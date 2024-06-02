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На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения - РИА Новости Крым, 02.06.2024
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На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения
На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения - РИА Новости Крым, 02.06.2024
На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения
Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области считает целесообразным использовать опреснительные установки и системы капельного... РИА Новости Крым, 02.06.2024
2024-06-02T18:45
2024-06-02T18:45
эксклюзивы риа новости крым
херсонская область
опреснение воды
общество
экология
новые регионы россии
николай быстрянцев
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области считает целесообразным использовать опреснительные установки и системы капельного орошения для питьевого и хозяйственного водоснабжения и для нужд аграриев, поскольку в регионе наблюдается устойчивое снижение уровня грунтовых вод. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель ведомства Николай Быстрянцев.По словам министра, специалисты ежедневно проводят мониторинг глубины залегания подземного водного горизонта в уже существующих артезианских скважинах Каховского, Горностаевского и Великолепетихского муниципальных округов. По результатам наблюдения видна устойчивая тенденция к снижению уровня подземного водоносного горизонта. Использование воды из скважин с целью полива сельхозугодий, а также заполнение водой Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов приведет к еще большему снижению уровня подземного водоносного горизонта.Он также отметил, что в случае возникновения необходимости население в пострадавших районах регулярно обеспечивается питьевой водой путем завоза бутилированной воды, а также автоцистерн.Министр также заверил, что "по окончании активных боевых действий будут предприняты все меры для восстановления дамбы Каховского водохранилища и восстановления водяного зеркала до прежнего уровня, что решит основную массу экологических и социально-экономических проблем".Быстрянцев добавил, что в соответствии с программой социально-экономического развития новых регионов на территории Херсонской области проведут оцифровку информации государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, а также единого фонда геологической информации о недрах. После выполнения этих работ профильное министерство будет располагать геологической информацией о запасах грунтовых вод в регионе.Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС &gt;&gt;До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.Однако водоподача была снова приостановлена после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Это привело к нехватке воды для нужд аграрного комплекса региона.Министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев ранее сообщил РИА Новости Крым, что в качестве источника воды для сельхозтоваропроизводителей рассматриваются скважины, как законсервированные, так и новые. Для использования подземных вод планируется как прокладка новых водоводов, так и использование существующей мелиоративной системы оросительных каналов.
https://crimea.ria.ru/20221113/nuzhny-li-krymu-sistemy-opresneniya-vody-po-primeru-sevastopolya--ekspert-1125341488.html
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херсонская область, опреснение воды, общество, экология, новые регионы россии, николай быстрянцев
На Херсонщине предложили опреснять морскую воду для питья и орошения

Минприроды Херсонщины предложило опреснять морскую воду для нужд населения и аграриев

18:45 02.06.2024
 
© © AP Photo/ Brad DohertyОпреснение морской воды
Опреснение морской воды
© © AP Photo/ Brad Doherty
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ГЕНИЧЕСК, 2 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Министерство природных ресурсов, экологии и рыболовства Херсонской области считает целесообразным использовать опреснительные установки и системы капельного орошения для питьевого и хозяйственного водоснабжения и для нужд аграриев, поскольку в регионе наблюдается устойчивое снижение уровня грунтовых вод. Об этом РИА Новости Крым сообщил руководитель ведомства Николай Быстрянцев.
По словам министра, специалисты ежедневно проводят мониторинг глубины залегания подземного водного горизонта в уже существующих артезианских скважинах Каховского, Горностаевского и Великолепетихского муниципальных округов. По результатам наблюдения видна устойчивая тенденция к снижению уровня подземного водоносного горизонта.
Использование воды из скважин с целью полива сельхозугодий, а также заполнение водой Северо-Крымского и Каховского магистрального каналов приведет к еще большему снижению уровня подземного водоносного горизонта.
"С целью сохранения подземных водных ресурсов для использования воды в питьевом и хозяйственном назначениях населения, а также для поддержки сельхозпроизводителей в дальнейшем, считаем целесообразным использование опреснительных установок и использования систем капельного орошения", – сказал Быстрянцев.
Он также отметил, что в случае возникновения необходимости население в пострадавших районах регулярно обеспечивается питьевой водой путем завоза бутилированной воды, а также автоцистерн.
Министр также заверил, что "по окончании активных боевых действий будут предприняты все меры для восстановления дамбы Каховского водохранилища и восстановления водяного зеркала до прежнего уровня, что решит основную массу экологических и социально-экономических проблем".
Быстрянцев добавил, что в соответствии с программой социально-экономического развития новых регионов на территории Херсонской области проведут оцифровку информации государственного баланса запасов полезных ископаемых, государственного кадастра месторождений и проявлений полезных ископаемых, а также единого фонда геологической информации о недрах. После выполнения этих работ профильное министерство будет располагать геологической информацией о запасах грунтовых вод в регионе.
Названа сумма экологического ущерба от разрушения Каховской ГЭС >>
До 2014 года около 85% потребностей Крыма в пресной воде обеспечивала подача из Днепра, поступающая по Северо-Крымскому каналу (СКК). С вхождением Крыма в состав России Украина перекрыла канал. После начала специальной военной операции СКК был разблокирован и вода пошла в Крым, решив проблему дефицита воды.
Однако водоподача была снова приостановлена после разрушения плотины Каховской ГЭС в Херсонской области вследствие обстрелов со стороны ВСУ. Это привело к нехватке воды для нужд аграрного комплекса региона.
Министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики Херсонской области Санал Адьяев ранее сообщил РИА Новости Крым, что в качестве источника воды для сельхозтоваропроизводителей рассматриваются скважины, как законсервированные, так и новые. Для использования подземных вод планируется как прокладка новых водоводов, так и использование существующей мелиоративной системы оросительных каналов.
Сброс воды из симферопольского водохранилища в Салгир. Дамба.
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Эксклюзивы РИА Новости КрымХерсонская областьопреснение водыОбществоЭкологияНовые регионы РоссииНиколай Быстрянцев
 
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