем сельхозкультуры технической водой, которая не соответствует необходимым параметрам – она соленая, в ней много хлора, кальция. В шесть-семь раз превышение нормы. Многие культуры на такой воде очень тяжело растут", - сказал специалист.

До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции канал разблокировали, и вода пошла на полуостров, решив проблему дефицита воды.
Однако водоподача была снова приостановлена после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области вследствие обстрелов со стороны ВСУ. В июне 2023 года ВСУ намерено разрушили плотину ГЭС. Это привело к нехватке воды для нужд аграрного комплекса региона.
Прямой ущерб от водной блокады уже подсчитали – сумма превышает 152 622 372 067 рублей.
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КрымБахчисарайский районКрасногвардейский районНиколай ТютюникМинсельхоз КрымаСельское хозяйствоНовости КрымаВода в Крыму
 
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